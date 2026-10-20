Tecno

MrBeast pide un Tesla Roadster volador a Elon Musk: el auto valdría miles de millones de dólares

La versión de Tesla Roadster que vuela es Rocket. No cuenta con autorización para uso en vía pública y su acceso solo es por invitación de Tesla

Un hombre con los brazos cruzados junto a un automóvil blanco elevado en el aire mediante propulsores sobre un fondo negro
El youtuber solicitó a Tesla un Roadster volador para usarlo en una próxima producción audiovisual. (Google - Tesla)
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MrBeast pidió en X un Tesla Roadster con capacidad de vuelo para grabar un video, una solicitud que dirigió a la compañía de Elon Musk luego de la presentación del nuevo deportivo eléctrico, que por el momento no se conoce precio oficial pero valdría miles de millones de dólares si comparamos el Roadster Thrust.

“¿Puedo tener uno de esos Roadster voladores para un video, por favor?”, escribió Jimmy Donaldson, conocido en internet como MrBeast. Elon Musk ni Tesla no han emitido una respuesta pública a la petición del creador.

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El mensaje, publicado el 17 de octubre, derivó en reacciones de usuarios que imaginaron posibles desafíos, accidentes ficticios y colaboraciones entre el youtuber y la empresa de autos eléctricos.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de la cuenta verificada MrBeast con un texto en inglés y métricas de interacción
MrBeast no ha recibido respuesta de Tesla ni de Elon Musk tras su solicitud. (X)

Entre los comentarios, varios usuarios propusieron que Musk le prestara el vehículo y otros bromearon con la posibilidad de que MrBeast lo estrellara contra una estructura construida para uno de sus videos.

Incluso hubo quienes se adelantaron y desde ya crearon portadas para el video que MrBeast haga con este nuevo carro.

El auto, en su versión que vuela denominado Roadster Rocket, todavía no está aprobado para circular en vías públicas y la empresa prevé iniciar su producción en 2028.

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Captura de pantalla de una publicación que incluye a MrBeast, dos automóviles suspendidos sobre un estadio y un balón metálico grande
Los usuarios se animaron con la solictud de MrBeast e iniciaron a hacer portadas para el video que haga el youtuber. (X)

Cómo es la nueva línea Roadster de Tesla

La línea Tesla Roadster contempla las versiones Performance, Thrust y Rocket. La primera cuenta con dos asientos y está pensada para circular por carretera. Tesla exige un depósito de reserva de USD 50.000 para acceder a esa configuración.

Thrust es la alternativa intermedia. Incorpora propulsores de SpaceX y requiere un depósito de USD 250.000, según la información difundida por la compañía.

La versión Rocket es la que despertó el interés de MrBeast. Será un monoplaza disponible únicamente por invitación y sin precio de reserva publicado. Tesla indicó que integra un sistema de succión bajo la carrocería, alerones activos y 10 propulsores de gas frío instalados alrededor del vehículo.

Un texto con la palabra Roadster sobre un auto blanco flotante y un camión Semi con automóviles azul y rojo en un escenario oscuro
La versión Rocket está diseñada para elevarse y realizar movimientos breves en el aire. (Tesla)

Esos mecanismos permiten asistir la aceleración, el ascenso y los giros laterales. El modelo cuenta con tanques de 600 litros de aire comprimido, cuya liberación genera el humo blanco que se observó en las demostraciones del prototipo.

Tesla aclaró que Rocket puede volar, aunque no estará homologado para las calles. Musk también señaló que el deportivo no está “optimizado para la seguridad”.

Tesla planea una pista con loopings al estilo Hot Wheels en Texas

Musk adelantó que Tesla construirá una pista de pruebas con loopings en su sede de Texas, Estados Unidos. El circuito estará destinado a los propietarios del Roadster, quienes podrán probar algunas de las maniobras anunciadas para el vehículo.

Un automóvil blanco se eleva sobre una densa nube de humo frente a una pista curvada en un entorno nocturno
La versión Rocket del Tesla Roadster es la única con capacidad de vuelo y no cuenta con autorización para uso en la vía pública. (Tesla)

“Tendremos una pista de looping salvaje, más loca incluso que Hot Wheels, en nuestra sede de Texas”, escribió Musk durante un intercambio con el divulgador tecnológico Robert Scoble en X.

El empresario no informó cuándo abrirá el circuito, cuál será su diseño ni cuáles serán las condiciones de acceso. Tampoco precisó si la instalación estará disponible para todas las versiones del Roadster o si se limitará a modelos como Rocket.

Musk sostuvo además que el auto podrá ejecutar de forma autónoma algunas de las maniobras exhibidas durante su presentación. Según explicó, el propietario podrá pedirle al vehículo que reproduzca ciertos trucos sin controlar de manera manual la aceleración, la dirección y el frenado.

El creador continúa sumando acuerdos con compañías del sector tecnológico. REUTERS/Mohammed Benmansour
El creador continúa sumando acuerdos con compañías del sector tecnológico. REUTERS/Mohammed Benmansour

MrBeast y Google acordaron usar Gemini en la producción de videos

La petición del Roadster coincide con una etapa en la que MrBeast amplía sus colaboraciones con empresas tecnológicas.

En septiembre de 2026, Google anunció un acuerdo plurianual con Beast Industries para integrar Gemini, Google Health y Fitbit Air en futuros contenidos y campañas del creador.

El primer desafío de la alianza contempló una prueba de supervivencia en la jungla, el desierto y el Ártico. Donaldson y su equipo usaron Gemini para identificar riesgos, responder a variaciones del clima y tomar decisiones durante cada etapa.

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