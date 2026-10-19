Canal de Panamá es punto de riesgo para cadenas de suministro globales, según informe

Una imagen tomada con un dron muestra al buque cisterna de GLP Aquarama, con bandera de Liberia, navegando hacia el Océano Pacífico cerca del Canal de Panamá, frente a la costa de Ciudad de Panamá, Panamá, el 12 de marzo de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Guardar

El Canal de Panamá es identificado como uno de los puntos cuya interrupción puede alterar las rutas marítimas y obligar a las empresas a rediseñar sus planes logísticos. La referencia aparece en el capítulo dedicado a la competencia por recursos estratégicos, donde la consultora analiza el avance de nuevas rutas en el Ártico y la presión sobre las cadenas de suministro, según un reciente informe de EY Megatrends 2026.

El documento no presenta un análisis específico sobre la economía panameña ni sobre la operación del Canal de Panamá. Sin embargo, incluye al país en una advertencia dirigida a compañías navieras: deben evaluar corredores alternativos frente a eventuales interrupciones en Panamá o en el canal de Suez, dos pasos centrales para el transporte internacional de mercancías.

PUBLICIDAD

Para EY, la apertura estacional de rutas marítimas en el Ártico puede convertirse en un recurso de contingencia para parte de la industria. La firma plantea que las navieras incorporen esos trayectos en sus análisis de escenarios, con horizontes de 5, 10 y 25 años, ante un contexto de cambios geopolíticos, climáticos y comerciales.

La mención sitúa al Canal de Panamá dentro de una red de infraestructuras cuya continuidad resulta determinante para fabricantes, exportadores, puertos y empresas de transporte. El informe no anticipa una interrupción concreta, pero propone que las compañías consideren ese tipo de episodios en sus marcos de gestión de riesgos.

PUBLICIDAD

Contenedores a bordo de un buque portacontenedores Neopanamax mientras transita por el Canal de Panamá a través del lago Gatún, debido a que la falta de lluvias relacionada con El Niño afecta los niveles de agua, en Gamboa, Panamá, 30 de agosto de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

La recomendación forma parte de la megatendencia denominada Global resource rush, enfocada en la competencia por minerales críticos, recursos del subsuelo, áreas marítimas y rutas de transporte. Según el reporte, la transformación digital y la transición energética incrementarán la demanda de materiales como cobre, níquel, litio, cobalto y tierras raras, necesarios para centros de datos, inteligencia artificial, baterías, vehículos eléctricos y generación renovable.

EY sostiene que el acceso a esos recursos dependerá cada vez más de una infraestructura logística capaz de responder a perturbaciones inesperadas. En ese marco, las empresas deben evaluar de dónde provienen sus insumos, por qué corredores circulan y cuáles son las alternativas disponibles si una vía estratégica reduce su capacidad o queda temporalmente fuera de operación.

PUBLICIDAD

Foto de archivo. Los trabajadores del Canal de Panamá caminan junto a las esclusas de Miraflores mientras el buque portacontenedores MSC CONAKRY IV atraviesa el Canal de Panamá, en medio de la bajada del nivel del agua provocada por la falta de lluvias relacionada con El Niño, en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 4 de septiembre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Las rutas árticas figuran como una alternativa de contingencia

El informe incorpora al Ártico como una de las nuevas fronteras de competencia económica. El deshielo y el desarrollo de infraestructura portuaria podrían ampliar el uso de determinados corredores durante períodos del año, aunque EY advierte que esa posibilidad también abre debates sobre regulación, sostenibilidad, seguridad y derechos de las comunidades locales e indígenas.

Para las navieras, esas rutas podrían actuar como una cobertura ante problemas en los pasos de Panamá y Suez. La observación no supone que el Ártico pueda reemplazar de manera permanente a los grandes corredores interoceánicos. El reporte lo presenta como una opción que debe ser incorporada a la planificación, junto con otros escenarios de riesgo.

PUBLICIDAD

La firma también recomienda a los responsables de las cadenas de suministro modelar posibles cambios en el origen de los minerales críticos. La expansión de operaciones en zonas profundas de la Tierra, el fondo marino y regiones árticas podría modificar los flujos comerciales, las necesidades de puertos y la dependencia de determinados trayectos.

Una vista aérea muestra un buque de carga transitando por las esclusas de Miraflores en el Canal de Panamá, mientras el presidente estadounidense Donald Trump planea recuperar el control del Canal, en Ciudad de Panamá, Panamá, 1 de febrero de 2025. REUTERS/Enea Lebrun

Planificación de largo plazo gana peso en la logística

EY describe el entorno global como no lineal, acelerado, volátil e interconectado. Bajo ese diagnóstico, cuestiona los esquemas de planificación rígidos y propone revisiones frecuentes de estrategia, con decisiones que contemplen múltiples escenarios.

La inclusión de Panamá responde a esa mirada. La infraestructura que conecta los océanos Atlántico y Pacífico aparece en el informe como un factor que las compañías deben considerar al definir rutas, inventarios, abastecimiento y contratos de transporte.

PUBLICIDAD