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La increíble imitación de Damián Betular con la que se lució Campi en MasterChef: “Soy el Betu corto”

El actor replicó el look, la voz y los gestos del jurado en una secuencia que incluyó una broma sobre los dos “Betulares”

La parodia de Campi interrumpió por unos minutos la evaluación gastronómica en las cocinas de MasterChef Celebrity
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Campi sorprendió a Damián Betular con una imitación caracterizada como él, jurado estrella de MasterChef Celebrity. Martín Campilongo apareció en las cocinas del ciclo convertido en una versión del pastelero, con un vestuario y una interpretación que llevaron al propio Betular a bromear con la existencia de un “Betu largo” y un “Betu corto”.

La escena se produjo durante la participación de Campi en el certamen de cocina. El actor, conocido por sus personajes e imitaciones, dejó momentáneamente de lado la preparación gastronómica para irrumpir frente al jurado como “Vetu”, un personaje construido a partir de los rasgos más reconocibles de Damián Betular.

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Campi fue Betular en Masterchef
Con peinado, traje y corbata estampada, Campi imitó a Betular frente al jurado del certamen

La reacción del chef fue parte central de la secuencia. Al encontrarse con su imitador dentro del estudio, Betular observó la caracterización y respondió con humor. “Me gustó esta imitación”, expresó ante las cámaras.

La caracterización de Campi se apoyó en elementos concretos de la imagen pública del jurado. El participante utilizó un peinado similar al de Betular y eligió una vestimenta formal que reprodujo su estilo habitual dentro de la competencia. Entre los detalles que más llamaron la atención estuvo la corbata con estampado de perros.

Campi no se limitó al cambio de ropa: también incorporó la postura corporal, el tono de voz y los gestos que Betular suele desplegar al evaluar los platos de los concursantes.

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Campi fue Betular en Masterchef
Damián Betular reaccionó con humor a la caracterización de Campi: “Me gustó esta imitación”

La propuesta de la imitación se integró a la dinámica del programa, donde las devoluciones del jurado alternan observaciones técnicas sobre los platos con intercambios distendidos. En este caso, la evaluación gastronómica quedó en segundo plano durante algunos minutos para dar lugar a la parodia preparada por el actor.

Damián Betular recibió la imitación con sorpresa y risas, y siguió el juego que propuso Campi. La conversación entre los dos derivó en una comparación de sus apodos, con la fórmula de “Betu largo” para el chef y “Betu corto” para el personaje que había llegado a la cocina de Telefe.

Campi fue Betular en Masterchef
Campi sorprendió a Damián Betular al aparecer caracterizado como “Vetu” en MasterChef Celebrity

El intercambio permitió que ambos se llamaran “Betular”, aún cuando uno de ellos era la representación creada por Campilongo. La broma se sostuvo a partir de la similitud visual y gestual que el concursante buscó conseguir con el vestuario y la actuación.

El fragmento mostró además la respuesta del resto del estudio ante la aparición. La producción enfocó a Betular durante varios momentos de la caracterización y registró el diálogo que mantuvo con Campi, quien continuó en personaje mientras recibía las reacciones de los presentes.

Martitegui, Botana y Betular integran el jurado del certamen

maru botana masterchef celebrity
El flamante jurado de Materchef Celebrity

En esta temporada, Campi recibe las devoluciones de un tribunal compuesto por Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Cada uno ocupa un lugar en la evaluación de los desafíos, con observaciones sobre técnica, sabor, presentación y cumplimiento de las consignas.

La imitación se concentró en Betular, aunque el contexto de la escena incluyó al resto del jurado. El personaje de “Vetu” retomó rasgos asociados al pastelero, uno de los integrantes más reconocibles de la mesa de evaluación y figura habitual de las emisiones de MasterChef.

Campi fue Betular en Masterchef
Campi fue Betular en Masterchef y divirtió a todos

El programa MasterChef, conducido por Wanda Nara, reúne a personalidades de distintos ámbitos en pruebas culinarias. En ese formato, las intervenciones humorísticas de los participantes se suman a la competencia y a las devoluciones de los especialistas. Campi aprovechó esa estructura para llevar una imitación al interior mismo de la cocina.

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