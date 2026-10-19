El Salvador

Alimentación durante la quimioterapia: los errores que pueden complicar el tratamiento, según una cirujana oncóloga

Una especialista en nutrición oncológica advierte que ciertas decisiones alimentarias mal orientadas agravan los efectos de las terapias y debilitan el organismo en momentos críticos del proceso

La especialista en nutrición oncológica aclaró que los azúcares simples en exceso y los ultraprocesados son los productos que conviene limitar. Recomendó priorizar carbohidratos complejos para sostener la energía durante el tratamiento. (imagen de cortesía)
La especialista en nutrición oncológica aclaró que los azúcares simples en exceso y los ultraprocesados son los productos que conviene limitar. Recomendó priorizar carbohidratos complejos para sostener la energía durante el tratamiento. (imagen de cortesía)
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Las pacientes con cáncer que reciben quimioterapia necesitan una alimentación adaptada a cada etapa del tratamiento para conservar masa muscular, tolerar mejor las terapias y reducir el riesgo de desnutrición.

La cirujana oncóloga y nutricionista oncológica Flor de María Cuéllar explicó a Infobae, que algunas muertes en casos avanzados no ocurren por el tumor en sí, sino por el deterioro nutricional.

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La detección tardía puede obligar a combinar cirugía, quimioterapia y radioterapia, procesos en los que el organismo consume energía y recursos. Una paciente que no recibió apoyo nutricional antes, durante y después de una operación tendrá menos condiciones para afrontar el tratamiento siguiente.

La evaluación debe comenzar cuando se confirma el diagnóstico e incluir una consejería psicológica. El especialista puede identificar las herramientas emocionales de la paciente y el grado de acompañamiento que requerirá durante el proceso.

La consulta nutricional debe revisar los hábitos alimentarios y la composición corporal, no solo el peso, la talla o el índice de masa corporal. Conocer la cantidad de músculo, grasa y hueso permite ajustar la alimentación a las necesidades concretas de cada persona.

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Proteínas y carbohidratos para sostener el tratamiento

El azúcar no impide la curación ni causa por sí sola la muerte de una paciente con cáncer. Restringir alimentos por temor a que “el azúcar da cáncer” puede provocar pérdida de peso y dificultar la tolerancia a la quimioterapia.

Infografía de seis paneles con ilustraciones sobre evaluación corporal, ingesta de proteínas y manejo de náuseas en tratamientos médicos.
La nutricionista oncológica Flor de María Cuéllar explicó que ningún alimento cura el cáncer y recomendó priorizar proteínas y carbohidratos complejos para sostener la masa muscular y tolerar mejor las terapias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confusión proviene de estudios que asociaron períodos más breves sin cáncer con el consumo de bebidas azucaradas, aunque no fueron investigaciones específicas sobre cáncer de mama. Esos trabajos consideraron ingestas cercanas a dos litros de jugos, bebidas enlatadas o gaseosas.

Los azúcares simples consumidos en exceso y los alimentos ultraprocesados son los productos que conviene limitar. La alternativa son los carbohidratos complejos, que aportan energía sin depender de preparaciones industriales.

El arroz puede consumirse después de congelarlo y recalentarlo, ya que ese proceso modifica sus moléculas y hace que se absorba menos. La recomendación no equivale a eliminarlo de la dieta, sino a incorporarlo de una forma distinta.

Ningún alimento cura el cáncer, pero tampoco existe uno que por sí mismo bloquee una recuperación. La alimentación debe ser balanceada y contener proteínas suficientes para evitar la pérdida de masa muscular.

Las pacientes con mejor masa muscular y niveles más adecuados de proteínas en sangre presentan menos complicaciones durante la quimioterapia y suelen tolerarla mejor. El objetivo es sostener el estado nutricional mientras el cuerpo enfrenta los efectos de cada terapia.

Náuseas, suplementos y alimentos que requieren moderación

Las náuseas pueden modificar el gusto, generar rechazo a comidas habituales y dificultar la ingesta. Si una paciente vomita, no se la debe obligar a comer de inmediato: conviene retirar los alimentos, esperar entre 45 minutos a una hora y volver a ofrecer una preparación.

Acuarela de una mujer sin cabello que come en una mesa con un plato de ensalada, un vaso de agua y flores cerca de una ventana.
Restringir severamente los alimentos dulces por temores infundados debilita a las personas enfermas, mientras que optar por carbohidratos complejos y arroz recalentado asegura la energía requerida para resistir cada infusión médica programada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los olores de la cocina pueden provocar malestar incluso cuando antes resultaban agradables. Por esa razón, se aconseja que la paciente permanezca lejos mientras se preparan los alimentos.

La comida debe servirse tibia, no fría ni muy caliente, porque los sabores intensos pueden aumentar las náuseas. También es preferible comer con frecuencia: los períodos prolongados de ayuno durante la quimioterapia pueden elevar el riesgo de malestar.

La vitamina C puede indicarse durante el período operatorio, antes y después de una cirugía, siempre que exista prescripción médica. Durante la radioterapia, en cambio, normalmente se aconseja no tomar suplementos de vitamina C.

Los nutrientes procedentes de los alimentos son preferibles a las fórmulas farmacéuticas. Los suplementos deben ser evaluados y prescritos por un médico según el tratamiento que reciba cada paciente.

Los batidos verdes no tienen por qué prohibirse si una paciente los disfruta y los tolera. El problema aparece cuando se vuelven una obligación diaria impuesta por la familia, porque pueden aumentar las náuseas o generar aversión.

El kiwi y la espinaca, ingredientes frecuentes en estas preparaciones, pueden liberar oxalatos al procesarse. En cantidades pequeñas no representan un inconveniente, pero un consumo elevado puede afectar la función de los riñones.

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