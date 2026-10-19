Anthropic creó un fondo de interés público para ayudar a la sociedad mientras crece Claude: destinará el 5% de sus acciones

Anthropic es la compañía responsable de Claude. REUTERS/Carlos Barria

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Anthropic anunció que destinará el 5% de sus acciones a un nuevo fondo de beneficio público, sujeto a la aprobación de sus accionistas. La empresa detrás del asistente conversacional Claude informó que su directorio podrá sumar un 2% adicional de capital por cada aumento del 50% en la valoración de la compañía.

Anthropic es la compañía responsable de Claude, uno de los principales chatbots de inteligencia artificial, que compite de cerca con ChatGPT, de OpenAI, y con Gemini, de Google.

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El nuevo vehículo se llama Fondo de Beneficio Público de Anthropic y funcionará como una sociedad de responsabilidad limitada de propiedad exclusiva de la empresa, no como una organización sin fines de lucro tradicional.

Anthropic precisó que ninguna porción del capital asignado al fondo se usará para actividades de cabildeo. REUTERS/Dado Ruvic

Según el comunicado oficial de la compañía, ese formato le da mayor flexibilidad para decidir cómo repartir el dinero, desde donaciones grandes a organizaciones sociales hasta transferencias directas a poblaciones específicas.

Anthropic precisó que ninguna porción del capital asignado al fondo se usará para actividades de cabildeo ni para contribuciones políticas, ni en Estados Unidos ni en otros países. La compañía adelantó que en los próximos meses dará a conocer más detalles sobre la estructura y el gobierno del fondo, incluidos los umbrales de valoración que podrían ampliar la participación.

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El esquema está diseñado de manera que, cuanto más crezca el valor de Anthropic, mayor sea la porción de la empresa dedicada de forma expresa al bien público, según el texto difundido por la compañía.

El dinero y el impacto en el empleo

Entre los usos posibles que mencionó la empresa figura el impacto de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo. “La inteligencia artificial podría generar un enorme valor económico, pero también provocar inestabilidad en muchos trabajadores”, advirtió Anthropic en su anuncio.

Anthropic también mantiene un programa de igualación de donaciones de capital en el que participa aproximadamente la mitad de su plantilla. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

La compañía ya había destinado USD 200 millones a estudiar y atender ese problema, pero sostuvo que, dado el ritmo del progreso de la IA, podrían hacer falta enfoques más audaces para enfrentarlo. No precisó montos ni plazos para esas eventuales iniciativas adicionales.

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Cuando se fundó la empresa, sus cofundadores se habían comprometido a donar el 80% de sus propias tenencias accionarias. Desde entonces, Anthropic también mantiene un programa de igualación de donaciones de capital en el que participa aproximadamente la mitad de su plantilla.

Sumado a este nuevo compromiso, cerca del 20% de las acciones de Anthropic quedará destinado al bien público, sin contar el porcentaje adicional que podría agregarse si la empresa alcanza determinados hitos de valoración, señaló la compañía.

Cerca del 20% de las acciones de Anthropic quedará destinado al bien público. REUTERS/Dado Ruvic

Qué queda dentro de la empresa y qué pasa al fondo

Como sociedad de beneficio público, Anthropic explicó que gran parte de su trabajo en favor de su misión ya ocurre dentro de la propia empresa: investigación en seguridad e interpretabilidad de la inteligencia artificial, estudios biomédicos aplicados y descuentos en el acceso a Claude para organizaciones sin fines de lucro e instituciones científicas.

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Esas actividades, según la compañía, combinan un componente de beneficio público con valor comercial, por lo que permanecen dentro de la estructura corporativa.

El nuevo fondo, en cambio, tendrá más escala para iniciativas que no encajan en ese esquema, como donaciones a terceros o transferencias directas de dinero a poblaciones puntuales.

Anthropic comparó la decisión con una práctica habitual en la industria tecnológica: ofrecer compensaciones accionarias crecientes a los ejecutivos a medida que sube el valor de una empresa. “En cambio, estamos dirigiendo ese capital al beneficio público”, señaló la compañía en su comunicado.

Anthropic adelantó que en las próximas semanas publicará un informe de beneficio público con el detalle de los avances logrados hasta ahora. REUTERS/Dado Ruvic

La industria de la IA bajo la lupa

El anuncio llega en medio de un clima de desconfianza pública hacia la industria de la inteligencia artificial. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, describió ese escenario como “fundamentalmente una crisis de confianza”, según declaraciones recogidas por TechCrunch.

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Anthropic opera como una sociedad de beneficio público, una figura legal que obliga a sus directivos a sopesar objetivos sociales además de las ganancias para los inversores. La compañía prepara una salida a bolsa que podría convertirse en una de las mayores de la historia bajo esa estructura, según informó la agencia Reuters.

La empresa, que se presenta como una firma centrada en la seguridad de sus sistemas, ya había expuesto los riesgos de sus propios modelos en el prospecto de esa oferta pública, donde mencionó que la IA podría exhibir comportamientos de “autoconservación”, de acuerdo con una exclusiva previa de la misma agencia.

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Anthropic adelantó que en las próximas semanas publicará un informe de beneficio público con el detalle de los avances logrados hasta ahora respecto de su misión declarada, junto con la información pendiente sobre la gobernanza del nuevo fondo.

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