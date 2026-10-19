"Me dio mucha bronca": Juan Alberto Mateyko explicó su duro posteo por la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

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El mensaje de Mateyko sumó reacciones en las redes sociales por el tono con el que se refirió al anuncio de la separación. En ese contexto, el conductor eligió aclarar los motivos que lo llevaron a escribir ese texto y marcó un límite luego de la reacción que recibió dentro de su propia familia.

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“Por el tema de un posteo que apareció ayer en mi Instagram, que es @jmateyko. Sí, sí, es verdad”, señaló al comienzo de la charla con Teleshow. Después, explicó qué aspecto de la situación despertó su malestar: “Cuando yo veo sufrir a gente, cuando yo veo que gente como Evangelina, como India, la hija de Emanuel, se enteran por un comunicado, me da mucha bronca”.

Mateyko publicó su mensaje durante el cumpleaños de Ortega y acompañó sus palabras con una foto de una reunión junto a integrantes de la familia. En la imagen aparecían, entre otros, Palito Ortega, Sebastián Ortega y Norberto Norbi Romano. El conductor mantiene una amistad de larga data con Palito, vínculo que también extendió al resto del clan.

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El conductor dejó palabras de aliento para el músico en el día de su cumpleaños y criticó la manera en la que la modelo anunción la ruptura. "No te merecías un comunicado", escribió

En diálogo con este medio, el animador se detuvo en ese lazo afectivo y en la cercanía que siente con Emanuel. “Ayer cumplía años Emanuel, a quien quiero, adoro, como a toda la familia, como a todos sus hermanos, como a la mamá, qué decir del papá, Evangelina, Ramón”, expresó.

A partir de esa relación, decidió enviarle un saludo público al cantante, aunque el contenido del mensaje derivó hacia su desacuerdo con la comunicación de la ruptura. “Le envío un saludo a Emanuel y me surgió. Qué pena lo del comunicado”, afirmó Mateyko, antes de referirse a la conductora.

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El conductor sostuvo que su publicación no tuvo como objetivo cuestionar de manera personal a Prandi. De hecho, remarcó el afecto que siente por ella pese a que no comparten un trato frecuente. “Me sorprende de Julieta, con la cual tengo una relación muy buena. No la he visto mucho en mi vida, pero eso no quita que tenga aprecio por ella”, aclaró.

En el posteo, Mateyko se dirigió directamente a Emanuel con un mensaje que concentró su posición sobre el modo en que trascendió la separación. “Vos no sos merecedor de un comunicado oficial para un final de relación con tu pareja”, escribió. También recordó el acompañamiento del músico a Prandi en un período difícil de su vida: “Por quien pusiste el pecho públicamente, por el triste momento que estaba atravesando”.

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Julieta Prandi y Emanuel Ortega celebraron su matrimonio civil con un grupo reducido de invitados y se separaron a menos de un mes

El texto incluyó un pedido para el cantante en el día de su cumpleaños. “Te exijo que seas feliz”, expresó el conductor, quien además señaló que la difusión de la noticia coincidió con una jornada atravesada por otros temas sensibles de la agenda televisiva.

Sin embargo, Mateyko dejó abierta la posibilidad de que la situación entre Ortega y Prandi no resulte definitiva. “Tampoco puede ser que no sea definitivo, ojo, ¿eh?”, dijo. Luego, planteó que cualquier definición corresponde a los protagonistas: “Es un tema de él o de ella o de ellos”.

El conductor reconoció que su publicación podía generar cuestionamientos y anticipó que no profundizaría su postura en público. “Yo lo puse, pero no hablo más”, aseguró. Esa decisión, según relató, surgió después de una conversación con sus hijos.

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“Mis hijos ayer, mi hijo a su estilo, mi hija llorando, me dijo: ‘Papá, no hables más, por favor’”, contó. Frente a esa reacción, Mateyko optó por frenar sus declaraciones: “Razón por la cual, freno”.

Antes de cerrar la charla con Teleshow, señaló que existen otros temas que prefiere reservar para su recorrido profesional y personal. “Hay muchas cosas por decir inherentes a mi profesión, inherentes a mi biografía, inherentes a mi futuro de aquí, de la provincia de Córdoba que he elegido”, concluyó.