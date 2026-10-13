Tecno

Microsoft alerta a usuarios de Windows 11: algunos equipos dejarán de recibir actualizaciones de seguridad en 2027

Los dispositivos que no reciban los parches requeridos podrían perder el acceso a futuras correcciones de seguridad distribuidas por Windows Update

Usuarios de Windows 11 dejarán de recibir actualizaciones de seguridad si no instalan los parches de Windows Update. (Microsoft)
Usuarios de Windows 11 dejarán de recibir actualizaciones de seguridad si no instalan los parches de Windows Update. (Microsoft)
Guardar

Microsoft pidió a usuarios y administradores de sistemas que preparen sus equipos para una renovación de los certificados digitales utilizados por Windows Update. Si algunos dispositivos no reciben los parches necesarios antes de las fechas límite de 2027, podrían perder la conexión con el servicio y dejar de recibir futuras actualizaciones de seguridad. El aviso abarca distintas versiones de Windows 11 y Windows Server.

El problema no se debe a una nueva vulnerabilidad ni significa que los equipos hayan sido atacados. Los certificados digitales sirven para verificar la conexión segura entre los dispositivos y los servicios de actualización. Como tienen una fecha de vencimiento, deben renovarse para que Windows Update pueda seguir funcionando correctamente.

PUBLICIDAD

Los plazos varían según el sistema operativo. Para la mayoría de los dispositivos afectados, la fecha clave será el 19 de junio de 2027. Sin embargo, algunos equipos empresariales deberán estar preparados antes, el 17 de mayo de ese año.

Usuarios de Windows 11 que no estén al día en las actualizaciones de su dispositivo dejarán de recibir parches de seguridad en junio de 2027.
Usuarios de Windows 11 que no estén al día en las actualizaciones de su dispositivo dejarán de recibir parches de seguridad en junio de 2027.

Qué equipos deben instalar los parches

Los dispositivos con Windows 11 24H2 y Windows Server 2025 deberán tener instalada la actualización de seguridad de septiembre de 2025 o una posterior antes del 19 de junio de 2027. El mismo plazo se aplica a otras versiones compatibles de Windows 11, Windows Server 2022 y las ediciones de Windows 10 que todavía reciben soporte, aunque para estos sistemas Microsoft establece como requisito la actualización de seguridad de julio de 2026 o una posterior.

PUBLICIDAD

En cambio, los equipos con Windows 11 25H2 y versiones posteriores ya incluyen los certificados renovados. Según Microsoft, estos dispositivos no necesitan una acción adicional específica para completar este cambio.

Algunos sistemas utilizados en empresas y servidores tienen una fecha límite más temprana. Los equipos con Windows 10 Enterprise 2019 en sus ediciones de servicio a largo plazo, además de Windows Server 2019 y Windows Server 2016, deberán contar con la actualización de seguridad de julio de 2026 o una posterior antes del 17 de mayo de 2027.

Microsoft estaría haciendo un nuevo sistema operativo que corrige errores de Windows 11.
Usuarios de Windows 11 y Windows Server deben de actualizar sus dispostivos para no perder los parches de seguridad de Microsoft.

Microsoft recomienda que los dispositivos con versiones antiguas que ya no reciben soporte migren a sistemas compatibles. Sin actualizaciones de seguridad, esos equipos pueden quedar expuestos a vulnerabilidades que se descubran después de que termine su periodo de soporte.

Por qué importa la caducidad de los certificados

Si un dispositivo afectado no instala el parche requerido, podría dejar de acceder a Windows Update. Esto no necesariamente interrumpe el funcionamiento cotidiano del equipo, pero sí puede impedir que reciba nuevas correcciones de seguridad por ese servicio.

Los parches mensuales de Microsoft solucionan fallos que, en determinadas circunstancias, pueden permitir acciones como ejecutar código malicioso, obtener privilegios adicionales o acceder a sistemas sin autorización. Si un equipo no recibe esas correcciones, las vulnerabilidades futuras podrían permanecer abiertas durante más tiempo.

La situación exige atención especial en empresas y entidades públicas, donde los servidores y ordenadores pueden gestionar información sensible o sostener servicios importantes. Los administradores deberán revisar qué versiones de Windows están instaladas y confirmar cuándo se aplicaron las actualizaciones requeridas.

