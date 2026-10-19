Si recibís este SMS en el celular, vas a pasar a ser cliente de una nueva empresa de telefonía: qué tenés que saber

Cerca de seis millones de clientes de Movistar comenzaron a recibir mensajes de texto sobre la transferencia de sus líneas a Tuenti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cerca de 6 millones de clientes móviles de Movistar que serán transferidos a Tuenti comenzaron a recibir mensajes de texto que les informan que su línea cambiará de prestador. El aviso vincula la medida con una disposición del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el contexto de la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom Argentina.

El mensaje llega desde un remitente identificado como Tuenti y adelanta una modificación que afectará a una parte de la cartera de usuarios de Movistar. No establece una fecha concreta para cada migración, pero confirma que el servicio dejará de estar bajo el prestador anterior para ser atendido por otra empresa.

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El texto del SMS dice que, por la disposición adoptada en el marco de la compra, “tu servicio será brindado por otro proveedor”. A continuación, identifica a Tuenti, operada por CPS Comunicaciones S.A., CUIT 30-69685097-2, como la compañía que prestará el servicio de telefonía móvil.

La comunicación agrega que la atención continuará “con la misma calidad y condiciones”. Esa aclaración aparece junto con la información de contacto para los clientes que requieran precisiones sobre el cambio o que quieran pedir la baja sin cargo.

El aviso deriva las consultas a los canales de atención

El mensaje recibido por los usuarios informa el número 0800-321-0700, el código corto *700 y un enlace de Movistar como vías de consulta. También señala que el remitente no puede recibir respuestas, por lo que quienes tengan dudas deben contactar directamente a esos canales.

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Un mensaje de texto de la empresa Tuenti notifica a un usuario en Argentina sobre un cambio de proveedor por disposición del Tribunal de Defensa de la Competencia.

La notificación no detalla en qué día se concretará el traspaso de cada línea, ni indica cambios específicos en planes, precios, equipos o modalidad de facturación. Esos puntos deberán ser informados a cada cliente durante el proceso de migración, que será gradual.

La referencia a la baja sin costo cobra relevancia porque el SMS constituye una comunicación individual sobre un cambio de proveedor. Los usuarios alcanzados pueden requerir información antes de que se complete el traslado de su línea o gestionar la cancelación del servicio a través de los medios indicados.

La captura del mensaje permite conocer, además, cómo se instrumenta en la práctica una operación que hasta ahora se había explicado principalmente a través de anuncios empresariales y del trámite ante los organismos de competencia. La migración no alcanzará a la totalidad de los abonados de Movistar.

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La venta de Telefónica obligó a repartir parte de sus clientes

El trasfondo del cambio está en la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom Argentina. La empresa adquirió los activos locales de su competidora por USD 1.245 millones, pero la operación quedó sujeta a condiciones regulatorias antes de obtener su aprobación definitiva.

La principal preocupación de las autoridades es la concentración del mercado. Telecom ya opera Personal y, si hubiera retenido todos los activos y clientes de Telefónica, habría reunido una porción mayor de un sector en el que también participa Claro. Por eso, debió desprenderse de una parte de la cartera adquirida.

La transferencia comprende aproximadamente 6 millones de líneas móviles y 200.000 accesos de internet fija. Telecom conservará otros usuarios y activos de Telefónica, de modo que no todos los clientes de Movistar serán derivados a la nueva prestadora.

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El proceso se encuadra en las medidas establecidas por la autoridad de competencia para preservar la competencia entre operadores. Todavía restan formalidades para completar la transferencia, entre ellas los contratos definitivos y la presentación del acuerdo ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

Cerca de seis millones de clientes de Movistar comenzaron a recibir mensajes de texto sobre la transferencia de sus líneas a Tuenti. (Montaje Infobae)

Mientras esos pasos avanzan, los avisos por SMS constituyen la primera señal concreta para los abonados comprendidos. La empresa había indicado que las condiciones operativas, los plazos y las modalidades de implementación serían comunicados de manera paulatina e individual.

Metrotel recibirá la cartera y usará la marca Tuenti

La compañía que tomará los clientes y activos transferidos es Metrotel. Para su ingreso al mercado de telefonía móvil utilizará la marca Tuenti, que vuelve a tener presencia en la Argentina bajo una estructura empresarial distinta de la que tuvo en etapas anteriores.

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El directorio de Telecom aceptó una oferta de Metrotel valuada en USD 450 millones para quedarse con la cartera definida como parte de la desinversión. La ANC había aprobado a Metrotel como potencial adquirente, aunque la operación requiere la instrumentación final entre las partes.

Metrotel deberá aportar la infraestructura y los servicios necesarios para atender a los clientes que recibirá. La intención declarada en el marco de la operación es que exista un tercer operador con una escala suficiente para competir en el mercado móvil, donde Personal y Claro reúnen una participación significativa.

La empresa también atravesó cambios en su composición accionaria. El 51 % de Metrotel quedó en manos de Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, mediante Nippur Fiber Holding. El 49 % restante fue adquirido por Beacon, cuyo principal accionista individual es Ralph Booth. Los fondos Blackstone y Riverwood Capital dejaron de formar parte de la compañía.

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La salida de Movistar será gradual y no tendrá una fecha única

La desaparición de Movistar como marca en el segmento alcanzado no se producirá de un día para otro. El SMS anticipa el cambio de prestador, pero la migración se realizará por etapas y cada usuario deberá recibir información particular sobre su línea.

Por ahora, el mensaje identifica a Tuenti como la firma que brindará el servicio y sostiene que se mantendrán las condiciones de prestación. La letra fina de cada traslado, incluidos los plazos y el alcance de los cambios para cada abonado, dependerá de las comunicaciones que lleguen durante las próximas etapas del proceso.