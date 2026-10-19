Mundo

Saltó desde 7.600 metros sin paracaídas y ahora quiere hacerlo desde el espacio: el nuevo desafío que busca lograr Luke Aikins

El deportista, de 52 años, no ha definido fecha ni revelado detalles técnicos de la operación, que prevé situarlo cerca de la línea de Kármán, límite convencional del espacio exterior

El estadounidense, de 52 años, confirmó que trabaja en la planificación de su proyecto más ambicioso, que lo elevaría a unos 100.584 metros sobre la Tierra (video archivo 2016 gentileza @lukeaikins)

Guardar

Luke Aikins tiene 52 años, acumula cerca de 22.000 saltos a lo largo de más de tres décadas y ostenta un récord que nadie más intentó igualar: en 2016 se arrojó desde un avión a 7.620 metros de altura sin paracaídas, sin traje aéreo y sin ningún dispositivo de frenado. Cayó ileso sobre una red tendida en el desierto de California. Ahora, una década después, el estadounidense confirmó que persigue un objetivo todavía más extremo: lanzarse desde un cohete a unos 100.000 metros sobre la Tierra, en las inmediaciones de la frontera que separa la atmósfera del espacio exterior.

De acuerdo con un artículo publicado por la revista People, el deportista detalló sus intenciones en una entrevista reciente con The Times. “Ese es el sueño, lo máximo. Lo estoy persiguiendo con mucha fuerza, es mi gran proyecto”, dijo. Aunque todavía no fijó una fecha para la proeza ni precisó los aspectos técnicos, el veterano dejó en claro que trabaja activamente en la planificación de la empresa más ambiciosa de su trayectoria.

PUBLICIDAD

En 2016 cayó dos minutos en el vacío y aterrizó en una malla de 30 por 30 metros

Persona con traje verde y casco en caída libre vista desde arriba, sobre un paisaje árido con carreteras e instalaciones
El estadounidense, de 52 años, confirmó que trabaja en la planificación de su proyecto más ambicioso, que lo elevaría a unos 100.584 metros sobre la Tierra, sin fecha ni detalles operativos divulgados (Captura de video)

El antecedente que convierte al temerario en candidato para semejante desafío ocurrió el 30 de julio de 2016. Aquella tarde, con 42 años cumplidos, se lanzó desde una avioneta Cessna Grand Caravan a 7.620 metros (25.000 pies) sobre Simi Valley, California. Durante dos minutos de descenso libre, alcanzó una velocidad terminal de 193 kilómetros por hora y se guio únicamente por las corrientes de aire para dirigir su cuerpo hacia el objetivo.

El blanco era una estructura de polietileno de alta densidad, de 30 por 30 metros, sostenida a unos 60 metros del suelo por cuatro grúas. Un segundo antes del impacto, giró sobre su espalda para absorber la fuerza del contacto con la curvatura de su cuerpo. La maniobra resultó un éxito. La proeza, bautizada “Heaven Sent”, fue transmitida en vivo por la cadena Fox ante 1,44 millones de espectadores.

PUBLICIDAD

Previo al lanzamiento, el Sindicato de Actores de Pantalla le exigió que portara equipo de emergencia por motivos de seguridad. La restricción fue levantada apenas una hora antes de que subiera a la aeronave. El especialista se desprendió del arnés frente a las cámaras. Según la revista, completó unas 350 prácticas preparatorias y tocó la malla con éxito 81 veces durante los ensayos.

Deportista de tercera generación, entrenó a los Navy SEALs y trabajó en Hollywood

Luke Aikins
La operación prevista partiría desde unos 100.000 metros, en las cercanías de la línea de Kármán, situada a 100 kilómetros del suelo y reconocida como frontera entre la atmósfera y el cosmos

Nacido el 21 de noviembre de 1973 en Corpus Christi, Texas, Aikins lleva la adrenalina en la sangre. Su abuelo cofundó una escuela de vuelo tras servir en la Segunda Guerra Mundial y su familia es propietaria de Skydive Kapowsin, un centro de entrenamiento ubicado en Shelton, Washington. Realizó su primer descenso en tándem a los 12 años y comenzó a tirarse en solitario durante la adolescencia.

Con el tiempo se convirtió en asesor de seguridad de la Asociación de Paracaidismo de Estados Unidos (USPA) y formó a miembros de los Navy SEALs en técnicas de caída libre. También participó como doble de riesgo en producciones como Iron Man 3 y Godzilla. En 2012, colaboró con Felix Baumgartner en su célebre zambullida estratosférica desde un globo de helio a 36.576 metros, y en 2020 asistió al ilusionista David Blaine en su acrobacia Ascension.

