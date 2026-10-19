Las cifras del terremoto en Panamá: un fallecido, 27 lesionados, 619 escuelas y 42 centros de salud afectados, entre puentes y edificios

Edificio de la Gobernación en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, afectado tras el fuerte terremoto del viernes 9 de octubre.

Guardar

El balance oficial del sismo de 7.5 grados que afectó al territorio panameño el 9 de octubre registra hasta el último corte del domingo una persona fallecida, 27 lesionadas, 619 centros educativos con daños reportados, 42 centros de salud afectados, al igual que 15 puentes, 54 vías y 127 edificios gubernamentales.

El epicentro del terremoto estuvo a 39 km al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, al sur del país, con una profundidad de 4 km.

PUBLICIDAD

La información aportada no presenta una clasificación nacional de las viviendas por nivel de daño, por lo que no se conserva el desglose de daño total, moderado, parcial y leve del corte anterior.

En cuanto a la respuesta humanitaria se informa de 55 albergues con 3,827 personas, cifra que se espera que se incremente, debido a que el personal del Ministerio de Desarrollo Social está en campo terminando de tabular la información sobre más albergues detectados en las provincias afectadas.

La información oficial destaca que las cifras se irán modificando a medida que se ingrese más información en la plataforma de Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

PUBLICIDAD

Un ala del Hotel Dos Continentes, en Penonomé, Coclé, cedió ante el impacto del fuerte sismo de 7.5 grados.

Aún se continúa recibiendo informes de comunidades por atender, pero se sigue verificando la información, se indica.

Al detallar las afectaciones por provincias, se tiene que en la provincia de Veraguas se reportan 721 viviendas evaluadas y 2,826 personas en evaluación de daños. Se registra un lesionado, 10 mujeres embarazadas, 97 personas con alguna condición de discapacidad.

Veraguas reporta 22 instalaciones de salud y 192 centros educativos afectados, así como 7 edificios gubernamentales y 10 iglesias, un incidencia vial y 9 puentes afectados.

En la provincia de Los Santos, donde se dio el epicentro del sismo, se tienen 12,275 personas en evaluación de daños, así como 4,091 viviendas evaluadas, 33 embarazadas, 547 personas con alguna condición de discapacidad, 6 lesionados y 1 fallecido reportado.

PUBLICIDAD

En Coclé 985 viviendas fueron evaluadas, con 3,909 personas afectadas, 15 mujeres embarazadas y 136 personas con alguna condición de discapacidad, 17 lesionados, 2 centros de salud, 32 centros educativos, 14 iglesias y 17 edificios gubernamentales.

El fuerte movimiento sísmico tuvo como epicentro la región de Tonosí, en la provincia de Los Santos, al sur del país. Tomado de X

Para Panamá y Darién se contabilizan 93 viviendas afectadas, 9 mujeres embarazadas y 9 personas con alguna condición de discapacidad, 1 lesionado, 3 centros de salud y escuelas que suman 58. Se reportan 5 iglesias, 4 afectaciones viales y 1 albergue.

En estas provincias se están validando algunos reportes recibidos.

La provincia de Bocas del Toro presenta 27 viviendas evaluadas, 119 personas afectadas, 2 personas con alguna condición de discapacidad, 2 centros de salud, 25 escuelas, 9 iglesias, 44 afectaciones viales y cero albergue. El comentario señala 7 viviendas con daño total y problemas de agua.

PUBLICIDAD

En la provincia de Chiriquí los datos indican 26 viviendas afectadas, así como 98 personas, 1 embarazada, 3 personas con alguna condición de discapacidad, 3 centros de salud, 87 escuelas, 47 edificios gubernamentales, 1 incidencia vial y 1 albergue.

En la provincia de Colón y la comarca indígena Guna Yala hay 19 viviendas evaluadas, 1,144 personas afectadas, 11 embarazadas, 31 personas con alguna condición de discapacidad, 2 lesionados, 3 centros de salud, 30 escuelas al sumar ambas, 4 iglesias y 23 edificios gubernamentales.

La colonial iglesia de Parita, en la provincia de Herrera, construida en 1656, sufrió el desmoronamiento de la parte superior de su torre. (Cortesía)

La información oficial manifiesta que en la provincia de Herrera la verificación territorial está pendiente.

Mientras, hay 2,529 viviendas evaluadas, 7,887 personas afectadas, 18 embarazadas, 323 personas con alguna condición de discapacidad, 91 escuelas y 2 edificios gubernamentales; el informe da cuenta de un acueducto afectado.

PUBLICIDAD

Se mantiene 1 albergue, con 28 personas albergadas.

En Panamá Oeste consignan 76 viviendas, 1 embarazada, 9 personas con alguna condición de discapacidad 2 indicadores de salud, 18 centros educativos y 3 edificios gubernamentales.

Para la comarca indígena Ngäbe Buglé se registran 35 viviendas, 1 centro de salud, 51 escuelas y 1 albergue con 138 personas; el documento incluye 178 personas afectadas.