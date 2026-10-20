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El encuentro viral entre Antonelli y Wembanyama: de la enorme diferencia física a la confesión sobre la definición de la F1

El piloto de Mercedes visitó las instalaciones de San Antonio Spurs y se encontró con la estrella de la NBA en la previa al Gran Premio de Estados Unidos

El piloto de Fórmula 1 Kimi Antonelli visitó a la estrella de San Antonio Spurs Victor Wembanyama en la previa al inicio de la NBA. La diferencia de estatura entre ambos fue el comentario más viral
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Más de medio metro de diferencia separan a Kimi Antonelli y Víctor Wembanyama, pero la distancia se acorta cuando se mide la altura deportiva de ambos. El piloto italiano de Mercedes, líder del campeonato mundial de Fórmula 1 con 340 puntos, visitó el centro de entrenamiento de los San Antonio Spurs en Texas antes del Gran Premio de Estados Unidos que se realizará en Austin, previsto para el domingo 25 de octubre. Allí, se encontró cara a cara con el fenómeno francés de la NBA y con el resto del plantel de los subcampeones de la liga de básquetbol norteamericana.

La escena que compartieron los Spurs en sus redes sociales causó furor entre los fanáticos y se viralizó en cuestión de horas. Lo más llamativo fue la imagen de Antonelli — de 1,72 metros de altura— parado junto a Wembanyama —2,26—, lo que resume el contraste físico entre las dos estrellas que dominan sus respectivas disciplinas a tan corta edad. El italiano, de 20 años, que podría consagrarse campeón del mundo este fin de semana, aprovechó su estadía en Estados Unidos para visitar al plantel de San Antonio mientras el equipo espera su debut en la temporada 2026-27 de la NBA contra Oklahoma City Thunder en la Opening Night.

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En el video difundido por la franquicia texana donde brilló el argentino Manu Ginóbili, el piloto de Mercedes se mostró más abierto que de costumbre sobre sus aspiraciones en la F1. “Estoy luchando por el Mundial, estoy cerca de ganarlo, espero hacerlo en las próximas dos semanas, pero veremos”, le dijo a Wembanyama en un intercambio distendido. La frase marca un cambio de tono respecto a las declaraciones públicas previas de Antonelli, quien hasta ahora había sido cauteloso al hablar del campeonato de la Máxima.

Victor Wembanyama y Kimi Antonelli se encontraron en San Antonio
La diferencia de estatura entre el piloto Kimi Antonelli de 1,72 metros y la estrella de la NBA Victor Wembanyama de 2,26 metros causó repercusión en redes sociales (captura video)

La matemática respalda su optimismo: acumula 102 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell y 111 sobre Lewis Hamilton. El Gran Premio de Estados Unidos, en el circuito de Austin, representa la primera oportunidad concreta de cerrar la definición. Si los números no le alcanzan en suelo texano, el piloto de Mercedes apuntaría al Gran Premio de México del 1 de noviembre.

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El jugador francés de 22 años, con la curiosidad que lo caracteriza dentro y fuera de la cancha, le preguntó a Antonelli si alguna vez había presenciado un partido de la NBA en vivo. “¿Es tu primera vez?”, consultó el alero de los Spurs. “¿NBA? Sí”, respondió Kimi, mirándolo desde abajo con una sonrisa. El piloto planeaba quedarse para ver la apertura de la temporada, su primera experiencia como espectador del básquetbol profesional estadounidense.

Antonelli afirmó ante Wembanyama que buscará definir la consagración del campeonato en las próximas dos semanas de competencia en la F1 (REUTERS/Edgar Su)
Antonelli afirmó ante Wembanyama que buscará definir la consagración del campeonato en las próximas dos semanas de competencia en la F1 (REUTERS/Edgar Su)

La visita no se limitó al intercambio con Wembanyama. Antonelli dialogó también con Stephon Castle y Dylan Harper, dos de las figuras jóvenes del plantel de San Antonio, que en la temporada anterior alcanzó las finales de la NBA y perdió la serie ante los New York Knicks. Los basquetbolistas se mostraron especialmente interesados en conocer la velocidad máxima que alcanzan los monoplazas de la Fórmula 1, una pregunta recurrente cada vez que un piloto cruza caminos con deportistas de otras disciplinas.

El encuentro entre ambos prodigios generó repercusión inmediata en redes sociales. Mientras Antonelli se prepara para buscar su primer título mundial en Austin, Wembanyama y los Spurs abren su temporada esta noche con la mira puesta en superar la campaña que los llevó a las Finales de la NBA la temporada pasada.

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