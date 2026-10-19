Vidal habló del futuro político del PRO: “Soy de las que quieren construir una segunda fuerza y dejar al kirchnerismo tercero”

Vidal respaldó el orden fiscal del Gobierno nacional pero advirtió sobre las dificultades de ingresos que enfrentan jubilados y trabajadores

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“Todos queremos garantizar que el cambio no vuelva atrás y que funcione”. Así lo afirmó en Infobae Al Mediodía la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. La exfuncionaria planteó que el PRO debe definir qué lugar ocupará frente al Gobierno y si buscará consolidarse como una segunda fuerza política antes de discutir candidaturas para 2027.

Para Vidal, esa definición no alcanza por sí sola para resolver la pregunta sobre su lugar en la próxima contienda. “Volvería a ser candidata si hay un para qué claro”, afirmó, antes de advertir que no le interesa regresar a un cargo por una necesidad personal ni anticipar una campaña que, a su juicio, todavía no debería ocupar el centro de la política.

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La dirigente describió ese debate como una discusión que atraviesa al partido y que exige decidir desde dónde acompañar al oficialismo. Mientras un sector considera que el PRO debe profundizar los acuerdos con el Gobierno, otro propone mantener una identidad propia y construir una alternativa. “Yo soy más de los segundos”, respondió al fijar su posición.

La dirigente afirmó que hoy destina el 80% de su tiempo a actividades del sector privado, la universidad y una consultoría, y el resto a la Fundación Pensar. Ante la posibilidad de volver a competir, fue tajante: “No me desvela”.

La construcción de una segunda fuerza política

La exgobernadora sostuvo que la discusión no se limita a una diferencia de estrategia, sino que define qué papel tendrá el partido en los próximos años. Quienes comparten su mirada, explicó, creen que la mejor forma de sostener el proceso político es consolidar una segunda fuerza competitiva.

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“Hay otros que piensan que la mejor manera de garantizar el cambio es construir una segunda fuerza y dejar al kirchnerismo tercero”, afirmó.

La dirigente reparte la mayor parte de su tiempo entre la consultoría privada, la docencia universitaria y la Fundación Pensar (Captura de video)

En esa línea, planteó que la continuidad del rumbo debe medirse fuera de los grandes centros de inversión y alcanzar a todas las regiones. “Que funcione para todos los argentinos, no solo para el que le tocó nacer en Vaca Muerta”, señaló, al marcar que las oportunidades que genera el desarrollo energético todavía no se reflejan de la misma forma en el resto del país.

Vidal puso como ejemplo a Neuquén, donde observó un movimiento demográfico asociado a la actividad de Vaca Muerta. “Llegan cien familias por día, un pueblo por año”, afirmó. En contraste, mencionó al conurbano bonaerense como un territorio donde las familias aún no perciben los efectos de ese proceso.

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La definición sobre las alianzas convive, según dijo, con una inquietud por el calendario político. “Hay una discusión que para mí está muy adelantada innecesariamente”, sostuvo.

Una candidatura que dependerá de un objetivo político concreto

La exgobernadora insistió en que una candidatura solo tendría sentido si respondiera a una finalidad política definida. “Solo sería candidata si hay un para qué claro, si tiene algún sentido que yo sea candidata”, afirmó. Recordó, además, que los votantes le confiaron responsabilidades de alta jerarquía cuando aún era joven y dijo que esa experiencia condiciona su evaluación.

Sobre su actividad privada, señaló que trabaja con compañías de distintas escalas y que esa tarea le permitió conocer realidades que no siempre aparecen en la discusión partidaria. “Por suerte me va muy bien y aprendo mucho”, dijo. También destacó que volvió a estudiar y definió este momento personal como “este proceso de reinventarse después de los cincuenta”.

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Aun con esa distancia de la competencia electoral, Vidal cuestionó que la dirigencia coloque la campaña por delante de otras urgencias. “Me molesta bastante que se hable de campaña en este año par”, afirmó. Su planteo apunta a que el Congreso y los gobiernos concentren su atención en los problemas que enfrentan las familias.

La exgobernadora bonaerense condicionó una eventual candidatura electoral a la existencia de un objetivo político concreto

El respaldo al orden fiscal convive con reclamos sociales

En materia económica, Vidal ratificó su apoyo al programa del Gobierno y a sus pilares centrales. “Creo en una macro estable, creo en el orden fiscal, creo en una inflación que vaya a la baja”, sostuvo. Ese respaldo, aclaró, no le impide señalar las dificultades de jubilados, docentes, médicos, policías y trabajadores que perdieron un empleo formal.

