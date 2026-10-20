La confesión de Fede Bal y Evelyn Botto sobre su vida sexual que dejó en shock a Paula Chaves y Tomas Rebord: “Mañana y noche”

La pareja se abrió acerca de la frecuencia de sus encuentros (Video: Banquete-Olga)

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El primer episodio de Banquete, una serie de videos de Olga que reúne a tres parejas frente a cámara, dejó un inicio cargado de confesiones íntimas y momentos de risa desbordada. Fede Bal y Evelyn Botto, Pedro Alfonso y Paula Chaves, y Tomás Rebord junto a Agustina Leunda, más conocida como Sugus, se sentaron a la mesa para hablar sin filtro sobre convivencia, intimidad y los roces cotidianos de la vida en pareja.

La conversación se encendió rápido cuando Bal lanzó una declaración que dejó a todos con la boca abierta: “Eve y yo hacemos el amor a diario”. Entre risas generalizadas, el conductor insistió sin pudor: “A diario, a la mañana y a la noche. Alguien tenía que decirlo”. La reacción no se hizo esperar. Sugus apenas pudo articular un “¿qué?”, mientras Rebord intentaba frenar la situación: “Pará de joder”. Pero Botto no solo confirmó la versión de su pareja, sino que se atribuyó el mérito: “Porque yo insisto, eh. Todo mío”.

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La incredulidad se apoderó de la mesa. Chaves fue tajante: “Mañana y noche es mentira”, mientras Rebord confesó sin vueltas: “Yo jamás cog... todos los días con nadie en mi vida”. Alfonso, por su parte, intentó matizar con humor: “Igual vienen para acá, es como usted está aquí, pero ya vienen para este lado”, sugiriendo que con el tiempo la intensidad inevitablemente baja.

Fede y Evelyn comenzaron a salir a finales del año 2025

Lo que empezó como una revelación se convirtió en un juego de exageraciones cuando los demás le sumaron frecuencia a la confesión de Bal. “¿Tres veces al día?”, preguntó Alfonso. La actriz salió al cruce: “¿Por qué le van sumando veces?”. Rebord remató con ironía: “Cuatro veces al día es un de propósito, realmente”.

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La intimidad del hogar de Bal y Botto quedó todavía más expuesta cuando Alfonso lanzó una pregunta que generó carcajadas: “¿Con el cuadro de Carmen ahí encima? Qué horrible, boludo”. La integrante de Otro día perdido explicó que junto a su mesita de luz hay una foto familiar, y Rebord no dejó pasar la oportunidad: “Es una foto solo de Carmen al lado de tu cabeza”. El actor reconoció que su casa todavía conserva “rasgos de soltero” y que Botto tiene que ir con “una bandera” decidiendo qué se va. “Como una foto de tu padre al lado de la cama, es un rasgo de soltería”, sentenció Rebord con ironía.

Alfonso quiso saber si Botto ya había hecho cambios en la casa: “¿Y qué sacaste, Eve? ¿Qué le sacaste de la casa?”. “No, nada”, respondió ella. Bal salió en su defensa sin dudarlo: “Nada me sacó. Lo único que hizo es darme. ¿Me escuchás?”. Sugus no pudo evitar el halago: “Qué hombre, boludo, Fede Bal”, mientras Rebord volvió a la carga: “Dejate de joder. Es todo mentira”.

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Evelyn Botto recibió a Fede Bal en el aeropuerto el día de su cumpleaños número 36 tras un mes de lejanía (Video: Instagram)

Lejos de querer plantar bandera en territorio ajeno, Evelyn se mostró respetuosa: “Esta casa es de él y puede hacer lo que quiera. Yo jamás voy a plantar una bandera para correr cosas”. Sin embargo, la pareja reconoció que planean una prueba de convivencia más profunda. “Tenemos esa idea, como que siento que es una gran prueba. Nos tomamos dos meses y vemos qué pasa”, reveló Bal, quien advirtió entre risas: “Hay que estar a la altura. Estar conmigo, yo soy un enfermo”.

El cierre del primer episodio lo puso el propio Rebord con una advertencia al resto de los comensales sobre la imagen pública de su colega: “¿Vos te pensás que esto es real? Fede Bal es una ilusión. No es real lo que Fede Bal está mostrando acá. Abran los ojos, boludo”.

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Con confesiones que oscilaron entre la intimidad más descarnada y el humor sin guion, el debut de Banquete confirmó la apuesta de Olga por un formato donde las parejas se exponen sin red. Entre la incredulidad de unos y la soltura desinhibida de otros, la mesa quedó servida para los episodios que vendrán.