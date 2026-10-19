Argentina LNG: YPF y sus socios internacionales pospusieron la licitación clave por los tubos del gasoducto más grande de Vaca Muerta

El gasoducto troncal de 527 kilómetros conectará Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con Sierra Grande, en Río Negro, donde operarán dos buques fábrica licuefactores frente al Golfo San Matías

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A menos de 40 días de que YPF, Eni y XRG concreten la firma que dará inicio formal a Argentina LNG —la mayor inversión privada de la historia del país—, el consorcio postergó para las próximas semanas la licitación de los tubos para el gasoducto troncal del proyecto, una compulsa valuada en unos USD 2.000 millones. La subasta estaba prevista para este martes 20 de octubre.

Según comentaron a Infobae fuentes con acceso al proceso, el corrimiento obedece a que las evaluaciones técnicas de los oferentes —un paso obligatorio antes de habilitar la puja por precio— demandaron más tiempo del previsto, algo habitual en compulsas de esta complejidad.

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La operación es la compra de caños más grande que haya encarado el sector energético argentino. El pliego contempla tubería para dos ductos de 48 pulgadas —1.219 milímetros de diámetro exterior— y un poliducto de 24 pulgadas, cerca de 610 milímetros. Fuentes al tanto del proceso señalaron que nunca se adquirieron en el país caños de semejante diámetro, espesor y libraje.

El ducto troncal conectará Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con Sierra Grande, en Río Negro, donde dos buques fábrica licuefactores —unidades FLNG— convertirán el gas de Vaca Muerta en Gas Natural Licuado (GNL) frente al Golfo San Matías. El esquema suma una planta de tratamiento cuya escala se compara con la refinería que YPF tiene en La Plata, el mayor complejo industrial de la Argentina.

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La licitación de tubos es la mayor compra de caños de la historia energética argentina EFE/EPA/JOHN RANDERIS/Archivo

La petrolera de mayoría estatal proyecta que, cuando ambas unidades FLNG arranquen en 2031 con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales —ampliable a 18 millones—, las exportaciones alcanzarán los USD 10.000 millones por año. Para entonces, la inversión acumulada llegaría a unos USD 29.000 millones: USD 24.000 millones en infraestructura y USD 5.000 millones en el desarrollo de los recursos gasíferos. El desembolso total previsto para todo el ciclo del proyecto asciende a USD 51.000 millones, el mayor también bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto está a la espera del visto bueno del comité evaluador del régimen para acceder a los beneficios que este mismo brinda.

Quiénes son los posibles oferentes

Aunque la lista oficial de participantes no fue confirmada, trascendió que Tenaris se presentaría a la subasta. También se mencionaron la india Welspun, la japonesa JFE Steel, la estadounidense US Steel y fabricantes de China y Corea del Sur.

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La presencia de Tenaris le añade una dimensión particular a la puja. La compañía del Grupo Techint arrastra tres reveses consecutivos en licitaciones ligadas a proyectos de GNL en el país.

Primero, a principios de año, perdió la provisión de caños para Southern Energy (SESA) —el otro emprendimiento de exportación de gas licuado, encabezado por Pan American Energy— ante la india Welspun. Poco después, Techint Ingeniería quedó afuera de la obra civil de ese mismo proyecto.

YPF, Eni y XRG tienen previsto firmar el 26 de noviembre la decisión final de inversión del megaproyecto, que en su primera fase demanda USD 15.500 millones

El 9 de julio, la unión transitoria que formó con Sacde (la constructora controlada por Marcelo Mindlin, dueño y presidente de Pampa Energía) fue superada en la licitación para la construcción del gasoducto de Argentina LNG: la adjudicación recayó en Pumpco —cuyos accionistas son también dueños del Inter Miami, el club de Lionel Messi— y la italiana Bonatti, con respaldo de la local Contreras Hermanos. La oferta ganadora quedó un 15% por debajo de la de Techint-Sacde, un ahorro que superó los USD 150 millones sobre un contrato de alrededor de USD 1.200 millones.

