Costa Rica

“Yo tenía miedo de morirme”: la historia de Yorleny Álvarez y el cáncer que atravesó a su familia en Costa Rica

El diagnóstico de Yorleny Álvarez se produjo después de que cuatro de sus hermanos murieran por distintos tumores. Su testimonio se suma al de otras tres mujeres que relataron sus controles médicos, tratamientos y el seguimiento posterior al cáncer de mama

Yorleny Álvarez Badilla recibió un diagnóstico de cáncer de mama en marzo de 2025 tras la detección de una masa en un control médico. (Foto: CR Hoy)
Yorleny Álvarez Badilla recibió un diagnóstico de cáncer de mama en marzo de 2025 tras la detección de una masa en un control médico. (Foto: CR Hoy)
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Yorleny Álvarez Badilla recibió un diagnóstico de cáncer de mama en marzo de 2025, durante un control médico que mantenía por un fibroadenoma.

La enfermera tenía 41 años y trabajaba desde hacía 20 años en el Hospital de Puntarenas cuando los especialistas detectaron una segunda masa y una biopsia confirmó el resultado.

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A partir de entonces comenzó un tratamiento que todavía continúa. Álvarez fue operada en abril de 2025, recibió quimioterapia entre junio y agosto de ese año y, en octubre, se sometió a una cirugía ginecológica preventiva, según CR Hoy, portal costarricense de noticias.

Después de esas intervenciones, comenzó terapias dirigidas: llevaba entre seis y siete meses con ese esquema, que deberá recibir durante tres años.

Antecedentes familiares que acompañaron el diagnóstico

El cáncer había afectado a varios integrantes de su familia. Flor María, una de sus hermanas, murió de cáncer de mama en 2004, cuando tenía 33 años. También fallecieron sus hermanos Rigoberto, por cáncer colorrectal; Jorge Luis, por cáncer de faringe; y Marco Tulio, por cáncer de páncreas.

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Su madre había superado un cáncer de mama alrededor de 2013, pero murió por un evento cerebrovascular en marzo de 2025.

Ese mismo mes, su padre recibió un diagnóstico de cáncer orofaríngeo. El hombre falleció el 9 de julio de 2026. “Yo tenía miedo de morirme”, relató Álvarez al referirse a los familiares que había visto morir después de recibir diagnósticos de cáncer.

La enfermera contó que el proceso modificó la forma en que piensa sus prioridades. “Todo es pasajero, uno se la pasa queriendo más y más y haciendo planes a futuro, y no. La vida es el presente. La vida es ahora”, afirmó.

La enfermera busca apoyar a pacientes oncológicos de escasos recursos en Puntarenas para facilitar el acceso a la atención médica. (Foto: CR Hoy)
La enfermera busca apoyar a pacientes oncológicos de escasos recursos en Puntarenas para facilitar el acceso a la atención médica. (Foto: CR Hoy)

Durante las etapas más difíciles, recurrió a su fe en Dios, a una actitud positiva y al cuidado de su salud mental. También buscó actividades fuera de las consultas y los tratamientos, como ir al teatro, al cine, visitar museos y salir.

Álvarez espera acompañar a otras personas con cáncer en Puntarenas. Su objetivo es ayudar, en especial, a quienes no tienen recursos para acceder rápidamente a servicios médicos privados y enfrentan incertidumbre después de un diagnóstico.

Fabiola Montealegre: diagnóstico a los 37 años

En 2022, Fabiola Montealegre Araya tenía 37 años cuando recibió un diagnóstico de cáncer de mama. Su madre había tenido la misma enfermedad, por lo que ella mantenía controles médicos estrictos, aunque los estudios efectuados seis meses antes habían dado resultados normales.

Montealegre comenzó a sentir molestias en uno de sus senos y buscó atención médica. El tratamiento empezó en el Hospital San Juan de Dios unos 22 días después de conocer el diagnóstico e incluyó quimioterapia, cirugía y radioterapia. La operación permitió conservar el seno, a diferencia de otras pacientes que deben someterse a una mastectomía.

La paciente terminó la quimioterapia y la radioterapia en 2023. Después abrió una tienda virtual de productos artísticos y libros para pintar, al tiempo que continuó con un empleo remoto para una empresa multinacional.

Fabiola Montealegre Araya conservó su seno tras someterse a cirugía, quimioterapia y radioterapia en el Hospital San Juan de Dios. (Foto: CR Hoy)
Fabiola Montealegre Araya conservó su seno tras someterse a cirugía, quimioterapia y radioterapia en el Hospital San Juan de Dios. (Foto: CR Hoy)

La satisfacción de haber superado todo el proceso”, expresó Montealegre al recordar esa etapa. Añadió que no todas las personas llegan a completar el tratamiento y sobrevivir a una enfermedad de este tipo.

Ivannia Lizano: controles médicos tras el tratamiento

Ivannia Lizano Argüello recibió el diagnóstico hace aproximadamente cinco años, cuando tenía 46 años. Sus hijos tenían entonces 16 y 14 años, y ella se realizaba mamografías anuales. En una oportunidad, postergó el estudio por unas vacaciones y, cuando regresó, acudió al examen, que arrojó un resultado que requería atención médica urgente.

Los médicos le extirparon un cuadrante del seno. Más tarde recibió quimioterapia durante cerca de un año y ocho sesiones de radioterapia. El tratamiento la mantuvo incapacitada durante casi un año: no pudo trabajar ni conducir y la quimioterapia le provocó daños en las venas.

Tengo que ser primero yo”, sostuvo Lizano. La paciente explicó que la experiencia la llevó a priorizar su cuidado personal y continúa con controles médicos por el temor a una posible recaída.

Ivannia Lizano Argüello permaneció casi un año incapacitada por los efectos de la quimioterapia y una extirpación de cuadrante del seno. (Foto: CR Hoy)
Ivannia Lizano Argüello permaneció casi un año incapacitada por los efectos de la quimioterapia y una extirpación de cuadrante del seno. (Foto: CR Hoy)

Rosa María Villalobos y el recurso ante la Sala Constitucional

La docente Rosa María Villalobos Sosa, vecina de El Roble de Alajuela, recibió el diagnóstico en noviembre de 2023, cuando tenía 43 años. Advirtió que uno de sus senos era más grande que el otro y detectó una masa, aunque una mamografía realizada cuatro meses antes había dado un resultado normal.

Villalobos comenzó quimioterapia en enero de 2024. Sus médicos recomendaron inmunoterapia, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denegó el tratamiento. Con el apoyo de Anasovi, la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida, presentó un recurso ante la Sala Constitucional para acceder a esa terapia.

La primera dosis de inmunoterapia le provocó un choque séptico. La docente permaneció hospitalizada durante 15 días y tuvo que suspender la quimioterapia que recibía entonces. Como parte del tratamiento, fue sometida a una mastectomía y a la extirpación de 28 ganglios linfáticos, de los cuales cinco dieron resultado positivo.

Rosa María Villalobos Sosa recurrió a la Sala Constitucional con apoyo de Anasovi para acceder a la inmunoterapia denegada por la CCSS. (Foto: CR Hoy)
Rosa María Villalobos Sosa recurrió a la Sala Constitucional con apoyo de Anasovi para acceder a la inmunoterapia denegada por la CCSS. (Foto: CR Hoy)

Después recibió quimioterapia oral durante seis meses y 15 sesiones de radioterapia. Villalobos concluyó el tratamiento en marzo de 2025 y regresó a su trabajo en abril de ese año. Desde entonces, continúa bajo controles médicos.

Se siente bien saber que ya pasé por eso”, afirmó Villalobos.

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