El plan lo ubicaría a 100.000 metros, cerca de la línea de Kármán

El deportista busca una alianza con una empresa privada del sector aeroespacial para desarrollar la tecnología necesaria - Luke Aikins
El deportista busca una alianza con una empresa privada del sector aeroespacial para desarrollar la tecnología necesaria - Luke Aikins

La iniciativa que el norteamericano describió a The Times lo situaría a aproximadamente 330.000 pies (100.584 metros) sobre la superficie terrestre, una cota que supera en más de 12 veces la de su marca de 2016. Esa cifra coincide con las proximidades de la línea de Kármán, fijada a unos 100 kilómetros del suelo y considerada el límite convencional entre la atmósfera y el cosmos.

Para concretar la idea, espera asociarse con una compañía aeroespacial privada que desarrolle tecnología de cohetes comerciales, aunque no identificó a ningún socio ni reveló cómo ejecutaría la operación. Tampoco existe, hasta el momento, un cronograma público ni una aprobación formal.

Ante quienes consideran la propuesta irrealizable, Aikins ofreció una respuesta breve: “Lo imposible es solo una opinión”.

Temas Relacionados

CaliforniaExploración espacialLuke AikinsEstados UnidosDeporte extremoParacaidasEspacio exteriorNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marco Rubio habló sobre una posible cumbre trilateral de EEUU, China y Rusia sobre Ucrania: “La guerra debe terminar”

El jefe de la diplomacia estadounidense admitió contactos preliminares entre los mandatarios para frenar el conflicto bélico europeo, mientras defiende una tregua temporal en las sanciones económicas para facilitar el diálogo en curso

Marco Rubio habló sobre una posible cumbre trilateral de EEUU, China y Rusia sobre Ucrania: “La guerra debe terminar”

El jefe del Ejército de Estados Unidos en el Indo-Pacífico impulsa una demostración de mayor poderío militar

La iniciativa contempla rotaciones temporales de armamento en Filipinas, Japón y otros puntos estratégicos, con el objetivo de demostrar la tecnología disponible y la capacidad estadounidense para trasladarla y emplearla

El jefe del Ejército de Estados Unidos en el Indo-Pacífico impulsa una demostración de mayor poderío militar

Francia impone toques de queda parciales tras un fin de semana de saqueos masivos y casi 2.400 detenidos

El primer ministro Lecornu ordenó a los prefectos activar restricciones nocturnas después de que las protestas por el costo de vida derivaran en los peores episodios de violencia urbana en la historia reciente del país

Francia impone toques de queda parciales tras un fin de semana de saqueos masivos y casi 2.400 detenidos

Una persona murió y ocho resultaron heridas tras un ataque con misiles y drones rusos en Kiev

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó daños en tres distritos de la capital, incluidos una escuela, una clínica médica, una estación de metro y un centro comercial local

Una persona murió y ocho resultaron heridas tras un ataque con misiles y drones rusos en Kiev

Cuáles son las diferencias entre las palomas y las tórtolas y qué enfermedades pueden transmitir

Las especies de la familia Columbidae comparten varios rasgos, aunque el tamaño, el plumaje y la distribución permiten distinguirlas

Cuáles son las diferencias entre las palomas y las tórtolas y qué enfermedades pueden transmitir
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Última hora de la DANA Adam en Gandía, Oliva o Denia, en directo: ascienden a cuatro los muertos durante el temporal, tres de ellos en Valencia

Receta de bizcocho marmolado de calabaza y chocolate, una merienda ideal para el otoño

Las acciones argentinas operan en baja mientras Wall Street rebota gracias a las tecnológicas

Elecciones generales 29-N, en directo | Abascal tiende la mano al PP para pactar una lista al Senado que compita con la del PSOE y el Frente Amplio

DEPORTES

Más rápido que la Fórmula 1: el deporte motor extremo en el que las mujeres mantienen el dominio

Más rápido que la Fórmula 1: el deporte motor extremo en el que las mujeres mantienen el dominio

Impacto en la Premier League: Manchester City podría sufrir una “enorme” quita de puntos que provocaría su descenso

La contundente reflexión de Luis Enrique sobre las comparaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian revela varios secretos de su matrimonio con Kanye West: obsesión, un cambio total de guardarropa y un embarazo inesperado

Kim Kardashian revela varios secretos de su matrimonio con Kanye West: obsesión, un cambio total de guardarropa y un embarazo inesperado

Aaron Pierre: del éxito de Rebel Ridge al universo de DC y Star Wars

Selena Gomez revela que el vapeo cambió permanente su voz y manda un mensaje a los que aún lo practican

Chris Hemsworth confirmó que Extraction 3 se está filmando en Tailandia y mostró su entrenamiento para las escenas de combate

“Estoy más que destrozada”: Cindy Crawford se expresó en las redes tras la muerte de su hijo Presley Gerber