El Salvador busca convertir sus olas en una escala hacia Los Ángeles 2028

El Salvador reúne a más de 120 atletas de 37 países en la playa El Sunsal durante el Surf City ISA World Longboard Championship. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

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En la playa El Sunsal, donde compiten delegaciones de 37 países, El Salvador busca consolidarse como sede del circuito internacional de surf en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Surf City ISA World Longboard Championship reúne a más de 120 atletas, forma parte de la estrategia oficial para asociar el deporte con el turismo, la inversión y la actividad económica en las comunidades costeras.

El director de Surf City, Alejo Campos, explicó que el certamen se disputa bajo la organización de la Asociación Internacional de Surf (ISA), que trabaja con federaciones nacionales. “De aquí clasifica gente que viene para el Panamericano de 2027, que ya es un paso preolímpico”, afirmó durante una entrevista en el programa Diálogo 21.

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Campos aclaró que el longboard no integra el programa olímpico, que contempla el shortboard o tabla corta. Aun así, señaló que varios especialistas de tabla larga también participan en competencias de tabla corta y siguen el proceso hacia Los Ángeles 2028.

“Ya a partir de ahora, todos los movimientos de los torneos internacionales que se empiezan a hacer son preolímpicos”, sostuvo. El funcionario indicó que el calendario de competencias se intensificará el próximo año y adelantó que el país prevé organizar otros torneos internacionales.

El certamen organizado por la Asociación Internacional de Surf otorga plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de 2027. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

El Sunsal concentra atletas, equipos y servicios turísticos

La elección de El Sunsal, en el departamento de La Libertad, responde a la regularidad de sus olas, la temperatura del agua y la infraestructura disponible, según Campos. El lugar cuenta con hoteles, restaurantes, vías de acceso, supermercados y servicios de salud cercanos, elementos necesarios para recibir a deportistas, entrenadores, familiares y equipos técnicos.

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“Tenemos acá 37 países”, dijo el director de Surf City. También describió el movimiento económico que rodea a cada competencia: “Transportes, comidas, hoteles, lugares que ellos van a visitar, que si van a un volcán, que si van al centro histórico, que compran artesanías”.

El campeonato de longboard, que se disputa con tablas de más de nueve pies, tiene un sistema de evaluación diferente al de la tabla corta. Ocho jueces internacionales califican el control, los desplazamientos sobre la tabla y las maniobras en la punta. Campos destacó la actuación de la salvadoreña Cindy Portillo, quien, según afirmó, había superado las dos primeras rondas en el primer lugar de su categoría.

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La regularidad de las olas y la disponibilidad de infraestructura hotelera y sanitaria determinaron la elección de El Sunsal. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

El Gobierno vincula el surf con empleo e inversión

La ministra de Turismo, Morena Valdez, sostuvo que la competencia generó ocupación hotelera total en varios puntos de la costa. “Nos han informado la ocupación al 100% en esta zona, entre La Libertad, incluso El Zonte y Mizata”, aseguró.

La funcionaria afirmó que la política turística busca extender sus efectos a rubros más amplios que los hoteles y restaurantes. Mencionó la demanda de productos agroindustriales, construcción, muebles, conectividad, agua potable, energía, capacitación e idiomas.

“Solo la cadena de valor del sector turístico actualmente tiene 300 mil empleos, entre directos e indirectos”, señaló Valdez. También indicó que el país registró 3.5 millones de visitantes internacionales hasta septiembre y que la meta oficial para 2026 es llegar a 4.2 millones.

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La ministra ubicó a Surf City como una estrategia iniciada en 2019 y vinculó su expansión con obras viales, plantas de tratamiento de aguas residuales y programas de formación gastronómica. “Turismo necesita de todo”, afirmó.

Campos sostuvo que el objetivo es llevar competencias a otras playas a medida que crezca la infraestructura. Mencionó el desarrollo previsto en el oriente salvadoreño, donde se construye el Aeropuerto Internacional del Pacífico, como una posibilidad para ampliar el mapa de sedes deportivas del país.