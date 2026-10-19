Nasry Asfura viaja a Italia para buscar inversiones y cooperación para Honduras

El Gobierno hondureño busca que los acercamientos bilaterales deriven en proyectos productivos viables que generen empleo en el país.

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Honduras busca ampliar sus relaciones económicas con Italia mediante una visita oficial del presidente Nasry Asfura, quien sostendrá reuniones de alto nivel para promover oportunidades de inversión y abrir nuevas vías de cooperación.

La canciller hondureña, Mireya Agüero, informó que uno de los encuentros centrales se desarrollará en Roma, donde el mandatario será recibido por el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal.

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La reunión permitirá abordar asuntos de interés bilateral y posibles áreas de colaboración entre ambas naciones, en momentos en que el Gobierno hondureño busca ampliar sus vínculos económicos y generar condiciones para atraer capital extranjero.

Como parte de la agenda, la delegación hondureña pretende presentar las capacidades productivas del país ante interlocutores italianos y promover oportunidades comerciales en sectores que puedan resultar atractivos para inversores.

Sin embargo, la información oficial sobre la visita no detalla cuáles serán los sectores prioritarios, el monto de inversión que Honduras espera captar ni los proyectos específicos que podrían negociarse durante los encuentros.

Por ello, uno de los aspectos relevantes de la gira será conocer si las conversaciones diplomáticas logran traducirse en compromisos empresariales, acuerdos de cooperación o inversiones concretas para la economía hondureña.

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Encuentro empresarial

Además de las reuniones políticas, Asfura participará en un encuentro con representantes del sector empresarial en el norte de Italia, con el propósito de establecer contactos y presentar las posibilidades de inversión que ofrece Honduras.

Entre los elementos que suelen influir en las decisiones de inversión figuran la seguridad jurídica, la infraestructura, los costos operativos, el acceso a mercados y la disponibilidad de mano de obra calificada.

La Cancillería no ha precisado si durante el encuentro se prevé anunciar convenios empresariales, cartas de intención o compromisos financieros. Tampoco se ha divulgado estimación alguna sobre la cantidad de compañías que participarán.

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La agenda económica tendrá, por tanto, el desafío de pasar de la promoción de oportunidades a la identificación de proyectos viables que puedan generar empleo, ampliar la producción y fortalecer el intercambio comercial.

Reuniones con organismos internacionales

La visita incluirá reuniones con organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con la finalidad de buscar posibilidades de cooperación en áreas de interés nacional.

El Gobierno hondureño busca que los acercamientos bilaterales deriven en proyectos productivos viables que generen empleo en el país. REUTERS/Daniele Mascolo

El acercamiento con este organismo abre un espacio para abordar asuntos relacionados con la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo de los sistemas de producción de alimentos, ámbitos en los que la cooperación internacional puede contribuir mediante asistencia técnica y programas especializados.

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No obstante, la información proporcionada por la Cancillería no especifica qué proyectos se discutirán con la FAO ni si se espera obtener nuevos fondos, asistencia técnica o compromisos de colaboración durante la reunión.

La visita también contempla reuniones orientadas a fortalecer las relaciones diplomáticas, una herramienta que el Gobierno busca utilizar para ampliar las posibilidades de cooperación con sus aliados internacionales.

La agenda presidencial incluirá un encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, como parte de los esfuerzos para mantener y fortalecer las relaciones entre Honduras y el Vaticano.

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Durante la visita está prevista la firma de un acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, la información oficial divulgada hasta el momento no precisa el contenido del documento, sus objetivos específicos ni los compromisos que asumirían las partes.

La naturaleza del acuerdo será un elemento importante para evaluar el alcance de la reunión, en particular en lo relacionado con las áreas de cooperación que podrían desarrollarse con posterioridad.

Visita a la comunidad hondureña

La agenda también contempla un encuentro del mandatario con integrantes de la comunidad hondureña que reside en Italia, previsto en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma.

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Según explicó la canciller Mireya Agüero, la reunión permitirá escuchar las inquietudes de los compatriotas y conocer sus necesidades, con el propósito de fortalecer los mecanismos de acompañamiento y atención consular.

El Gobierno hondureño busca que los acercamientos bilaterales deriven en proyectos productivos viables que generen empleo en el país.REUTERS/Matteo Minnella

Estos encuentros representan una oportunidad para que los hondureños residentes en el exterior expongan sus preocupaciones sobre trámites, servicios consulares y otros asuntos relacionados con su vínculo con las instituciones del país.

“Vamos a poner sobre la mesa lo que Honduras necesita, pero también lo que Honduras tiene para ofrecer”, expresó la funcionaria al explicar el propósito de la visita.

Agüero indicó que, una vez concluida la gira, la Cancillería dará seguimiento a las gestiones realizadas para procurar que los acercamientos se conviertan en acciones concretas.

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La visita oficial de Asfura reúne objetivos diplomáticos, económicos y de cooperación. Su impacto para Honduras dependerá de los resultados que se obtengan en cada una de esas áreas.