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La exgobernadora señaló que para muchos hogares el ajuste de las cuentas públicas no se tradujo todavía en una mejora palpable. “Hoy les cuesta llegar a fin de mes”, afirmó sobre esos sectores. También advirtió sobre el pasaje desde empleos registrados hacia ocupaciones independientes, informales o vinculadas con plataformas digitales: “Eso está pasando”.

Vidal rechazó que esos problemas se utilicen como argumento para abandonar el rumbo económico. “No quiero que los fallos que hoy estamos viendo tiren por la borda todo ese rumbo”, dijo. Su posición es que el Gobierno puede preservar el equilibrio fiscal y, a la vez, incorporar medidas que atiendan las consecuencias sociales del cambio.

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Consultada sobre esa posibilidad, respondió: “Creo que sí, haciendo más cosas”. Para la dirigente, las políticas públicas deberían enfocarse en resultados concretos para quienes tienen dificultades sin abrir un desequilibrio en las cuentas del Estado. “La gente lo que necesita son respuestas, son resultados, son cosas que le mejoren su vida”, afirmó.

María Eugenia Vidal propuso que el PRO se consolide como una segunda fuerza política para relegar al kirchnerismo al tercer puesto

Bajar impuestos sobre las deudas y avanzar con privatizaciones

Entre las medidas que propuso, Vidal incluyó una reducción de los impuestos que recaen sobre las cuotas de personas endeudadas. “De la cuota que pagan los endeudados hay un 30% que son impuestos”, sostuvo. La dirigente respaldó la educación financiera en las escuelas, pero descartó que el Estado deba condonar de manera generalizada obligaciones privadas.

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“Es malo que el Estado se meta en la regulación de una deuda entre privados”, afirmó. En cambio, pidió revisar las cargas nacionales, provinciales y municipales que forman parte de esas cuotas. “Bajá los impuestos nacionales”, planteó, y extendió el reclamo a gobernadores e intendentes.

La exgobernadora sostuvo que aún existen herramientas disponibles para aliviar costos y reactivar sectores sin renunciar al orden fiscal. “Todavía hay cosas para hacer que no se hicieron”, afirmó. Entre ellas, ubicó las concesiones y privatizaciones habilitadas por la Ley de Bases.

El RIGI busca compensar el historial económico de Argentina

La defensa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) formó parte de ese mismo razonamiento. Vidal consideró que Argentina debe ofrecer condiciones especiales porque arrastra un historial que desalienta a los inversores. “Los argentinos no somos todavía suficientemente conscientes de nuestro prontuario como país”, afirmó.

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Y agregó que “en los últimos ochenta años la Argentina tuvo diez crisis bancarias, dos hiperinflaciones, nueve defaults, veintiséis programas por el Fondo”, señaló. Según su mirada, esa secuencia obliga a reconstruir previsibilidad frente a otros destinos de inversión.

“Competís con otros países”, resumió Vidal. Por eso, sostuvo que el RIGI debe entenderse como una garantía adicional para proyectos de largo plazo y no como un privilegio aislado. La exgobernadora afirmó que Argentina necesita compensar la falta de credibilidad acumulada para captar capitales en energía y minería.

Vidal distinguió las situaciones fiscales de las provincias

Al referirse a la relación entre Nación y las provincias, la dirigente pidió evitar generalizaciones. Señaló que hay gobernadores que administraron con previsión y otros que enfrentan resultados vinculados a decisiones adoptadas en etapas anteriores.

El caso de la provincia de Buenos Aires apareció en esa comparación, particularmente por la situación de los docentes. “Hoy el salario docente en la provincia de Buenos Aires es el más bajo en términos reales de los últimos veinte años”, afirmó Vidal. La exgobernadora vinculó ese dato con el deterioro de las condiciones de trabajo y de la educación.

Para ella, el debate legislativo debería ordenarse alrededor de los asuntos que llegan a los hogares y no solo de las negociaciones partidarias.

Entre otras cosas, pidió revisar la Ley de Salud Mental e incluyó en esa agenda el suicidio, las apuestas en línea y el uso de pantallas. En ese marco, cuestionó que el Senado priorice discusiones sobre las PASO por encima de esas demandas.

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