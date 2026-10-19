Tecno

Instalar la APK de XUPER TV en Android trae mucha publicidad y malware que roba contraseñas bancarias

Descargar aplicaciones fuera de Google Play Store aumenta el riesgo de ser víctima de estafas y daños en el dispositivo

Logo de Xuper TV en blanco y azul sobre un fondo azul oscuro. La letra X contiene un detalle en azul claro y la palabra TV es de color azul
XUPER TV es una página pirata que ha sido censurada en varios territorios por ir en contra de la propiedad intelectual. (Foto: XUPER TV)
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La descarga de XUPER TV mediante archivos APK externos implica riesgos que exceden la resolución de películas, series o transmisiones en vivo. La aplicación no se distribuye en Google Play Store, así que la instalación depende de páginas de terceros, sin garantías sobre el origen, la integridad o las modificaciones realizadas al archivo.

Ese circuito puede derivar en publicidad invasiva, ralentización del celular, pedidos de permisos que no corresponden con una plataforma streaming y la descarga de programas adicionales.

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advierte que las aplicaciones maliciosas pueden robar información, bloquear archivos, registrar pulsaciones y acceder a mensajes de texto con códigos de verificación.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra el logo blanco y azul de XUPER TV en su pantalla, con un fondo interior borroso.
XUPER TV no puede descargarse por canales oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué una APK puede traer publicidad invasiva

Una APK es el archivo de instalación de las aplicaciones de Android. El problema aparece cuando se descarga desde sitios no oficiales: el usuario no puede comprobar si se trata de la versión original, una copia modificada o un instalador que incorpora componentes adicionales.

En el caso de XUPER TV, la falta de una distribución verificable deja esa comprobación en manos de quien descarga el archivo. Una de las consecuencias habituales es la aparición de anuncios fuera de la aplicación, redirecciones a sitios web y ventanas emergentes.

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Incibe señala que algunas apps de dudosa procedencia utilizan este mecanismo para mostrar publicidad no deseada o recopilar datos. El celular puede consumir más batería, datos y recursos del sistema, lo que afecta su funcionamiento cotidiano.

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
Los programas maliciosos pueden solicitar permisos invasivos para robar información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué permisos deben generar alerta en el teléfono

Una aplicación destinada a reproducir contenido audiovisual puede necesitar acceso a internet o al almacenamiento para guardar configuraciones. Sin embargo, los permisos para leer mensajes SMS, activar servicios de accesibilidad, instalar otras apps, acceder a contactos, cámara, micrófono o ubicación requieren una revisión adicional.

Los permisos excesivos pueden facilitar el acceso a archivos personales y a funciones sensibles del dispositivo. Si una APK solicita autorizaciones ajenas a la reproducción de video, conviene rechazarlas y evaluar la desinstalación.

Incibe sugiere revisar cada permiso antes de aceptarlo, ya que estas autorizaciones pueden abrir la puerta a la extracción de fotos, documentos, datos de contacto y otra información almacenada.

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la pantalla de desbloqueo activa, mostrando un teclado numérico y un dedo presionando el número 8.
Las contraseñas pueden quedar en manos de ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo puede una XUPER TV robar contraseñas bancarias

Una aplicación maliciosa puede incorporar un keylogger, una herramienta que registra las pulsaciones realizadas en la pantalla. Con ese mecanismo, los atacantes pueden capturar usuarios, contraseñas y códigos introducidos en aplicaciones bancarias, redes sociales, correos electrónicos u otros servicios.

Otra modalidad consiste en mostrar pantallas falsas sobre las aplicaciones legítimas. Cuando la persona cree que ingresa sus datos en la app de su banco, en realidad puede entregarlos a un servidor controlado por delincuentes.

El riesgo no depende únicamente de XUPER TV como nombre de la aplicación, sino de los instaladores alterados que circulan en sitios externos y que pueden presentarse como versiones actualizadas o complementos necesarios.

Por qué el acceso a los SMS puede comprometer una cuenta bancaria

Muchas entidades financieras utilizan mensajes SMS para enviar códigos de un solo uso, requeridos para confirmar accesos, transferencias o cambios de contraseña. Si una aplicación maliciosa obtiene permiso para leer esos mensajes, puede ver el contenido de esos códigos y utilizarlos junto con las credenciales capturadas.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las personas que instalen programas ilegales se exponen a fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a los SMS puede anular una capa de seguridad bancaria cuando el atacante ya conoce el usuario y la clave. Incibe incluye este escenario entre las amenazas de las apps maliciosas en celulares.

Por esa razón, una solicitud para gestionar, leer o enviar mensajes debe considerarse incompatible con una plataforma streaming y requiere una revisión inmediata.

De qué forma un virus puede secuestrar archivos personales

El riesgo alcanza a las fotos, videos, documentos y grabaciones guardadas en el dispositivo. Un archivo APK modificado puede instalar un programa de tipo ransomware, que bloquea o cifra la información y exige un pago a cambio de una supuesta recuperación.

El pago no garantiza que los archivos vuelvan a estar disponibles. Las copias de seguridad son una medida de protección frente a este tipo de incidentes.

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