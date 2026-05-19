Los nuevos mensajes temporales de WhatsApp se borrarán automáticamente tras ser vistos

WhatsApp se encuentra probando nuevas funciones para sus mensajes temporales. (Foto: Meta)

WhatsApp está preparando una nueva función de privacidad que cambiará la forma en que funcionan los mensajes temporales dentro de la plataforma. La aplicación comenzó a probar un sistema que permite que los mensajes desaparezcan automáticamente después de ser vistos por el destinatario, en lugar de eliminarse tras un tiempo fijo desde el envío.

La característica apareció en las últimas versiones beta de WhatsApp para iOS y Android y representa una evolución de los actuales mensajes efímeros, que hasta ahora solo permitían configurar el borrado automático después de 24 horas, 7 días o 90 días.

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Con el nuevo sistema, el temporizador no comienza cuando el usuario envía el mensaje. La cuenta atrás se activa únicamente cuando la otra persona abre la conversación y visualiza el contenido. Desde ese momento, el mensaje podrá desaparecer automáticamente después de 5 minutos, 1 hora o 12 horas, dependiendo de la configuración elegida.

WhatsApp prepara nueva función para mensajes efímeros. (WABetainfo)

La novedad refuerza la estrategia de privacidad impulsada por WhatsApp en los últimos años, especialmente en un contexto donde cada vez más usuarios utilizan la plataforma para compartir información personal, fotografías, documentos y conversaciones relacionadas con trabajo.

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Cómo funcionarán los nuevos mensajes temporales

El cambio principal está en el funcionamiento del temporizador. Actualmente, los mensajes temporales tradicionales comienzan a contar el tiempo desde el momento en que se envían. Eso significa que un mensaje puede borrarse incluso antes de que el destinatario lo haya leído.

Con la nueva modalidad, WhatsApp busca que el contenido permanezca disponible hasta que realmente sea abierto. Una vez leído, empieza la cuenta regresiva automática para su eliminación.

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La compañía también contempló los casos en que el destinatario nunca abre el mensaje. Según las pruebas detectadas en la beta, el contenido se eliminará automáticamente después de 24 horas si permanece sin leer.

WhatsApp sigue mejorando su privacidad, especialmente en el envío de mensajes. (Meta)

El objetivo es evitar que mensajes privados queden almacenados indefinidamente dentro de las conversaciones. Aunque la función todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, todo apunta a que llegará en futuras actualizaciones para todos los usuarios.

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WhatsApp refuerza su enfoque en privacidad

En los últimos años, Meta convirtió la privacidad en uno de los principales argumentos de WhatsApp frente a otras aplicaciones de mensajería. La plataforma ya incorporó herramientas como mensajes temporales, bloqueo de chats, verificación en dos pasos, cifrado de extremo a extremo y mensajes de visualización única para fotografías y videos.

La nueva función se alinea con esa estrategia y añade una capa extra de control sobre el tiempo que un mensaje permanece accesible después de ser visto. El movimiento también refleja una tendencia creciente en las aplicaciones de mensajería: ofrecer mayor control sobre la permanencia del contenido digital.

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WhatsApp busca mejorar su enfoque de seguridad.

Cada vez más usuarios buscan herramientas que permitan compartir información sensible sin dejar registros permanentes dentro de los chats.

Los grupos también recibirán novedades

La nueva función de mensajes temporales no es el único cambio detectado en las versiones beta de WhatsApp. La compañía también trabaja en mensajes automáticos de bienvenida para grupos, una herramienta pensada para facilitar la administración de comunidades dentro de la aplicación.

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Con esta función, los administradores podrán configurar textos automáticos que se enviarán cuando un nuevo miembro se una al grupo. La idea es agilizar la comunicación inicial y ofrecer información básica, reglas o mensajes de presentación sin necesidad de intervención manual.

WhatsApp lleva meses ampliando las herramientas para grupos y comunidades, especialmente después de que la plataforma comenzara a competir más directamente con aplicaciones orientadas a grandes comunidades digitales y espacios colaborativos.

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En los últimos meses, WhatsApp ha implementado más medidas de seguridad para sus usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia por la privacidad sigue creciendo

El lanzamiento de nuevas herramientas de privacidad se produce en un momento en el que las aplicaciones de mensajería compiten no solo por funciones, sino también por seguridad y control de datos. Plataformas como Telegram, Signal y WhatsApp aceleraron en los últimos años el desarrollo de opciones enfocadas en proteger conversaciones y reducir el tiempo de exposición de la información compartida.

En ese sentido, la nueva función de mensajes que desaparecen tras ser vistos podría convertirse en una de las actualizaciones más importantes de WhatsApp en materia de privacidad desde la llegada de los mensajes efímeros tradicionales.

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Aunque todavía permanece en fase beta, la herramienta anticipa un modelo de comunicación donde el control sobre la duración del contenido será cada vez más flexible y personalizado para los usuarios.