Economía

Si recibís este SMS en el celular, vas a pasar a ser cliente de una nueva empresa de telefonía: qué tenés que saber

La migración alcanza a 6 millones de usuarios y se realiza en el marco de las condiciones impuestas para avanzar con la compra de Telefónica por parte de Telecom. Los clientes alcanzados reciben avisos individuales y podrán solicitar información o la baja del servicio

Una mujer de perfil sostiene un teléfono móvil con una conversación de chat en pantalla dentro de un café.
Cerca de seis millones de clientes de Movistar comenzaron a recibir mensajes de texto sobre la transferencia de sus líneas a Tuenti. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los cerca de 6 millones de clientes móviles de Movistar que serán transferidos a Tuenti comenzaron a recibir mensajes de texto que les informan que su línea cambiará de prestador. El aviso vincula la medida con una disposición del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el contexto de la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom Argentina.

El mensaje llega desde un remitente identificado como Tuenti y adelanta una modificación que afectará a una parte de la cartera de usuarios de Movistar. No establece una fecha concreta para cada migración, pero confirma que el servicio dejará de estar bajo el prestador anterior para ser atendido por otra empresa.

PUBLICIDAD

El texto del SMS dice que, por la disposición adoptada en el marco de la compra, “tu servicio será brindado por otro proveedor”. A continuación, identifica a Tuenti, operada por CPS Comunicaciones S.A., CUIT 30-69685097-2, como la compañía que prestará el servicio de telefonía móvil.

La comunicación agrega que la atención continuará “con la misma calidad y condiciones”. Esa aclaración aparece junto con la información de contacto para los clientes que requieran precisiones sobre el cambio o que quieran pedir la baja sin cargo.

El aviso deriva las consultas a los canales de atención

El mensaje recibido por los usuarios informa el número 0800-321-0700, el código corto *700 y un enlace de Movistar como vías de consulta. También señala que el remitente no puede recibir respuestas, por lo que quienes tengan dudas deben contactar directamente a esos canales.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de un teléfono móvil con un mensaje de texto del remitente Tuenti sobre condiciones de un servicio de telefonía
Un mensaje de texto de la empresa Tuenti notifica a un usuario en Argentina sobre un cambio de proveedor por disposición del Tribunal de Defensa de la Competencia.

La notificación no detalla en qué día se concretará el traspaso de cada línea, ni indica cambios específicos en planes, precios, equipos o modalidad de facturación. Esos puntos deberán ser informados a cada cliente durante el proceso de migración, que será gradual.

La referencia a la baja sin costo cobra relevancia porque el SMS constituye una comunicación individual sobre un cambio de proveedor. Los usuarios alcanzados pueden requerir información antes de que se complete el traslado de su línea o gestionar la cancelación del servicio a través de los medios indicados.

La captura del mensaje permite conocer, además, cómo se instrumenta en la práctica una operación que hasta ahora se había explicado principalmente a través de anuncios empresariales y del trámite ante los organismos de competencia. La migración no alcanzará a la totalidad de los abonados de Movistar.

La venta de Telefónica obligó a repartir parte de sus clientes

El trasfondo del cambio está en la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom Argentina. La empresa adquirió los activos locales de su competidora por USD 1.245 millones, pero la operación quedó sujeta a condiciones regulatorias antes de obtener su aprobación definitiva.

La principal preocupación de las autoridades es la concentración del mercado. Telecom ya opera Personal y, si hubiera retenido todos los activos y clientes de Telefónica, habría reunido una porción mayor de un sector en el que también participa Claro. Por eso, debió desprenderse de una parte de la cartera adquirida.

La transferencia comprende aproximadamente 6 millones de líneas móviles y 200.000 accesos de internet fija. Telecom conservará otros usuarios y activos de Telefónica, de modo que no todos los clientes de Movistar serán derivados a la nueva prestadora.

El proceso se encuadra en las medidas establecidas por la autoridad de competencia para preservar la competencia entre operadores. Todavía restan formalidades para completar la transferencia, entre ellas los contratos definitivos y la presentación del acuerdo ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

Un avería en Movistar deja sin conexión fija y móvil a unas 100.000 pymes en España (Montaje Infobae)
Cerca de seis millones de clientes de Movistar comenzaron a recibir mensajes de texto sobre la transferencia de sus líneas a Tuenti. (Montaje Infobae)

Mientras esos pasos avanzan, los avisos por SMS constituyen la primera señal concreta para los abonados comprendidos. La empresa había indicado que las condiciones operativas, los plazos y las modalidades de implementación serían comunicados de manera paulatina e individual.

Metrotel recibirá la cartera y usará la marca Tuenti

La compañía que tomará los clientes y activos transferidos es Metrotel. Para su ingreso al mercado de telefonía móvil utilizará la marca Tuenti, que vuelve a tener presencia en la Argentina bajo una estructura empresarial distinta de la que tuvo en etapas anteriores.

El directorio de Telecom aceptó una oferta de Metrotel valuada en USD 450 millones para quedarse con la cartera definida como parte de la desinversión. La ANC había aprobado a Metrotel como potencial adquirente, aunque la operación requiere la instrumentación final entre las partes.