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Aquella derrota de Tenaris frente a Welspun en SESA abrió un debate público sobre el costo de los insumos energéticos nacionales y derivó en un choque entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca. El mandatario llegó a llamarlo “Don Chatarrín de los tubitos caros” en distintos foros, en uno de los roces más notorios entre el Gobierno y el sector privado.

En volumen, la licitación de Argentina LNG multiplica por casi diez la de SESA, si bien la comparación directa no es lineal porque el pliego abarca dos gasoductos y un poliducto. Una cláusula adicional exige a los oferentes mantener vigentes sus propuestas hasta el cierre del project finance, de modo que los precios quedarán congelados mientras se termine de estructurar el paquete financiero.

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Cómo funciona la subasta japonesa inversa que usa YPF

Para elegir al ganador, el consorcio recurrirá al mismo formato con el que definió la obra civil: la subasta japonesa inversa modificada, un mecanismo impulsado por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. La dinámica invierte la lógica habitual: en vez de pujar al alza, los competidores presionan el precio hacia abajo.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, impulsó la subasta japonesa inversa como mecanismo de adjudicación para Argentina LNG REUTERS/Agustin Marcarian

El requisito previo es que cada empresa tenga aprobadas sus condiciones técnicas, legales y financieras, y el contrato suscripto. Recién entonces un software dispara el precio de partida y pregunta a todos si lo aceptan. Los que dicen sí avanzan a la ronda siguiente, donde la cifra baja. Los que se retiran ignoran si alguien más también lo hizo; los que siguen desconocen cuántos rivales quedan.

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“Hay un caso que hicimos que estuvieron horas compitiendo con ellos mismos”, contó Marín sobre el efecto psicológico del diseño. “No hay lobby. Se acabó”, agregó el ejecutivo. Un escribano público y el vicepresidente de la compañía supervisan cada ronda en total aislamiento, sin contacto con el resto de la empresa hasta que la subasta se cierra y el acta se labra de inmediato.

Se acerca la firma de la decisión final de inversión

La postergación de la subasta de tubos se produce a semanas de un hito que el propio Marín calificó de irreversible. El 14 de octubre, en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), confirmó que el 26 de noviembre YPF, Eni y XRG rubricarán la decisión final de inversión (FID) de la primera fase. “Después de ahí no hay vuelta atrás”, advirtió.

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El financiamiento avanza en dos carriles. En septiembre, el Export-Import Bank de los Estados Unidos (US Exim) presentó una propuesta de crédito de largo plazo por hasta USD 6.000 millones, orientada a la compra de bienes y servicios estadounidenses para las etapas de infraestructura y producción. Detrás del respaldo de Washington hay un factor geopolítico: las disrupciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz recortaron las exportaciones de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos en 35.000 millones de metros cúbicos entre marzo y junio respecto del mismo tramo de 2025, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), y Estados Unidos busca diversificar sus fuentes de suministro.

En paralelo, 47 entidades bancarias participaron de las primeras rondas de financiamiento para la etapa inicial —valuada en USD 15.500 millones— y el monto comprometido superó en 2,4 veces lo requerido. JP Morgan lidera la ingeniería financiera y el Banco Santander figura entre los bancos involucrados.

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El segundo pilar son los contratos de venta. En la feria Gastech 2026, en Bangkok, Marín anticipó que la compañía está cerca de cerrar entre dos y tres acuerdos de suministro de GNL de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales con compradores internacionales. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que más de uno ya está definido. A eso se agrega que Eni y XRG, además de socios, actúan como offtakers —compradores de parte de la producción futura—, lo que garantiza colocación para una porción del GNL antes de que se concrete cualquier contrato con terceros.

Con la obra civil adjudicada, el financiamiento encaminado y los compradores alineados, la licitación de tubos es una de las últimas piezas que faltan antes de la decisión final de inversión. Marín lo sintetizó en el Cicyp: “Estamos haciendo un compromiso por el que Argentina va a exportar USD 55.000 millones en 2031”.