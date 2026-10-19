Honduras: inspeccionan 70 comercios chinos en medio de denuncias por competencia desleal

La comuna capitalina no reporta hasta ahora sanciones ni cierres derivados de las inspecciones a estos negocios.

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La Alcaldía del Distrito Central mantiene abiertas investigaciones sobre aproximadamente 70 establecimientos comerciales de propietarios chinos, tras recibir denuncias relacionadas con una supuesta competencia desleal en la capital hondureña.

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que las inspecciones se desarrollan en coordinación con el Juzgado de Policía Municipal, con el propósito de comprobar que los negocios cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Municipalidades y el Plan de Arbitrios.

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Según explicó el alcalde, “Hemos recibido muchas denuncias sobre el tema de la competencia desleal de los comercios chinos”, por medio de su cuenta de X.

El funcionario aseguró que las investigaciones continuarán hasta verificar la situación de cada uno de los negocios denunciados.

“Vamos a hacer las investigaciones y la auditoría pertinente para asegurarnos de que cada uno de los negocios que nos han denunciado, que son alrededor de 70, estén cumpliendo con todo lo que la ley exige”, afirmó.

Pancartas contra el comercio chino

Las investigaciones municipales se producen en medio de un ambiente de inconformidad expresado públicamente contra la expansión de los comercios chinos en Honduras.

El 9 de octubre de 2026 se reportó la aparición de pancartas en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela con mensajes de rechazo a estos establecimientos. Entre las frases difundidas figuraba: “Tegucigalpa y Comayagüela dicen no al comercio chino”.

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Hasta los reportes divulgados entonces, no se había identificado públicamente a los responsables de instalar las pancartas ni confirmado que las acciones fueran promovidas oficialmente por una organización empresarial.

Los cuestionamientos hacia los establecimientos de origen chino alcanzaron también los municipios de Danlí y San Marcos de Colón.

Las expresiones de rechazo también se han registrado en otras localidades, entre ellas varios departamento entre ellos Danlí, en El Paraíso, y San Marcos de Colón, en Choluteca, donde han surgido cuestionamientos relacionados con la presencia de establecimientos de origen chino y sus efectos sobre el comercio tradicional.

Algunos comerciantes locales han expresado preocupación por las dificultades que enfrentan los pequeños negocios hondureños para competir con establecimientos que ofrecen una amplia variedad de productos y precios que consideran difíciles de igualar.

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No obstante, estas inconformidades representan las posiciones de determinados sectores comerciales y no constituyen, por sí solas, prueba de prácticas ilegales por parte de los negocios cuestionados.

Qué denuncian los comerciantes hondureños

La discusión gira alrededor de las condiciones en las que operan los establecimientos y de si todos los negocios cumplen con las mismas obligaciones legales y municipales.

Entre las preocupaciones expresadas por comerciantes locales figura la necesidad de que las autoridades fiscalicen los permisos de operación y verifiquen el cumplimiento de las disposiciones que regulan las actividades comerciales.

Sin embargo, la información proporcionada por la Alcaldía del Distrito Central no especifica cuáles son las conductas concretas que originaron las denuncias por presunta competencia desleal.

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Municipalidad no busca impedir operación de negocios

Tampoco se han divulgado detalles que permitan establecer si las quejas se refieren a precios, condiciones de comercialización, obligaciones tributarias, permisos u otras prácticas particulares.

Pancartas con consignas contrarias a la expansión de los negocios chinos aparecieron en diversos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

Esta distinción importa porque la competencia entre establecimientos, incluso cuando existe una diferencia considerable de precios, no demuestra automáticamente la existencia de una infracción.

Ante los cuestionamientos, Zelaya aclaró que la comuna no pretende impedir que los comercios de propietarios chinos operen en la capital. El funcionario sostuvo que el objetivo de las inspecciones es comprobar que los establecimientos cumplan con las exigencias legales aplicables a sus actividades.

En ese sentido, cualquier establecimiento que opere en el Distrito Central debe cumplir con las disposiciones que correspondan, independientemente de quién sea su propietario o del origen de su capital.

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