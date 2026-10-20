Costa Rica

Maribel Guardia renuncia a ver a su nieto por temor a una supuesta trampa: “No existe dolor más grande para una abuela”

La actriz costarricense anunció que suspenderá sus intentos de reencontrarse con el menor, a quien asegura haber criado durante casi ocho años, tras denunciar presuntas irregularidades en el conflicto legal con Imelda Tuñón

Maribel Guardia anunció entre lágrimas que renunciará temporalmente a convivir con su único nieto, debido al temor de que el encuentro sea utilizado para perjudicarla legalmente. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia
Maribel Guardia anunció entre lágrimas que renunciará temporalmente a convivir con su único nieto, debido al temor de que el encuentro sea utilizado para perjudicarla legalmente. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia
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La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia anunció una de las decisiones más dolorosas de su vida: renunciar, por el momento, a reencontrarse con su único nieto, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa, debido al temor de que un eventual acercamiento familiar sea utilizado para formular nuevas acusaciones contra ella o su esposo, Marco Chacón.

Durante una declaración pública acompañada por su equipo jurídico, la artista aseguró que estaba cerca de conseguir un régimen de convivencia con el menor, después de una prolongada disputa legal con Imelda Tuñón, viuda de su hijo.

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Sin embargo, afirmó que recibió información sobre un supuesto plan para utilizar al niño en una acusación contra integrantes de su familia.

“Con el corazón destrozado les informo que, a escaso tiempo de que por fin se me conceda un régimen de convivencia con mi único nieto, la defensa legal de nuestra contraparte, con el propósito de evitar que esto ocurra, ha fabricado un dictamen privado”, manifestó Guardia.

La actriz sostuvo que dicho documento contendría señalamientos de presuntas agresiones contra el menor, los cuales rechazó categóricamente.

Maribel Guardia teme ser acusada durante un encuentro con su nieto

Uno de los momentos más delicados de su intervención ocurrió cuando explicó las razones que la llevaron a abandonar temporalmente sus esfuerzos por recuperar el contacto con el niño.

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“Existe un plan perverso para que, al darse la primera convivencia, se pretenda utilizar nuevamente al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible”, aseguró la artista.

Guardia indicó que, según la información proporcionada por sus abogados, también existiría el riesgo de que una acusación recayera directamente sobre ella o sobre una sobrina.

“Me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr: convivir con el niño que crié desde los cero años y hasta los ocho”, expresó.

La actriz insistió en que su decisión no representa una renuncia afectiva, sino una medida de protección frente a las situaciones que asegura temer.

“No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal”, afirmó.

Maribel Guardia
La actriz costarricense aseguró que estaba cerca de obtener un régimen de convivencia con su nieto, pero decidió desistir ante las advertencias de su equipo jurídico. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Su abogado denuncia presuntas irregularidades

Durante la comparecencia, el abogado Beceiro, integrante de la representación legal de Guardia, aseguró que su equipo cuenta con información que le hace sospechar de un supuesto intento de provocar nuevas denuncias penales durante el primer encuentro con el menor.

El profesional también cuestionó al representante legal de Imelda Tuñón e hizo referencias a antiguos escándalos judiciales mexicanos.

Además, anunció que continuarán las acciones relacionadas con las circunstancias de la muerte de Julián Figueroa, así como las investigaciones que consideran necesarias sobre documentos sucesorios y otros hechos que han denunciado.

“Ningún frente de los que se han iniciado va a desaparecer. Continuaremos con la integración de todos y cada uno de ellos”, advirtió.

Marco Chacón también expresa preocupación

Por su parte, Marco Chacón, esposo de la actriz, manifestó su preocupación por el sufrimiento emocional que, según explicó, ha enfrentado Guardia durante el conflicto.

“Para mí lo es en lo personal y todavía más cuando veo a mi esposa sufrir a diario, desvelarse a diario por la imposibilidad de tener un encuentro con un niño que crió desde los cero años hasta prácticamente los ocho”, expresó.

Chacón también denunció supuestas irregularidades en expedientes judiciales y manifestó temores por posibles represalias contra su familia, aunque estas sospechas no han sido corroboradas de manera independiente.

Composición fotográfica de Maribel Guardia, Imelda Tuñón y el fallecido cantante Julián Figueroa.
“Me lo quedaré tatuado en el alma”, expresó Maribel Guardia al referirse al amor que siente por su nieto, en medio del enfrentamiento legal con Imelda Tuñón. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

“El amor por mi nieto permanece intacto”

Al finalizar su intervención, Maribel Guardia reiteró que mantiene la esperanza de que algún día pueda recuperar la relación con su nieto.

“El amor por mi nieto permanece intacto y me lo quedaré tatuado en el alma”, manifestó.

La actriz concluyó recordando a su hijo fallecido y agradeciendo a quienes han acompañado a su familia durante el proceso.

“He pasado por momentos muy duros, la pérdida de mi hijo, pero este sin duda es uno de los momentos más dolorosos de mi vida”, expresó.

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