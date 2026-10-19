Se cerrará la fecha 13 del Torneo Clausura con tres partidos: todo lo que hay que saber

Se cerrará la fecha 13 del Torneo Clausura con tres partidos

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La fecha 13 del Torneo Clausura bajará el telón con tres partidos clave en las tablas de posiciones. Al unísono desde las 19:00, Newell’s recibirá en Rosario a Central Córdoba de Santiago del Estero y Sarmiento chocará en Junín contra Barracas Central. Más tarde, desde las 21:15, Deportivo Riestra se enfrentará con Unión de Santa Fe.

Newell’s - Central Córdoba (SdE)

Newell's se medirá contra Central Córdoba en Rosario

La jornada comenzará a las 19:00 con el duelo entre Newell’s y Central Córdoba de Santiago del Estero. Ambos equipos arribarán al Coloso del Parque con presentes diferentes. Hernán Mastrángelo será el árbitro principal y se podrá ver por TNT Sports.

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El cuadro rosarino cayó 1-0 contra Gimnasia de Mendoza en su última presentación, algo que cortó con una racha de siete partidos invicto. Esto le permitió al equipo conducido por Frank Darío Kudelka asentarse en la pelea por el ingreso a los playoffs de la zona A con 17 unidades.

Del otro lado, el Ferroviario no tiene un gran presente y está en los últimos puestos con 10 puntos. Su último triunfo fue en la cuarta jornada y, desde entonces, el elenco de Sebastián Domínguez no logró sumar de a tres. Pese a que tiene una importante diferencia, todavía no escapó del descenso en la tabla anual: está 27° con 26 puntos.

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Posibles formaciones

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar o Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Darío Jorge Cáceres Ovelar, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel, Fernando Martínez; Marcos Iacobellis, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Dominguez.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Fernando Echenique

Estadio: Coloso del Parque

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Sarmiento de Junín - Barracas Central

Sarmiento y Barracas se medirán en un choque clave en Junín

Sarmiento de Junín recibirá a Barracas Central en el Estadio Eva Perón en un duelo clave para la zona B del Torneo Clausura. Daniel Zamora será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

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Tras ponerse al día con el empate 1-1 contra River Plate, el Verde de Facundo Sava intentará continuar con su buena racha de resultados para mantenerse en los primeros puestos del grupo con 20 puntos. Un triunfo lo dejaría al borde de sellar su clasificación a los playoffs.

Barracas Central tiene un presente similar. El Guapo se asentó en los puestos de clasificación a los playoffs con 18 unidades, aunque está obligado a sumar para mantenerse entre los ocho primeros. El equipo de Damián Ayude viene de imponerse por 3-2 sobre Atlético Tucumán y 2-0 ante Huracán.

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Posibles formaciones

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Árbitro: Daniel Zamora

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Eva Perón

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Deportivo Riestra - Unión de Santa Fe

Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe bajarán el telón de la jornada 13

La fecha 13 del Torneo Clausura se cerrará a partir de las 21:15 con el duelo entre Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe en el Estadio Guillermo Laza. El encargado de la terna arbitral será Pablo Echavarría y la transmisión correrá por ESPN Premium.

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El Malevo afrontará la recta final del certamen con la obligación de sumar puntos para salvarse del descenso. El equipo de Guillermo Duró se impone en el marcador desde la cuarta fecha y acumula tres caídas y cuatro empates, algo que lo relegó al 28° puesto de la tabla acumulada con 22 unidades.

El presente de Unión también es adverso. El Tatengue encadenó cuatro derrotas al hilo (2-1 vs. Talleres, 1-2 vs. Independiente, 3-0 vs. Boca Juniors y 0-2 vs. Defensa y Justicia) y el entrenador Leonardo Madelón puso en duda su continuidad en el cargo. La racha relegó al cuadro santafesino de la zona de playoffs de la zona A con 13 puntos.

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Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Joaquín Mosqueira; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Yael Falcón Pérez

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL