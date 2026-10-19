El jugador estrella de la NFL Jalen Hurts tiene coágulos en ambos pulmones y se perderá el resto de la temporada

Jalen Hurts fue diagnosticado con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar bilateral, por lo que queda fuera por el resto de la temporada 2026 de la NFL. (Bill Streicher-Imagn Images)

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El jugador de la NFL Jalen Hurts fue diagnosticado con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar bilateral, una condición que implica la presencia de coágulos de sangre en ambos pulmones. Los Philadelphia Eagles y la agente del mariscal de campo, Nicole Lynn, confirmaron el diagnóstico a través de un comunicado conjunto difundido este lunes.

El quarterback de 28 años no podrá participar en actividades de contacto mientras reciba tratamiento con anticoagulantes, lo que lo deja fuera por el resto de la temporada 2026 de la NFL.

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Un comunicado conjunto de los Philadelphia Eagles y la agente Nicole Lynn informó sobre el diagnóstico de trombosis y embolia pulmonar de Jalen Hurts (X/@Eagles)

Hurts se encuentra clínicamente estable y sin limitaciones funcionales significativas, según el comunicado. El tratamiento consiste exclusivamente en diluyentes de la sangre, y tanto el equipo como su representante anticipan una recuperación completa sin efectos a largo plazo.

Mientras dure el proceso, el quarterback permanecerá activo junto al plantel y continuará con su acondicionamiento físico.

El mariscal de campo de los Philadelphia Eagles recibe tratamiento con anticoagulantes y continuará con su acondicionamiento físico junto al plantel. (Eric Hartline-Imagn Images)

El diagnóstico comenzó con un coágulo superficial en Londres

La cadena de eventos médicos se inició el 10 de octubre en Londres, cuando especialistas detectaron una trombosis venosa superficial en la pantorrilla izquierda de Hurts, antes del partido internacional de la Semana 5 contra los Jacksonville Jaguars en el Tottenham Hotspur Stadium.

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Según fuentes citadas por ESPN, el quarterback estuvo en el hospital londinense hasta las 4 de la madrugada del día del encuentro y no durmió la noche previa porque los médicos le advirtieron que el sueño representaba riesgos asociados al coágulo.

A pesar del diagnóstico inicial, el cuerpo médico de los Eagles determinó que la actividad física y la movilidad eran importantes, y autorizó a Hurts a jugar.

El mariscal de campo disputó el partido sin restricciones e intentó 40 pases en la derrota 19-17 ante los Jaguars. Los médicos recomendaron una ecografía de seguimiento dentro de las 72 horas posteriores al encuentro y al vuelo de regreso a Filadelfia.

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El mariscal de campo de los Eagles estuvo internado en un hospital de Londres hasta las 4 de la madrugada del día del partido contra Jacksonville Jaguars (Imagn Images)

Una ecografía reveló movimiento en el coágulo

El miércoles siguiente, una ecografía detectó movimiento en el coágulo de la pantorrilla. Hurts fue excluido del partido del domingo 18 de octubre contra los Carolina Panthers, que los Eagles perdieron 25-14 en casa. El sábado 17, el equipo lo colocó en la lista de lesionados tras consultar con numerosos médicos y especialistas.

El coágulo de Hurts se considera “provocado”, lo que implica un pronóstico favorable con tratamiento y cuidados adecuados. La causa habría sido un golpe de tapones en la pantorrilla, según fuentes citadas por la cadena deportiva.

Los estudios adicionales y el monitoreo constante durante los días posteriores derivaron en el diagnóstico definitivo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar bilateral, anunciado este lunes.

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Una ecografía de control detectó movimiento en el coágulo y determinó la inclusión del quarterback en la lista de lesionados de la franquicia. (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

McKee toma las riendas de una ofensiva en crisis

Tanner McKee, quarterback suplente de los Eagles, asumió la titularidad en ausencia de Hurts. Contra los Panthers, McKee completó 26 de 45 pases para 215 yardas y un touchdown. Cole Payton y Joe Milton son los otros dos mariscales de campo en el plantel.

La ausencia de Hurts golpea a una ofensiva que ya arrastraba problemas. Los Eagles ingresaron al fin de semana con el tercer peor EPA (puntos esperados agregados) de la liga, con -42,74.

El equipo acumula una racha de cuatro derrotas consecutivas y tiene marca de 2-4 de cara al partido del próximo lunes contra los Dallas Cowboys.

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El mariscal suplente Tanner McKee asumió la titularidad en la ofensiva de los Philadelphia Eagles ante la baja médica de Hurts. (Bill Streicher-Imagn Images)

Un contrato millonario y preguntas sobre el futuro

Más allá de la recuperación médica, la situación plantea interrogantes sobre el futuro de Hurts en Filadelfia. El quarterback llegó a la temporada 2026 sin la extensión de contrato que le habría dado mayor seguridad.

Su acuerdo vigente, de cinco años y USD 255 millones, iba a ser más manejable a partir de la próxima temporada baja. Tanto el propietario Jeffrey Lurie como el gerente general Howie Roseman habían expresado confianza en él como su quarterback.

Los Eagles reformularon su sistema ofensivo esta temporada hacia un esquema más centrado bajo centro, una decisión que reflejaba la apuesta por Hurts como mariscal de campo franquicia.

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Sin embargo, tanto él como el entrenador en jefe Nick Sirianni y el coordinador ofensivo novato Sean Mannion iban a ser evaluados por su desempeño dentro del nuevo esquema.

Ahora, con Hurts fuera probablemente toda la temporada, la organización debe determinar cómo evaluar a todas las partes involucradas en la ofensiva de cara a los cambios que implemente en la siguiente campaña.

Hurts ganó el Super Bowl como MVP hace 20 meses

El quarterback de Filadelfia ganó la distinción de Jugador Más Valioso en el Super Bowl de febrero de 2025 frente a Kansas City Chiefs. (REUTERS/Mike Segar)

Antes de la lesión, Hurts acumulaba 933 yardas por pase y ocho touchdowns, con tres intercepciones, en cinco partidos disputados.

El quarterback de los Eagles, tres veces seleccionado al Pro Bowl, había jugado al menos 15 partidos en cada una de sus primeras seis temporadas en la NFL.

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En febrero de 2025, Hurts condujo a los Eagles al título del Super Bowl con una actuación en la que lanzó dos pases de touchdown y anotó otro por tierra contra los Kansas City Chiefs, lo que le valió el trofeo al Jugador Más Valioso del partido.