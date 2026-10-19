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“Puede revitalizar su carrera”: el informe sobre Mauro Icardi con “los 7 clubes europeos que lo pretenden”

El delantero de 33 años se mantiene como agente libre desde el 30 de junio, cuando terminó su contrato con el Galatasaray. Las otras estrellas en su misma situación

El posteo de agradecimiento de Mauro Icardi al Galatasaray
Icardi y su pareja, la China Suárez, con el último trofeo que ganó el delantero en el Galatasaray
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Mauro Icardi lleva más de cien días como agente libre, sin que ninguno de los clubes que sondearon su situación haya formalizado una oferta concreta. El delantero argentino, de 33 años, quedó sin contrato el 30 de junio tras su salida del Galatasaray y transitó el mercado de pases europeo sin encontrar una salida que satisficiera sus condiciones salariales o respecto al proyecto, ni las necesidades tácticas de los equipos interesados.

Un informe del portal Fanatik, de Turquía, incluyó al atacante entre los agentes libres más codiciados del mercado, junto a Paul Pogba, Karim Benzema, Jadon Sancho y el ex Manchester City Oleksandr Zinchenko. “Puede revitalizar su carrera”, arriesgó el sitio sobre el potencial que todavía tiene el punta ex PSG y Sampdoria.

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“Podría pasar poco tiempo en su país natal”, se la jugó Fanatik, que señaló el interés de “siete clubes de Europa que lo pretenden: Tottenham, PAOK de Salónica, Elche, Everton, Real Betis, Besiktas y Benfica. Desde el continente sudamericano, Atlético Mineiro y San Pablo”. El medio también remarcó que realiza una preparación física de forma particular en la Argentina, a la espera de la chance que lo movilice para regresar a las áreas.

Según reveló el periodista Fabrizio Biasin en el podcast The Table, el delantero durante la ventana de transferencias apuntó al Inter de Milán, el club donde consolidó su carrera entre 2013 y 2019. De acuerdo con el comunicador, Icardi estuvo dispuesto a aceptar un rol secundario en el ataque e incluso a resignar gran parte de su salario con tal de regresar. “Luchó con uñas y dientes para volver a ser el quinto delantero del Inter. Habría vuelto incluso con el sueldo base, por desgracia para él las plazas estaban cubiertas”, señaló Biasin. El club milanés nunca avanzó en la negociación.

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El resto de las alternativas tampoco prosperó. En Italia, la Lazio presentó una oferta de tres millones de dólares por dos temporadas, pero el entrenador Gennaro Gattuso decidió no avanzar con el fichaje. La Fiorentina evaluó la incorporación sin dar pasos concretos, mientras que en Inglaterra el Everton y el Tottenham manejaron su nombre solo en etapa de sondeos. En España, su representante, Elio Letterio Pino, lo ofreció a distintos clubes de LaLiga sin recibir propuestas formales. Más recientemente, tomó fuerza la posibilidad del Udinese, aunque desde el entorno del club italiano descartaron la operación por motivos económicos.

El quiebre con el Galatasaray, club en el que marcó 77 goles en 134 partidos y conquistó seis títulos de liga durante cuatro temporadas, respondió a una diferencia salarial y a la llegada de Victor Osimhen, incorporado para ocupar el centro del ataque. El presidente del club turco, Dursun Özbek, confirmó que ofreció alrededor de cinco millones de dólares anuales, lejos de los diez que el delantero cobraba en su último contrato, y descartó cualquier posibilidad de regreso: su plan, dijo, es organizarle una despedida formal. Pino respaldó esa postura y desmintió con dureza las versiones de un posible retorno, a las que calificó de “noticias falsas inventadas por periodistas que son la vergüenza del periodismo”.

En las últimas horas, por ejemplo, su nombre fue sugerido en el Valencia, que anotó apenas seis goles en nueve fechas en la Liga de España y está anteúltimo, en zona de descenso. El entrenador Javier Aguirre le respondió a los gritos a la platea “¡no hay delanteros!” cuando le reclamaron por el 0-0 ante el Athletic Bilbao. Y el sitio Fichajes.net señaló a Icardi, junto al francés Anthony Martial, como opciones.

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