Logotipos de Windows 11 y Windows Update en una superposición semitransparente sobre una interfaz de usuario borrosa de Windows 11 en tonos azules.
Es importante manter actualizado los parches de seguridad de Windows 11 para evitar posibles ataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prepararse para la fecha límite

En un ordenador personal, el primer paso es abrir la configuración de Windows Update, buscar actualizaciones pendientes e instalarlas. También conviene comprobar que el sistema sigue recibiendo soporte y verificar su versión para identificar cuál de los plazos le corresponde.

En las organizaciones, el proceso incluye inventariar los dispositivos, revisar los niveles de actualización y planificar la aplicación de los parches. Microsoft señaló que los equipos empresariales que reciben actualizaciones mediante Windows Server Update Services (WSUS) pueden tener un escenario distinto, por lo que los administradores deben verificar cómo se distribuyen los parches en su red.

Aunque las fechas aún están a meses de distancia, realizar estas comprobaciones con anticipación puede ayudar a evitar interrupciones. Para la mayoría de los sistemas afectados, el límite es el 19 de junio de 2027; para ciertos servidores y ediciones empresariales de Windows 10, la fecha llega antes, el 17 de mayo.

Temas Relacionados

MicrosoftWindows 11SeguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple tiene nuevo hogar inteligente con HomeView, Apple TV 4K y HomePod mini 2: precio, disponibilidad y características

La compañía incorpora una pantalla de siete pulgadas, un procesador A18, cámaras, videollamadas y control de accesorios compatibles, mientras prepara nuevas funciones basadas en inteligencia artificial para distintas estancias del hogar conectado

Apple tiene nuevo hogar inteligente con HomeView, Apple TV 4K y HomePod mini 2: precio, disponibilidad y características

Biotecnología: este es el plan para para filtrar la sangre de bebés con sepsis en Europa

El estudio clínico que sostuvo la aprobación, la mortalidad a 28 días bajó del 35% al 9% entre los chicos tratados

Biotecnología: este es el plan para para filtrar la sangre de bebés con sepsis en Europa

Bitcoin: cuál es su precio este día

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin: cuál es su precio este día

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Estados Unidos autorizó a los camiones sin conductor a prescindir de los triángulos de advertencia

La exención federal, vigente hasta 2031, exige luces en la cabina que se activen cinco minutos tras una detención y dispongan de energía redundante para avisar a quienes circulan delante y detrás del vehículo detenido

Estados Unidos autorizó a los camiones sin conductor a prescindir de los triángulos de advertencia

DEPORTES

Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”

Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”

Qué dijo el árbitro del “celuVAR” tras la polémica en el fútbol argentino: “Hice un esfuerzo muy grande para que no me muestren la imagen”

Cambio histórico en el tenis: Alexander Zverev se convertirá en N°1 del mundo por primera vez y se unirá a un selecto grupo

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El duelo estelar entre Atlético de Madrid-Manchester United abrirá la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

TELESHOW

La confesión de Mario Massaccesi sobre su infancia: “El verdugo te hace creer que vos sos el culpable”

La confesión de Mario Massaccesi sobre su infancia: “El verdugo te hace creer que vos sos el culpable”

De la boda secreta que no fue a una ruptura inesperada: los 27 días de casados de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Gustavo Yankelevich habló de las acusaciones de Darío Giordano y reveló cómo fue el último encuentro con los hijos

El sorpresivo agradecimiento de Shakira a Antonio de la Rúa al cerrar su gira europea en Madrid: “Todo se transforma”

Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue preso a pesar de las denuncias de violencia de sus nietos

INFOBAE AMÉRICA

“Resident Evil” superó los USD 320 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película más exitosa de la saga

“Resident Evil” superó los USD 320 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película más exitosa de la saga

El rover Perseverance de la NASA alcanzó 45,22 kilómetros y hace historia en Marte

¡A un paso de la gloria! El Salvador Sub-16 busca esta noche el título centroamericano ante Panamá

Más de 2.000 islas sin hospitales: así funciona la red de clínicas flotantes de India

Las autoridades dominicanas arrestan a un hombre de Curazao requerido por delitos transnacionales