Metrotel deberá aportar la infraestructura y los servicios necesarios para atender a los clientes que recibirá. La intención declarada en el marco de la operación es que exista un tercer operador con una escala suficiente para competir en el mercado móvil, donde Personal y Claro reúnen una participación significativa.

La empresa también atravesó cambios en su composición accionaria. El 51 % de Metrotel quedó en manos de Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, mediante Nippur Fiber Holding. El 49 % restante fue adquirido por Beacon, cuyo principal accionista individual es Ralph Booth. Los fondos Blackstone y Riverwood Capital dejaron de formar parte de la compañía.

La salida de Movistar será gradual y no tendrá una fecha única

La desaparición de Movistar como marca en el segmento alcanzado no se producirá de un día para otro. El SMS anticipa el cambio de prestador, pero la migración se realizará por etapas y cada usuario deberá recibir información particular sobre su línea.

Por ahora, el mensaje identifica a Tuenti como la firma que brindará el servicio y sostiene que se mantendrán las condiciones de prestación. La letra fina de cada traslado, incluidos los plazos y el alcance de los cambios para cada abonado, dependerá de las comunicaciones que lleguen durante las próximas etapas del proceso.

Temas Relacionados

TelefoníaÚltimas noticiasDefensa de la CompetenciaMovistar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina LNG: YPF y sus socios internacionales pospusieron la licitación clave por los tubos del gasoducto más grande de Vaca Muerta

La compulsa por la mayor compra de caños de la historia energética del país, valuada en USD 2.000 millones, fue reprogramada para las próximas semanas tras demoras en las evaluaciones técnicas de los oferentes

Argentina LNG: YPF y sus socios internacionales pospusieron la licitación clave por los tubos del gasoducto más grande de Vaca Muerta

El Gobierno analiza postergar el inicio del FAL, el fondo para pagar indemnizaciones laborales

El comienzo del sistema podría prorrogarse un mes, hasta el 1° de diciembre, por pedido del sector financiero, que también quiere extender el "plazo de carencia" en el que las empresas deberán aportar sin poder utilizar el dinero

El Gobierno analiza postergar el inicio del FAL, el fondo para pagar indemnizaciones laborales

Las acciones argentinas operan en baja mientras Wall Street rebota gracias a las tecnológicas

Los ADR pierden hasta 4%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq asciende un 1,5%, con amplias ganancias de las compañías de microchips. El petróleo cae desde su nivel más alto en cinco meses

Las acciones argentinas operan en baja mientras Wall Street rebota gracias a las tecnológicas

Un laboratorio del partido bonaerense de Ituzaingó desvinculó a la mitad de sus trabajadores

Valmax, pionera de las monodosis en la Argentina, tiene 196 cheques rechazados, salarios fraccionados y una audiencia clave el lunes en el Ministerio de Trabajo bonaerense

Un laboratorio del partido bonaerense de Ituzaingó desvinculó a la mitad de sus trabajadores

El Gobierno prorrogó el régimen que permite a 50.000 trabajadores rurales el cobro de planes sociales

La medida extiende hasta septiembre de 2027 la compatibilidad entre el empleo registrado temporario y determinadas prestaciones sociales

El Gobierno prorrogó el régimen que permite a 50.000 trabajadores rurales el cobro de planes sociales

DEPORTES

Se cerrará la fecha 13 del Torneo Clausura con tres partidos: todo lo que hay que saber

Se cerrará la fecha 13 del Torneo Clausura con tres partidos: todo lo que hay que saber

El jugador estrella de la NFL Jalen Hurts tiene coágulos en ambos pulmones y se perderá el resto de la temporada

Más rápido que la Fórmula 1: el deporte motor extremo en el que las mujeres mantienen el dominio

Impacto en la Premier League: Manchester City podría sufrir una “enorme” quita de puntos que provocaría su descenso

La contundente reflexión de Luis Enrique sobre las comparaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal

TELESHOW

Vicentico frenó su show en Bogotá por una bengala entre el público: “¿Sabés lo que significa eso para un argentino?"

Vicentico frenó su show en Bogotá por una bengala entre el público: “¿Sabés lo que significa eso para un argentino?"

La increíble imitación de Damián Betular con la que se lució Campi en MasterChef: “Soy el Betu corto”

Las frases de Wanda Nara en MasterChef Celebrity que reviven el Wandagate: de “zorra” a los consejos prenupciales

"Me dio mucha bronca": Juan Alberto Mateyko explicó su duro posteo por la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Benicio, el hijo de Ernestina Pais, recordó a su mamá con una imagen familiar que conmovió en el Día de la Madre

INFOBAE AMÉRICA

La ofensiva digital

La ofensiva digital

El Salvador busca convertir sus olas en una escala hacia Los Ángeles 2028

Oficina de Prevención de la Tortura impulsa acciones contra agentes por la captura de los Choc Toz tras el asesinato de Solórzano Foppa en Guatemala

Las cifras del terremoto en Panamá: un fallecido, 27 lesionados, 619 escuelas y 42 centros de salud afectados, entre puentes y edificios

“Yo tenía miedo de morirme”: la historia de Yorleny Álvarez y el cáncer que atravesó a su familia en Costa Rica