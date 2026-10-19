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Las frases de Wanda Nara en MasterChef Celebrity que reviven el Wandagate: de “zorra” a los consejos prenupciales

La conductora intercambió comentarios con Marta Fort y Lizy Tagliani, y recuperó expresiones vinculadas con el escándalo de 2021 cuando su exesposo Mauro Icardi le fue infiel con la China Suárez

Mientraslos participantes elegían los productos para sus platos, Marta Fort lanzó un guiño sobre el Wandagate y Wanda le retrucó con un particular consejo (MasterChef Celebrity - Telefe)
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El Wandagate volvió a instalarse en la agenda mediática casi cinco años después del escándalo que tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. En esta oportunidad, algunas de las frases más recordadas de aquella historia reaparecieron en MasterChef Celebrity, el reality de Telefe que conduce la empresaria. Durante la emisión de este domingo, Marta Fort y Lizy Tagliani protagonizaron distintos intercambios con Wanda que rápidamente fueron vinculados con la polémica que había estallado en 2021.

El primer guiño apareció en el almacén del certamen, mientras los participantes seleccionaban los productos que utilizarían para cocinar. Wanda advirtió que Marta Fort no llevaba el velo blanco que habían recibido algunos concursantes y se acercó para preguntarle por ese detalle. “¿A quién le falta el velo? ¿A vos, Marta?”, le planteó la conductora. La hija de Ricardo Fort respondió de manera directa: “Sí, no me quería casar”.

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A partir de esa frase, Wanda le preguntó si era “una niña rebelde que no se quiere casar” y Marta le contestó: “Wanda, me mueroo. No, no, tengo que hacer la prenupcial antes”. Ante la mención de aquel acuerdo legal, que la empresaria supo tener con Icardi previo a su divorcio, decidió aconsejarla. “Vos tenés que hacer división de bienes, Marta. Te voy a avivar un poco”, acotó.

La frase de la exCasi Ángeles a la empresaria terminó convirtiéndose en una de las más usadas al referirse al Wandagate
La frase de la exCasi Ángeles a la empresaria terminó convirtiéndose en una de las más usadas al referirse al Wandagate

Fort, en tanto, cerró el intercambio con una frase que quedó ligada al tono irónico de la escena: “Si me caso, me cag...”. La conversación se produjo en medio de la dinámica del reality, aunque la expresión “me muero” pronunciada por Marta remitió a una frase que la China Suárez había utilizado años antes durante una transmisión en vivo de Instagram.

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Antes de que el conflicto se hiciera público, en octubre de 2021, Wanda y la China no mantenían una amistad íntima, pero sí tenían una relación cordial y una interacción habitual en redes sociales. Ambas se dejaban “me gusta”, intercambiaban comentarios y se enviaban saludos durante las transmisiones en vivo de Instagram, una práctica que se había extendido especialmente durante la pandemia. En una de esas emisiones, Suárez reaccionó al advertir que Wanda estaba conectada y expresó su sorpresa con una frase que luego adquirió otro significado a partir del escándalo.

Hola Wanda, me muerouu (sic)”, dijo la actriz durante aquella transmisión. Después, continuó con una consulta relacionada con el horario y habló sobre los contenidos que estaba mirando en ese momento: “¿Qué hora es allá? Me estoy viendo los tutoriales de Franchu, que es lo más lindo que hay”.

Con su característico humor, Wanda Nara dejó atónitos a sus compañeros al usar la icónica frase con la que dio por iniciado el Wandagate (MasterChef Celebrity - Telefe)

Pero las referencias al Wandagate no terminaron en el almacén. Más tarde, durante la presentación de los platos, Lizy apareció con un velo negro y se presentó en tono de viuda. La escena comenzó cuando Wanda la llamó para que se acercara. “Amiga....”, le dijo la conductora. “Ay”, respondió Lizy, antes de avanzar con su interpretación.

“Lizy, adelante”, insistió Wanda. Tagliani tomó entonces el centro de la escena y respondió con una frase que simulaba una despedida: “Aquí no ha pasado nada. Dios te salve y a seguir con el programa que se viene el que sigue”. Luego agregó mirando a los jurados: “Gracias por venir”. El intercambio continuó con una referencia a una supuesta relación clandestina y a un desenlace trágico.

Viuda y embarazada te dejaron”, lanzó Wanda. Lizy siguió con la actuación y explicó: “Sí, tuvimos un intercambio fogoso y la quedamos. Vamos a decir que estábamos juntos porque su esposa no sabe”. Ante esa confesión, Wanda preguntó: “Ah, ¿era casado?”. Tagliani confirmó que sí y la conductora respondió con una frase que remitió directamente al mensaje que había publicado durante el escándalo de 2021: “Otra familia que te cargaste, zorra”.

Lizy completó la escena con una respuesta dirigida a Wanda: “No llores, Wanda. Me eligió a mí”. El intercambio fue presentado dentro de la dinámica humorística de MasterChef Celebrity, pero la frase de la conductora tuvo un significado reconocible para quienes siguieron el conflicto que se originó alrededor de Icardi y la China.

La nueva temporada del reality recuperó así parte del lenguaje que quedó asociado al escándalo, con Wanda como protagonista y con dos momentos que despertaron la atención de quienes recordaban la historia. En un programa donde los participantes deben elegir ingredientes y presentar sus platos, las frases sobre bodas, infidelidades y familias volvieron a formar parte de la conversación frente a las cámaras.

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