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La felicidad de Marcela Coronel por los 100 años de su madre: “Voy cumpliendo el sueño de una mamá eterna”

La periodista recordó un siglo de historias con postales actuales y antiguas, además de dedicarle un mensaje de gratitud a la mujer que inspiró su amor por el teatro

Marcela Coronel celebró el cumpleaños número 100 de su madre con una dedicatoria pública en sus redes sociales
Marcela Coronel celebró el cumpleaños número 100 de su madre con una dedicatoria pública en sus redes sociales
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Marcela Coronel celebró, con una publicación cargada de nostalgia y agradecimiento, el cumpleaños número 100 de su madre, un hito familiar que la conductora decidió compartir con sus seguidores a través de un carrusel de fotografías que recorre casi un siglo de historia. “¡Llegó el día mágico y glorioso! Cumplís 100 años y no puedo estar más feliz y agradecida. Tenerte siempre conmigo, voy cumpliendo el sueño de una mamá eterna. Por esta vida y por tu huella profunda. Felices 100 mami. Te amo con todo mi corazón”, escribió la periodista de espectáculos, reconocida por su paso por programas como Intrusos, Secretos verdaderos y Viva la tarde, entre otros ciclos televisivos.

La primera imagen del posteo muestra a la homenajeada en la actualidad, con el cabello rubio peinado en bucles, anteojos de marco transparente y un collar de perlas largo que remata en un dije ovalado, vestida con una prenda oscura con brillos. El resto del carrusel reconstruye distintas etapas de su vida: una fotografía la retrata junto a Coronel en un almuerzo elegante, ella con un vestido azul eléctrico y collar plateado, su madre con un conjunto verde brillante y un collar de piedras blancas. Otra imagen, en blanco y negro y con el paso del tiempo marcado en los bordes, la muestra de joven, posiblemente en su casamiento. También aparece una postal a color de los años 70, con la mujer homenajeada junto a quien sería su esposo y una adolescente Marcela Coronel con gorro de lana blanco, posando frente a un cantero de rosas rosadas y blancas en las afueras de un edificio.

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La periodista compartió un registro familiar que reúne fotografías de distintas etapas de la vida de su madre
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La madre de Marcela Coronel llegó a la Argentina desde Polonia a los tres años de edad junto a sus padres y hermanas
La madre de Marcela Coronel llegó a la Argentina desde Polonia a los tres años de edad junto a sus padres y hermanas

El mensaje de Coronel, que combina gratitud y emoción, se suma a una serie de publicaciones previas en las que la conductora homenajeó a su madre en cumpleaños anteriores. Al cumplir 98 años, había escrito: “Hoy mi mamá cumple 98. No puedo estar más feliz ni más agradecida por tenerla. Vino de Polonia a los tres años junto a sus padres y hermanas y como tantos inmigrantes encontró en la Argentina su lugar en el mundo. Me ha dado todo. Pero si hay algo que quiero compartir es que de su mano vi todo el teatro que había desde muy chica. Obras infantiles y teatro de revistas sin diferencias. Tal vez de ahí esta pasión por el teatro y los actores y actrices y sus trabajos. Se lo debo a ella y a su apoyo permanente en alentarme en cualquier decisión. Una madre que me dio confianza siempre. Te amo má! Feliz 98 y feliz día de la madre! A festejar!”.

Un año después, en el cumpleaños 99, Coronel había escrito: “Mi mamá cumple hoy 99. Me lo dio todo. Amor, seguridad, empuje, sueños... tenerla hoy es un privilegio y no puedo estar más feliz y agradecida. Feliz cumple ma! Te amo”.

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La periodista publicó imágenes de distintas etapas de la vida de la homenajeada y expresó gratitud por mantenerla cerca
La periodista publicó imágenes de distintas etapas de la vida de la homenajeada y expresó gratitud por mantenerla cerca
La periodista había contado en una celebración previa, cuando ella tenía 98, que la mujer le transmitió su pasión por el teatro y respaldó sus decisiones desde la infancia de manera permanente
La periodista había contado en una celebración previa, cuando ella tenía 98, que la mujer le transmitió su pasión por el teatro y respaldó sus decisiones desde la infancia de manera permanente

La publicación por los cien años recibió una catarata de comentarios de colegas y figuras del espectáculo. Natalia Oreiro respondió con emojis de corazones. Connie Ansaldi escribió: “Ay, Marce, no lo puedo creer. ¡Qué alegría!”. Majo Martino eligió un apodo cariñoso: “¡Qué grande! Feliz cumpleaños para el jilguero”. Camilo García sumó: “¡Qué ídola total!”, mientras que Liliana Parodi destacó: “Qué emoción y qué bendición tenerla. Feliz cumple de tu mamá y de tu momento feliz”. El periodista Guido Záffora escribió: “No lo puedo creer, ¡cien! Qué alegría, Marce. Feliz cumple para tu mamá. Un beso enorme”. Susana Roccasalvo sumó signos de exclamación y emojis de celebración.

También dejaron su saludo Paula Chaves (“Qué afortunada, disfruten, te quiero Marce”), Carola Reyna (“Qué maravilla, besos para las dos”), Maju Lozano (“Felicidades”), José María Listorti (“Guau, qué lindo, felicidades”), Nicolás Singer (“Qué grande, Marce, qué lindo que puedan vivir este momento, a disfrutarse mucho”), Manuela Pal, con emojis de aplausos, y Ronen Suarc, con una fila de corazones.

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