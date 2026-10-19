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Vicentico frenó su show en Bogotá por una bengala entre el público: “¿Sabés lo que significa eso para un argentino?"

En medio de su recital con Los Fabulosos Cadillacs, el cantante detuvo el concierto y expresó su enojo por el uso de pirotecnia en el lugar con un recuerdo explícito a la tragedia de Cromañón

En medio de un show en Colombia, el cantante llamó la atención de un fanático luego de que prendiera una bengala en uno de sus temas (Instagram/@anniemariephi)
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Los Fabulosos Cadillacs brindaron un show multitudinario en Bogotá, Colombia, durante el último fin de semana. La presentación transcurrió entre canciones icónicas , ritmo y la respuesta de una gran cantidad de fanáticos que acompañaron cada tema. Sin embargo, un episodio inesperado interrumpió la dinámica del recital. En medio de una de las interpretaciones, Vicentico advirtió que alguien había encendido una bengala entre el público y decidió detener la música para pedir que la apagaran.

El momento ocurrió mientras el cantante entonaba una canción junto a los seguidores. La banda había comenzado a interpretar “Calaveras y diablitos” y el público acompañaba la letra al unísono. Sin embargo, un resplandor rojo se destacó entre la multitud y llamó la atención de Vicentico.

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Mientras los fanáticos continuaban entonando el tema, el músico señaló con uno de sus dedos hacia la zona en la que había visto los destellos. “Apagá la bengala”, lanzó. Después de hacer el pedido, esperó durante algunos segundos antes de decidir si podía retomar la canción. La escena quedó registrada por varias personas que se encontraban entre el público y que captaron tanto la interrupción como la reacción del cantante.

Un fanático dejó encendida la bengala pese al llamado de atención en el show (X)

Vicentico volvió a intentar continuar con la presentación, pero rápidamente advirtió que el pedido no había sido obedecido. La bengala seguía encendida y el resplandor permanecía visible entre los espectadores. Ante esa situación, el vocalista volvió a frenar el show y dirigió un segundo mensaje hacia la persona que había encendido el elemento pirotécnico.

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Pará, bolu… Apagá la bengala, ¿vos tenés idea lo que significa eso para cualquier argentino? ¡Apagala ya!”, expresó, visiblemente molesto. Su reclamo fue acompañado por parte del público, que también comenzó a manifestarse contra la actitud del espectador. Algunos presentes sumaron insultos y silbidos mientras el músico insistía en que la bengala debía ser apagada antes de retomar el recital.

La publicación generó distintas reacciones entre los usuarios. Muchos destacaron que el fanático no hubiera apagado el elemento después del primer pedido del cantante y valoraron que Vicentico insistiera hasta lograr que dejara de utilizarlo. “Hay gente muy irrespetuosa”, comentó una persona. Otra escribió: “¿Cómo vas a ignorar a Vicentico después de que te pidió que la apagaras?”. También aparecieron mensajes relacionados con la vergüenza que podría haber sentido el espectador frente al reto del músico: “Yo no soportaría la vergüenza si Vicentico me dice eso”.

Vicentico, vocalista de la banda de rock argentina Los Fabulosos Cadillacs durante unos de sus shows pasados (Foto AP/Aurea Del Rosario, archivo)
Vicentico, vocalista de la banda de rock argentina Los Fabulosos Cadillacs durante unos de sus shows pasados (Foto AP/Aurea Del Rosario, archivo)

Entre las respuestas también se repitió una referencia directa a la tragedia de República Cromañón. “Todavía duelen las víctimas de Cromañón”, escribió otro usuario al recordar el hecho que permanece presente en la memoria colectiva argentina. La reacción de Vicentico fue interpretada en ese contexto, ya que su pedido no se limitó a una preocupación por el desarrollo del show, sino que estuvo vinculado con una experiencia que marcó profundamente a la sociedad y a la escena del rock nacional.

La tragedia ocurrió el 30 de diciembre de 2004 en Buenos Aires, durante un recital de Callejeros en la discoteca República Cromañón. Una bengala encendida dentro del lugar provocó un incendio y el episodio dejó 194 personas muertas y más de 1.400 heridas. Desde entonces, el uso de pirotecnia en recitales quedó asociado a los riesgos que pueden generarse cuando una llama o un elemento encendido aparece en medio de una multitud.

Familias por la Vida Cromañon 18 años
El santuario de las víctimas de Cromañón

Por ese motivo, la frase de Vicentico sobre lo que una bengala significa “para cualquier argentino” fue relacionada de inmediato con aquel recuerdo. El cantante no mencionó de manera explícita a Cromañón durante el recital, pero su reacción y la referencia a la sensibilidad que el tema provoca en Argentina llevaron a los usuarios a vincular el episodio ocurrido en Bogotá con la tragedia de 2004.

La presentación en Bogotá quedó registrada, entonces, no solo por la música y la participación del público, sino también por el momento en que Vicentico decidió detener el show, señalar la bengala y reclamar que fuera apagada. El episodio, que comenzó con un resplandor entre la multitud, terminó reavivando en las redes sociales una conversación sobre la responsabilidad de los espectadores y sobre una tragedia que continúa formando parte de la memoria colectiva de los argentinos.

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