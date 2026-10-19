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Benicio, el hijo de Ernestina Pais, recordó a su mamá con una imagen familiar que conmovió en el Día de la Madre

En la primera celebración sin la conductora, el joven compartió un retrato íntimo que reunió a sus seres queridos

Primer plano de una mujer y un joven abrazados. La mujer sonríe ampliamente y el joven tiene una sonrisa suave, lleva un anillo rojo.
Ernestina Pais y su hijo Benicio Guyot posan abrazados
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En el primer Día de la Madre desde la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot compartió una imagen íntima de su madre junto a recuerdos familiares. El joven, de 22 años, publicó una composición en blanco y negro que reunió un retrato de la conductora y una postal de una escena cotidiana junto a su familia.

La fecha tuvo un significado particular para Benicio. El Día de la Madre se celebró el domingo 18 de octubre y el homenaje llegó a menos de cuatro meses del fallecimiento de la periodista y conductora, ocurrido el 26 de junio de 2026 en un accidente ferroviario en San Isidro.

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La publicación estuvo acompañada por un corazón rojo y no incluyó palabras. La elección de las fotografías, sin embargo, expuso el costado familiar de la figura televisiva y el vínculo con su hijo, a quien procuró mantener fuera de la exposición pública durante toda su carrera.

En la primera imagen, Pais aparece recostada, en primer plano y con la mirada dirigida hacia la cámara. La segunda foto muestra una escena familiar de años atrás: Benicio, todavía adolescente, sostiene una cámara mientras Ernestina sonríe; a su lado aparecen un niño y Alejandro Carlos Guyot Maschwitz, fotógrafo y padre del joven.

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Dos fotos en blanco y negro: el rostro de una mujer y un grupo familiar de dos adultos y dos niños, uno de los cuales sostiene una cámara de fotos
Una publicación en el Día de la Madre, rreúne dos fotografías en blanco y negro con retratos familiares de Ernestina Pais y Benicio Guyot junto a un emoticón de corazón.

El mensaje de Benicio Guyot llegó en una jornada que suele reunir celebraciones, encuentros y recuerdos entre madres e hijos. Esta vez, eligió volver a una fotografía doméstica, alejada de los estudios de televisión y de los eventos públicos que marcaron la carrera de Ernestina.

Benicio Guyot mantuvo un perfil bajo hasta este trágico momento, y sus cuentas de Instagram y TikTok antes de ello se mantenían privadas, por lo que se conocían pocos detalles de sus gustos y actividades diarias. Esa reserva también estuvo presente durante la vida de su madre, quien evitaba convertir a su hijo en parte de la dinámica de exposición que rodeaba a su trabajo.

Aunque Pais tenía una presencia constante en los medios, las referencias a Benicio fueron escasas y estuvieron atravesadas por una decisión clara: compartir aspectos puntuales de la maternidad sin invadir su intimidad. Las fotos familiares que publicó a lo largo de los años fueron pocas y mostraban momentos elegidos con cuidado.

Tras el fallecimiento de Ernestina, Benicio recurrió a sus redes sociales para expresar el dolor por la pérdida. En ese momento, también eligió comunicaciones breves y personales, en línea con el perfil que sostuvo desde siempre.

Mujer con cabello oscuro y vestido a rayas sentada en un sofá. Niño rubio en primer plano con sudadera turquesa, sosteniendo coches de juguete
Ernestina Pais y su hijo Benicio posan para una fotografía, con ella sentada en un sofá y él en primer plano sosteniendo juguetes.

No hubo declaraciones públicas de parte del joven ni exposiciones en programas de televisión. Su forma de atravesar el duelo quedó circunscripta a publicaciones dirigidas a su círculo cercano y a las personas que siguen sus cuentas.

La nueva imagen, compartida en el Día de la Madre, volvió a poner el foco en ese registro personal. No hay referencias explícitas al accidente ni mensajes extensos sobre el paso del tiempo desde la muerte de la conductora. La decisión de recuperar una foto del álbum familiar funcionó como un homenaje desde la memoria compartida.

La imagen de Ernestina junto a Benicio y Alejandro Carlos Guyot Maschwitz también reflejó una etapa anterior de la familia. La cámara que sostiene el adolescente aparece como un detalle central de la escena, en sintonía con el oficio de su padre.

Esa forma de resguardo explica que, incluso después de la muerte de Pais, sean pocos los elementos públicos sobre Benicio. Su homenaje por el Día de la Madre se construyó desde esa misma lógica: una foto, un corazón y el recuerdo de una mujer que, fuera de la televisión, también era madre.

La composición compartida por el joven dejó reunidas dos imágenes de su madre. Una la muestra sola, en un retrato cercano. La otra la ubica junto a sus afectos, en una postal familiar que ahora adquiere un sentido distinto a partir de su ausencia.

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