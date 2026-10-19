Cómo usar Windows RE: el salvavidas oculto de Microsoft cuando cuando Windows deja de funcionar en el PC

Windows RE viene preinstalado de forma predeterminada en las versiones de escritorio de Windows 10, Windows 11 y Windows Server 2016.

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Windows no siempre arranca como debería, y cuando eso ocurre no hace falta recurrir a un técnico ni reinstalar el sistema desde cero. Existe una herramienta integrada que puede resolver buena parte de esos problemas sin perder archivos ni configuraciones.

Se trata de Windows RE, abreviatura de Windows Recovery Environment o entorno de recuperación de Windows. Viene preinstalado de forma predeterminada en Windows 10 y Windows 11, en todas sus ediciones de escritorio, así como en Windows Server 2016 y versiones posteriores.

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Windows RE es el entorno de recuperación que permite reparar las causas más comunes de los sistemas operativos que no logran arrancar, sin necesidad de reinstalar Windows desde cero ni perder archivos personales. Funciona como un sistema operativo complementario que carga solo lo necesario para diagnosticar y corregir fallos.

La herramienta se basa en el Entorno de preinstalación de Windows, conocido como Windows PE, y puede personalizarse con controladores adicionales, idiomas extra y componentes opcionales. No debe confundirse con el modo seguro de Windows, aunque ambos cumplen funciones similares de diagnóstico.

El entorno de recuperación soluciona fallos críticos del sistema como bucles de reinicio y pantallas azules antes del inicio de sesión.

Cuándo conviene usar Windows RE

Conviene acceder a Windows RE ante problemas críticos que impiden usar el escritorio con normalidad. El caso más habitual es un equipo atrapado en un bucle de reinicios o que muestra una pantalla negra o azul antes de llegar al inicio de sesión.

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También es útil cuando una actualización reciente provoca fallos y es necesario desinstalarla, algo que ocurre con más frecuencia de la deseada. Lo mismo sucede si se busca volver a un punto de restauración anterior, creado cuando el sistema funcionaba con normalidad.

El entorno resulta la vía indicada para ejecutar comandos de reparación avanzados desde el Símbolo del sistema, como chkdsk para el disco, sfc /scannow para escanear archivos del sistema o bootrec para reparar el sector de arranque.

Windows RE propio incluye, además, la detección automática de fallos. El sistema activa el entorno de recuperación tras dos intentos fallidos consecutivos de inicio, dos apagados inesperados en los primeros dos minutos tras completar el arranque, o un error de arranque seguro.

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El sistema activa Windows RE de forma automática tras registrar dos intentos fallidos consecutivos de arranque o fallos en los primeros dos minutos.

Por último, cuando el sistema está demasiado dañado para una reparación puntual, Windows RE ofrece la opción de restablecer el equipo, con la posibilidad de conservar o eliminar los archivos personales durante el proceso.

Cómo acceder al entorno de recuperación de Windows

El método de acceso depende del estado en que se encuentre el equipo. Si todavía es posible iniciar sesión con normalidad, basta con entrar en Configuración, ir a Sistema y luego a Recuperación, para hacer clic en Reiniciar ahora dentro de la sección de inicio avanzado.

Una alternativa más rápida, también con el escritorio accesible, consiste en pulsar el menú Inicio, hacer clic en el icono de encendido y, manteniendo pulsada la tecla Mayúsculas, seleccionar Reiniciar. Esto activa Windows RE en lugar de un reinicio normal.

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Si el equipo está bloqueado en la pantalla de contraseña, el procedimiento es similar: se hace clic en el icono de encendido visible en esa pantalla y, sin soltar la tecla Mayúsculas, se selecciona Reiniciar hasta ver la pantalla azul de “Elegir una opción”.

El apagado forzado del equipo durante el logotipo de carga en tres ocasiones consecutivas fuerza la entrada a la reparación automática.

Cuando Windows no arranca en absoluto, existe un tercer método basado en el apagado forzado. Consiste en encender el equipo y, al ver el logotipo de inicio, mantener presionado el botón físico de encendido durante diez segundos para forzar el apagado.

Repetir esta operación dos veces más y dejar que el equipo arranque con normalidad en el tercer intento provoca que Windows detecte los fallos de manera automática y entre en reparación automática, desde donde se accede a las opciones avanzadas de Windows RE.

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Las herramientas dentro del menú de recuperación

Una vez dentro del menú de Inicio avanzado, la opción Solucionar problemas concentra la mayoría de las herramientas. Restauración a un momento dado permite volver el equipo al estado en que se encontraba en una fecha anterior, usando puntos de restauración almacenados localmente.

Restablecer este equipo reinstala Windows sin necesidad de un disco externo, aunque el proceso lleva más tiempo y puede requerir reconfigurar aplicaciones. Dentro de Opciones avanzadas aparecen la recuperación rápida de equipo, la desinstalación de actualizaciones y la configuración de inicio, que incluye el modo seguro.