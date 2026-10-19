Qué necesita River Plate para clasificarse a la Copa Libertadores 2027: cómo lo podría ayudar Boca Juniors

River logró tres puntos y se mantiene en la lucha por ingresar a la Copa Libertadores (Fotobaires)

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River Plate venció 3 a 0 a Belgrano este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y escaló al séptimo puesto de la Tabla Anual con 49 puntos, a cuatro unidades de la zona que otorga boleto directo a la Copa Libertadores 2027. Los goles del encuentro, correspondiente a la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura, fueron obra de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada.

El triunfo le permitió al equipo dirigido por Leonardo Ponzio sumar tres unidades y le dejó una ventaja de un punto sobre Belgrano y Gimnasia (La Plata), octavo y noveno con 48 puntos cada uno. Por encima de River se ubican Instituto (50), Vélez Sarsfield (52) e Independiente Rivadavia (53), los tres equipos que el Millonario debe superar para meterse entre los tres primeros de la tabla acumulada.

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La cima de la Tabla Anual la comparten Boca Juniors y Argentinos Juniors, ambos con 54 puntos luego de disputar 29 partidos. El tercer lugar corresponde a Rosario Central, con 53 unidades, la misma cifra que acumula Independiente Rivadavia en el cuarto puesto. Esa diferencia de cuatro puntos entre River y el podio se sostiene con tres fechas por disputarse en el campeonato, lo que representa nueve puntos todavía en juego.

*El resumen del partido

River deberá afrontar ese tramo final con Racing Club de local, una visita a Boca Juniors por el Superclásico y el cierre ante Aldosivi en Mar del Plata. Una combinación de victorias propias y tropiezos de sus rivales directos resulta necesaria para que el equipo de Núñez alcance alguno de los tres primeros puestos que dan cupo al certamen continental, dado que el margen de cuatro puntos puede reducirse o ampliarse según el resultado de cada fecha.

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Más allá de la Tabla Anual, River cuenta con una segunda alternativa para asegurar su lugar en la Copa Libertadores: la consagración como campeón del Torneo Clausura, cuyo ganador obtiene un cupo directo independientemente de su posición en la acumulada. El equipo ocupaba el noveno puesto de la Zona B antes de la fecha 13, con 17 puntos en 12 partidos, fuera de los ocho lugares que dan acceso a los octavos de final del certamen.

La victoria ante Belgrano le permite a River sumar los tres puntos que necesitaba para sostener sus chances de ingresar a los playoffs del Clausura. Por lo pronto, el elenco de Núñez se mantiene dentro de los ocho que ingresan a la siguiente instancia.

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Posibles cupos adicionales si Boca gana otros torneos

El esquema de clasificación contempla escenarios que podrían beneficiar a River incluso sin terminar entre los tres primeros de la tabla anual ni ganar el Clausura. Un cupo adicional se liberaría si el campeón del Torneo Clausura ya ocupa un lugar en el podio de la tabla acumulada, lo que dejaría disponible ese boleto para el siguiente mejor ubicado. Los otros dos cupos potenciales dependen de que Boca Juniors conquiste la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, o ambos torneos en la presente temporada. Por lo tanto, paradójicamente, el Millonario podría recibir una ayuda de su eterno rival.

LAS TABLAS DE POSICIONES