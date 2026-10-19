“No estamos prestando atención a los riesgos y ni a sus daños”, Bill Gates sobre el avance global de la IA

Bill Gates es uno de los expertos que más habla de las amenazas y oportunidades de la IA. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

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Bill Gates advirtió en una entrevista en el Vaticano que los riesgos de la inteligencia artificial (IA) requieren una respuesta pública que el sector tecnológico no puede resolver por sí solo.

El fundador de Microsoft sostuvo que gobiernos y actores neutrales deben intervenir en un escenario marcado por el desarrollo acelerado de sistemas capaces de igualar o superar algunas capacidades cognitivas humanas.

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“Creo que no estamos prestando atención a los riesgos y que no estamos haciendo lo suficiente para minimizar los daños”, afirmó. El empresario alertó sobre la posibilidad de que las herramientas más avanzadas queden concentradas en quienes puedan pagar por ellas.

Aumentos de ciberataques y desempleo son los principales riesgos que identifica Bill Gates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la vez, dijo que tampoco se aprovechan de forma suficiente las oportunidades de la inteligencia artificial para reducir desigualdades en salud, educación y agricultura.

Cuáles son los riesgos del avance de la IA, según Bill Gates

Gates alertó que la inteligencia artificial puede ampliar la capacidad de daño de los ciberdelincuentes con pocos recursos, porque la tecnología puede facilitar la sofisticación de fraudes, deepfakes, desinformación y ciberataques.

Ante los riesgos, el empresario afirmó: “El sector no puede autorregularse, debe estar guiado por actores neutrales, en primer lugar, los gobiernos”. El desafío está en que una parte importante de los funcionarios responsables de tomar decisiones no comprende con suficiente profundidad el funcionamiento de estas herramientas.

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Gates afirmó que el desarrollo de la IA exige medidas de seguridad antes de que sus beneficios alcancen una escala global. (Foto: Europa Press)

Cómo puede la inteligencia artificial reducir o ampliar las desigualdades

El empresario puso el foco en usos concretos de la IA en países de ingresos bajos y medios. Mencionó la posibilidad de que médicos rurales usen un celular como ecógrafo, que estudiantes reciban apoyo personalizado según sus formas de aprendizaje y que agricultores accedan a sugerencias adaptadas al suelo y al clima de cada zona.

Estas aplicaciones, advirtió, no se extenderán de manera automática. “Si se dejan en manos del mercado, las herramientas más eficaces se desarrollarán primero para quienes puedan pagar más, no para quienes más las necesitan”, sostuvo.

Por qué Bill Gates compara a la IA con un evento evolutivo

Para Gates, el actual proceso tecnológico se diferencia de innovaciones anteriores, como la computadora personal o Internet. Esos cambios alteraron actividades y mercados, pero terminaron por ofrecer herramientas de uso masivo.

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El avance de la IA no es igual a otra revoluciones tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA, en cambio, plantea un desafío distinto por su capacidad para realizar tareas vinculadas con el razonamiento, el lenguaje y la producción de contenidos.

Gates afirmó que se parece “más a un evento evolutivo” porque la humanidad creó “un tipo de inteligencia que, en muchos aspectos, iguala o supera la cognición humana”. A su juicio, describirla como la siguiente computadora personal lleva a subestimar su alcance.

Qué obstáculos pueden aumentar la brecha entre países

Gates dividió el futuro próximo en dos etapas. La primera es una transición en la que los beneficios de la IA todavía no llegan de forma amplia, mientras las economías más ricas concentran buena parte de los avances y de la infraestructura necesaria para usarlos.

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Gates advirtió que muchos responsables políticos aún no comprenden por completo el funcionamiento de las nuevas herramientas digitales. (Foto: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER)

Uno de los problemas que mencionó es el predominio del inglés en el entrenamiento de los modelos. Esa limitación, señaló, deja en desventaja a miles de millones de personas que se comunican en otros idiomas.

El empresario reclamó cambios en la forma de gravar el trabajo frente a la automatización y una definición sobre qué tareas deben permanecer deliberadamente en manos humanas.

Cuál futuro le puede deparar a la humanidad ante el avance de la IA

Gates describió un escenario de abundancia, con sistemas de inteligencia artificial y robots humanoides que asuman tareas ligadas a la alimentación, la vivienda y otras necesidades básicas. Ese contexto abriría preguntas sobre el trabajo, el uso del tiempo y el sentido de la vida social.

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Antes de llegar a esa instancia, el foco debe estar en los riesgos inmediatos. Gates dijo que su objetivo para los próximos años es evitar “ataques bioterroristas catastróficos” e incidentes de seguridad informática, sumado a impedir que amplios sectores del mercado laboral y grandes regiones queden excluidos de los beneficios tecnológicos.