Impacto en la Premier League: Manchester City podría sufrir una “enorme” quita de puntos que provocaría su descenso

Manchester City podría sufrir una gran quita de puntos en la Premier League (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

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Manchester City afrontaría esta temporada una deducción de puntos que podría enviarlo al Championship, la segunda división del fútbol en Inglaterra, después de que una comisión independiente lo declarara culpable de la mayoría de 115 acusaciones por irregularidades financieras formuladas por la Premier League. El club realizó la apelación y aguarda por la resolución definitiva.

El equipo ganó sus primeros siete partidos de liga bajo la conducción de Enzo Maresca, quien reemplazó a Pep Guardiola, y es único líder del torneo. Ese inicio lo mantiene en la pelea por el título, aunque el eventual castigo podría modificar por completo la clasificación.

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Las fuentes cercanas al proceso consultadas por Daily Mail, medio que publicó la información, consideran improbable que el City sea expulsado de la Premier League y obligado a reiniciar su recorrido en la League Two, la cuarta categoría inglesa. Una medida de ese alcance generaría un problema inédito para la Premier League y la English Football League.

La alternativa que aparece como más probable es una “enorme” quita de puntos suficiente para asegurar el descenso, acompañada por una multa elevada, según el reporte del periódico británico. La Premier League buscaría que el castigo se comunique antes de que se conozca el resultado de la apelación, una resolución que no se espera antes de finales de enero del próximo año.

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El posible castigo también contemplaría otra deducción de puntos que mantendría a Manchester City en el Championship durante al menos una temporada adicional. La EFL no estaría obligada a aceptar una sanción definida por otra organización para uno de sus clubes, aunque se estima que lo haría.

City ganó los siete partidos de la Premier League (REUTERS/Phil Noble)

La expulsión durante el torneo obligaría a anular todos los resultados obtenidos por el club antes de la medida y plantearía una incógnita sobre dónde competiría durante los seis meses restantes. El diario, a través del artículo firmado por el jefe de deportes del diario Oliver Holt, señaló que una decisión de ese tipo satisfaría a quienes reclaman una sanción máxima, pero afectaría al funcionamiento general de la liga. El castigo busca alcanzar a la propiedad de la institución y no a sus seguidores.

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La comisión independiente concluyó que los propietarios fueron responsables de un período sostenido de conductas que otorgaron al club una ventaja sobre sus rivales. Si la apelación fracasa, la continuidad del actual régimen al frente de la entidad quedaría bajo cuestionamiento.

La permanencia del jeque Mansour y del Abu Dhabi United Group también pondría presión sobre el Regulador Independiente del Fútbol, presidido por David Kogan. El organismo enfrenta dudas sobre el alcance de su capacidad para intervenir en la conducción de los clubes.

Una eventual salida de los actuales dueños abriría interrogantes sobre la supervivencia financiera de la institución. Manchester City sostiene que recibe cientos de millones de ingresos procedentes directamente del Gobierno de Abu Dhabi, y no está claro si otro comprador asumiría el control de un club cuya imagen quedó dañada por el caso.

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Enzo Maresca junto a Enzo Fernandez (Action Images via Reuters/Craig Brough)

La prolongación del proceso y de la apelación mantiene a la Premier League en un escenario de incertidumbre. La definición del castigo puede tener efectos sobre la lucha por el campeonato y la estructura competitiva de las próximas temporadas.

Hay que recordar que a fines de septiembre, la Premier League declaró culpable al Manchester City por incumplir sus normas financieras durante nueve temporadas, entre 2009/10 y 2017/18, y validó tres de los cuatro cargos por falta de cooperación en la investigación.

La acusación sostiene que el club no presentó información y señala que no entregó detalles completos sobre la remuneración de su entonces entrenador Roberto Mancini entre 2009-10 y 2012-13, período en el que conquistó tres Premier League, dos FA Cup, cuatro EFL Cup y una Community Shield. La investigación comenzó después de que el periódico alemán Der Spiegel publicara en noviembre de 2018 documentos financieros filtrados del City.

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Manchester City conquistó ocho títulos oficiales en el periodo que está bajo análisis. La cosecha del conjunto británico abarcó tres ediciones de la Premier League, tres de la Copa de la Liga, una de la FA Cup y una Community Shield, bajo la dirección técnica de tres entrenadores distintos durante un ciclo de alto rendimiento deportivo.

La resolución fue emitida por una comisión independiente después de una investigación iniciada en diciembre de 2018. La Premier League presentó formalmente su denuncia en febrero de 2023 y la audiencia se extendió durante 42 días, hasta diciembre de 2024, con miles de páginas de transcripciones y presentaciones de ambas partes. Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, sostuvo que el dictamen establece los hechos ocurridos en el club durante el período investigado y respaldó la continuidad del proceso disciplinario. La entidad definió el fallo como “el más importante de la historia”.

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Pep Guardiola, ex DT del City (REUTERS/Phil Noble)

La comisión concluyó que el Manchester City utilizó contratos comerciales que no reflejaban los acuerdos reales alcanzados con patrocinadores y terceros. Esos mecanismos permitieron aumentar de manera artificial los ingresos declarados y reducir los gastos operativos incluidos en los balances del club.

El órgano independiente declaró al equipo inglés culpable de todos los cargos vinculados con graves incumplimientos de las reglas financieras durante el período analizado. También consideró probada la mayor parte de las acusaciones por la falta de colaboración del City con la pesquisa de la liga.

Son 10 las sanciones a las que se exponen Los Ciudadanos: advertencia formal (amonestaciones), multa económica, quita de puntos con carácter retroactivo, limitación en el número de jugadores que pueden ser inscritos en plantilla para competiciones UEFA, prohibición de inscribir nuevos jugadores en sus plantillas para las competiciones UEFA, prohibición de clasificar a competiciones UEFA, descalificación de competiciones UEFA, exclusión de futuras competiciones UEFA, retiro de títulos conseguidos y la expulsión de la Premier League y descenso de categoría si es culpable de al menos el 50% de los cargos (es culpable de 114 de 115).

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La pena no fue establecida en esta instancia. Tras la apelación, una nueva audiencia de la Comisión Independiente deberá resolver un fallo que tiene en vilo al mundo del fútbol.