El jefe de Epic Games aseguró que la IA permitirá crear juegos que antes eran imposibles de hacer

Sin código hecho por humanos: La polémica decisión de Epic Games que sacude a la industria

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Tim Sweeney, director general de Epic Games, afirmó que la inteligencia artificial permitirá desarrollar videojuegos que hasta ahora resultaban imposibles por su costo y por los recursos necesarios para producirlos.

El jefe de la compañía sostuvo que estas herramientas abrirán la puerta a proyectos deseados durante años por jugadores y desarrolladores, pero descartados porque su inversión superaba con creces la posibilidad de recuperar el dinero.

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Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la adopción de IA en una industria que ya experimenta cambios en programación, arte, guion y producción.

La inteligencia artificial podría hacer posibles juegos que hoy resultan demasiado costosos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El pronunciamiento llegó después que diversos medios de comunicación señalaran que Epic Games habría retrasado un shooter inspirado en franquicias de Disney, como Marvel y Star Wars. Según fuentes anónimas, el cambio obedecería a una reorganización que llevaría parte del trabajo hacia sistemas de IA.

La información añadió que el objetivo sería reducir la presencia de código realizado por personas y aplicar herramientas automáticas al apartado artístico del proyecto y de futuros desarrollos.

Epic Games apuesta por la IA

Ante la repercusión del informe, Jake Jones, director de comunicación de Epic Games, afirmó que la empresa adopta un desarrollo acelerado por inteligencia artificial, aunque dirigido por desarrolladores de la compañía. Su mensaje sostuvo que esos equipos conservan la visión y el impulso creativo de los proyectos.

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La posición coincide con la defendida por Sweeney, quien describe la tecnología como una vía para ampliar las posibilidades de producción, disminuir límites presupuestarios y hacer viables juegos que no existían por falta de recursos.

Epic Games experimenta con herramientas automáticas para organizar el desarrollo de software - créditos Epic Games Store

Sweeney también respondió a quienes cuestionaron la capacidad de la IA para leer y generar código. Explicó que Epic Games realiza experimentos desde enero y que el avance ha sido notable.

De acuerdo con el directivo, la compañía aprende a organizar código, documentación y descripciones de arquitectura mediante archivos .md para aportar más contexto y estabilidad. Ese trabajo técnico busca que las herramientas comprendan mejor la estructura de cada proyecto y ofrezcan resultados consistentes durante el desarrollo.

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El proyecto y las pruebas técnicas

El planteamiento aparece en un momento de discusión sobre los efectos de la inteligencia artificial generativa. Directivos del sector la impulsan para acelerar procesos y reducir costos, mientras creativos, desarrolladores y jugadores plantean dudas éticas, laborales, legales y técnicas.

La preocupación urgente se relaciona con el desplazamiento de trabajadores y la precarización de empleos, en especial entre artistas conceptuales, ilustradores, guionistas, actores de voz y programadores junior.

La incorporación de estos sistemas abre posibilidades para ampliar la producción, pero también genera dudas sobre el empleo, la autoría, la calidad artística y la protección de materiales utilizados para entrenarlos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las herramientas automáticas pueden producir borradores, código básico y locuciones provisionales, tareas que han coincidido con reestructuraciones y recortes de personal.

Frente a ese escenario, sindicatos de actores de doblaje y artistas de captura de movimiento, realizaron huelgas contra grandes editoras. Sus reclamos buscan impedir que los modelos se entrenen con voces o imágenes digitales sin consentimiento y sin una compensación considerada justa por los profesionales afectados.

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Debate laboral, legal y creativo

La propiedad intelectual constituye otro foco de incertidumbre. Muchos sistemas generativos se entrenaron con ilustraciones, música, voces y líneas de código protegidas por derechos de autor, sin autorización ni crédito para sus creadores originales.

También persisten dudas sobre el registro de la propiedad intelectual de videojuegos cuyo arte, narrativa o programación hayan sido creados con IA. Esa situación puede exponer a los estudios a disputas legales sobre los materiales empleados y la titularidad de los resultados.

Otra inquietud se centra en la identidad artística de los videojuegos. Parte de la comunidad teme que la combinación de patrones preexistentes llene el mercado de obras genéricas, con mecánicas vacías o historias sin cohesión.

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Además, algunos jugadores rechazan títulos que emplean arte o textos generados por IA y los consideran de menor calidad. Esa desconfianza ha presionado a estudios independientes, que deben documentar sus procesos para demostrar que sus proyectos fueron elaborados íntegramente por personas.

La IA puede ampliar las opciones de producción y facilitar proyectos antes inviables, pero su adopción exigirá reglas claras sobre empleo, consentimiento, derechos de autor y transparencia. El desafío para las compañías será incorporar estas herramientas sin relegar el trabajo humano que define la identidad, la coherencia y la originalidad de los videojuegos.