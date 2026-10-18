Microsoft hizo que Windows 11 ande 20% más rápido en las computadoras con menos memoria

Windows 11 aumenta su velocidad hasta un 20% en computadoras con 8 gigabytes de memoria RAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Microsoft anunció el jueves que Windows 11 funciona hasta 20% más rápido que antes, con mejoras de memoria pensadas específicamente para las computadoras con apenas 8 gigabytes de RAM. El cambio llega en medio de una suba histórica en el precio de esos chips de memoria.

Qué cambia exactamente

Según el anuncio publicado en el blog oficial de la empresa, firmado por Navjot Virk, vicepresidenta corporativa de Experiencias de Windows, el sistema ahora puede mantener hasta 2 gigabytes adicionales de datos activos en la memoria RAM en lugar de moverlos al almacenamiento, que es mucho más lento.

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Esa mejora apunta directamente a mantener la fluidez cuando el usuario tiene varias aplicaciones o pestañas del navegador abiertas al mismo tiempo. Virk explicó que la ganancia “puede marcar una diferencia especialmente significativa” en las computadoras con 8 gigabytes de memoria o menos.

El sistema operativo retiene hasta 2 gigabytes adicionales de datos activos en la memoria RAM para evitar el uso del almacenamiento. (Foto: Microsoft)

En esas máquinas, los widgets del escritorio ahora se cargan recién cuando el usuario los abre, en lugar de precargarse en segundo plano. Esa sola decisión libera más de 200 megabytes de memoria disponibles para otras tareas, de acuerdo con la empresa.

Microsoft aseguró que la mejora de 20% en la velocidad general se midió comparando los tiempos de respuesta de Inicio, el Explorador de archivos, la Búsqueda, la Herramienta Recortes, Microsoft 365 y el navegador Edge entre dos versiones distintas del sistema operativo. La compañía aclaró que esa cifra es un máximo y que el resultado real varía según el equipo y el uso que se le dé.

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Una respuesta a la crisis de precios de la memoria

El anuncio se da en un contexto puntual: los precios de los chips de memoria RAM subieron con fuerza este año porque buena parte de la producción mundial se redirigió a abastecer los centros de datos que entrenan modelos de inteligencia artificial.

Esa escasez empujó a varios fabricantes de computadoras a volver a ofrecer modelos con 8 gigabytes de RAM como opción más económica, después de años en los que 16 gigabytes se había vuelto el estándar de facto para un uso cotidiano sin sobresaltos.

Los widgets del escritorio dejan de precargarse en segundo plano y liberan más de 200 megabytes de memoria para otras aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft venía prometiendo este trabajo de optimización desde marzo, cuando Pavan Davuluri, presidente de Windows y Dispositivos, se comprometió públicamente a reducir el consumo de memoria del sistema operativo. En mayo, durante el podcast interno Inside Windows, Davuluri había planteado que la memoria solo debería consumirse “cuando realmente se usa esa capacidad”.

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En julio, la compañía convirtió la “optimización de memoria para equipos de 8 gigabytes o más” en un área de trabajo formal. Las mejoras anunciadas esta semana son, según Microsoft, las primeras cifras concretas que entrega sobre ese esfuerzo.

Qué no cambia para el usuario

Las mejoras no modifican los requisitos de hardware de otras funciones de Windows. Las computadoras llamadas Copilot+ PC, que ejecutan funciones de inteligencia artificial de forma local, siguen exigiendo un mínimo de 16 gigabytes de RAM, aunque el sistema operativo general sea ahora más eficiente.

Los equipos Copilot+ PC mantienen el requisito obligatorio de 16 gigabytes de memoria RAM para ejecutar inteligencia artificial de forma local. (Foto: Wallpapers)

Microsoft también incluyó en el mismo anuncio otras mejoras ajenas a la memoria: el emparejamiento de auriculares Bluetooth, incluidos los AirPods de Apple, sería hasta 15 segundos más rápido, y el inicio de sesión con reconocimiento facial o huella digital de Windows Hello funcionaría de forma más confiable.

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Las mejoras de velocidad y memoria ya están disponibles para los usuarios del programa Windows Insider y Microsoft prometió extenderlas de forma gradual al resto de los equipos con Windows 11 durante lo que resta de 2026.