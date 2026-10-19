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Mirtha Legrand reapareció con una foto en familia, a 12 días de recibir el alta, por el Día de la Madre

La conductora, de 99 años, celebró junto a sus seres queridos y compartió en Instagram una imagen sonriente luego de pasar 18 días en el Sanatorio Mater Dei

mirtha legrand
Mirtha Legrand recibió el alta médica tras permanecer dieciocho días internada por una neumonía bacteriana en el Sanatorio Mater Dei
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Mirtha Legrand compartió este domingo su primera fotografía pública desde que recibió el alta médica, tras permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana. La imagen, publicada a través de la cuenta oficial de Instagram de la conductora en conjunto con la de La Mesaza, la muestra rodeada de familiares durante un almuerzo en el que celebró el Día de la Madre.

En la fotografía, la diva de 99 años aparece sentada al centro, con una boina beige y una sonrisa amplia, flanqueada por integrantes de su familia. El posteo incluyó un mensaje breve de la propia conductora: “¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia”.

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La conductora publicó en sus redes sociales su primera imagen junto a su familia con motivo del Día de la Madre
La conductora publicó en sus redes sociales su primera imagen junto a su familia con motivo del Día de la Madre

La imagen llegó pocas horas después de que Carlos Rottemberg, productor teatral y amigo histórico de la conductora, revelara detalles de una conversación telefónica que mantuvo con ella tras el alta, otorgada el 6 de octubre pasado. Consultado por el estado de salud de la diva, Rottemberg fue categórico: “Está muy bien, está muy bien”, aseguró. El productor contó que Legrand lo llamó apenas salió de la clínica y le confesó: “Esta vez la pasé mal”.

Rottemberg, que mantiene con la conductora una relación de larga data, recurrió en ese llamado a una frase que acuñó hace más de dos décadas. “Yo le dije, obviamente, en lugar de ‘hola’ le dije ‘los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand’”, relató entre risas. El productor recordó que, cuando pronunció esa frase por primera vez, “parecía una afrenta, parecía una humorada irónica” y que “era peligroso decirlo”. Con la conductora a punto de cumplir cien años el próximo 23 de febrero, consideró que el paso del tiempo le dio la razón: “Pisando los cien, se está confirmando que era verdad”, sostuvo.

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El productor teatral contó cómo sigue la recuperación de la diva y contó cómo fue la conversación que mantuvieron (Video: Cadena 3)

Sobre un eventual regreso de Legrand a la conducción televisiva, Rottemberg se mostró cauteloso. Ante la consulta por la extensa rehabilitación que atraviesa tras un cuadro que calificó de complicado, el productor se limitó a responder: “Eso se verá”. También aportó un dato que abrió interrogantes sobre la continuidad del programa en el verano: “El contrato termina ahora”, confirmó, y ante la posibilidad de renovarlo cerró con prudencia: “A veces más es menos”.

La última vez que Rottemberg y la conductora compartieron un evento público fue en la presentación del libro del productor, Pasen y lean, con el que repasa sus 50 años de trayectoria en la actividad teatral.

La conductora le envió un saludo a su abuela y habló de su recuperación (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Juana Viale, nieta de la conductora y a cargo de la conducción de La Noche de Mirtha (Eltrece) desde la internación de su abuela, volvió a referirse a su estado de salud durante la emisión del sábado 17 de octubre. La consulta llegó de parte del periodista Marcelo Bonelli, invitado a la mesa esa noche: “Te quería preguntar, ¿cómo anda Mirtha? ¿Cómo está? Le mandamos un beso”, expresó. Viale respondió con un mensaje afectuoso: “Muy bien. Le mandamos un beso enorme. Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene. Está cada día mejor”.

Los presentes en el estudio se sumaron al saludo para Legrand. Más adelante, la periodista Tatiana Schapiro quiso saber si la conductora seguía la emisión desde su hogar, a lo que Viale respondió con naturalidad: “Obvio que nos está mirando”. En ese mismo pasaje del programa, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también intervino en la conversación: “Menos mal que le hiciste la pregunta porque mi mamá, María del Carmen, me pregunta cómo está. ¿Dónde vamos a hacer los 100 años?”, consultó con humor.

Viale recogió la propuesta del mandatario provincial y respondió entre risas: “Los hacemos en Córdoba, en el Kempes. La abuela decía, Córdoba, allá vamos”, en referencia al estadio Mario Alberto Kempes, de la capital cordobesa, como posible sede de los festejos por el centenario de Legrand, que se cumplirá el 23 de febrero próximo.

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