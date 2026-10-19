Barby Silenzi expuso los mensajes de Dalila a El Polaco a altas horas de la noche: “Vamos a vernos”

La bailarina y pareja del cantante le respondió desde Infama las fuertes frases que la cantante le dedicó en los Martín Fierro de la Música (Video: Infama/ América TV)

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Barby Silenzi volvió a responderle a Dalila después de sus declaraciones sobre El Polaco y aseguró que la cantante le envía mensajes al músico sin obtener respuesta. La bailarina habló en Infama (América TV) luego del cruce que comenzó en los Martín Fierro de la Música, donde la intérprete tropical cuestionó públicamente su relación.

El conflicto se había reactivado la semana pasada cuando Dalila recibió el premio a Mejor Artista Tropical Femenina en la primera edición de los Martín Fierro de la Música. En una entrevista en la alfombra roja, la cantante se refirió a El Polaco como “un tipazo” y le dijo frente a cámara que merecía “una mina muchísimo mejor”.

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Barby Silenzi aseguró que vio los mensajes que Dalila le habría enviado a El Polaco

Tras esas declaraciones, Barby le contestó primero en Intrusos (América TV), donde cuestionó que la artista opinara sobre su pareja y aludiera a su aspecto. “No entiendo por qué una mujer me ataca de esa manera y además usando un argumento diciendo que él merece una mujer mejor que yo”, expresó.

La bailarina sostuvo que una relación se construye a partir de la convivencia, el afecto y un proyecto familiar. En el tramo más duro de su descargo, lanzó una frase dirigida a la intérprete: “Seré fea, pero yo soy sana, no tengo adicciones, cuido a mi familia y respeto a todo el mundo”.

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Silenzi también puso en duda que Dalila conozca en profundidad a El Polaco. “Ella no conoce cómo es él como persona”, afirmó entonces, al explicar que para ella el cantante es “Ezequiel”, con sus virtudes y defectos.

La bailarina habló en Infama y negó que Dalila forme parte del círculo íntimo de El Polaco

Días después, la pareja del músico volvió a hablar del tema en una entrevista con Infama, por América TV. Allí confirmó que sigue en pareja con El Polaco y aseguró que Dalila no forma parte de las conversaciones habituales que mantienen puertas adentro.

“No sé qué vínculo tiene, porque si ella es amiga, en mi casa no la vi nunca”, dijo Silenzi. Según su relato, Dalila le escribe a El Polaco en horarios nocturnos con propuestas para verse y compartir un encuentro como amigos.

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La bailarina aseguró que vio esos intercambios y que el músico no respondió los mensajes. “Vamos a vernos, somos amigos, juntémonos”, reprodujo sobre el contenido de los chats. Además, indicó que su pareja le manifestó que no tenía motivos para reunirse con la cantante.

Dalila quedó en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el músico y su pareja

Silenzi precisó que los textos, según su versión, llegaron cerca de la medianoche o a las 3 de la madrugada. “Son en horarios raros”, afirmó. También dijo que Dalila le escribía frases como “Dale, Polaco” y que el cantante le explicaba: “No le contesto nada, porque ¿a qué me voy a juntar?”.

Ante la consulta sobre si había revisado las conversaciones, la bailarina respondió que sí y sostuvo que se trataba de mensajes escritos, no de audios. “Nunca le responde”, remarcó sobre la actitud de El Polaco.

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Silenzi afirmó que El Polaco solo se comunicó con Dalila cuando la necesitó para una presentación. Al recordar la reacción del cantante al ver las declaraciones de la artista en televisión, contó que él le dijo: “¿Esta mujer qué dice? Si primero no me la crucé nunca en los premios y después me manda mensajes y yo le clavo el visto”.

La cantante se mostró dura con Barby Silenzi, la actual pareja del cantante de cumbia (Video: Desayuno Americano-América TV)

También cuestionó las insinuaciones de Dalila sobre un posible vínculo con el músico. “Siento que es una mujer que se cree su propia mentira, como que se inventa un cuento”, sostuvo Silenzi. Según la bailarina, la cantante deja entrever una cercanía con El Polaco que, a su entender, no existe.

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La tensión entre ambas tiene un antecedente que se hizo público a mediados de 2025, cuando circularon imágenes de un beso entre Dalila y El Polaco detrás de un escenario. El cantante calificó ese episodio como “un beso de amigos”, mientras que la artista se refirió al momento en tono jocoso durante un show.

En su reciente entrevista, Silenzi negó que existiera una relación entre ellos, aunque consideró que pudo haber habido un beso durante una etapa en la que ella estaba separada del músico. “Yo creo que él le dio un piquito en ese show”, señaló.

La bailarina también rechazó las críticas que recibe por vínculos pasados de El Polaco. “Eso se lo tienen que decir a él. No sé por qué me meten a mí en ese tema”, afirmó al cierre de la nota.

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