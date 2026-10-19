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Enganche hacia adentro y remate inatajable: el golazo de Thiago Almada que cerró el triunfo de River Plate frente a Belgrano

El Guayo definió con categoría para decretar el 3-0 en el Mario Alberto Kempes

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Thiago Almada firmó una obra de arte para aumentar la ventaja de River Plate sobre Belgrano en Córdoba. El volante entró al área con la pelota dominada, enganchó hacia su derecha y colocó un remate en el palo más alejado del arquero Thiago Cardozo, sin posibilidad de reacción para el guardameta local. El gol llegó a los 27 minutos del segundo tiempo y estiró la diferencia a 3-0 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

La definición de Almada no fue casualidad. A los 42 del primer tiempo, el ex Atlanta United ya había probado con un disparo rasante que buscó el palo izquierdo de Cardozo tras recibir en el área grande de contragolpe, aunque la pelota salió apenas desviada. El futbolista, que ocupó el rol de enganche dentro del esquema propuesto por el entrenador Leonardo Ponzio, pudo gritar su quinto gol con la camiseta del Millonario ya en la segunda mitad.

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El encuentro había arrancado con un trámite parejo en el que Belgrano, local e integrante del podio de la zona junto a Rosario Central y Argentinos, generó las primeras situaciones claras a través de remates aéreos que exigieron al arquero de River, Santiago Beltrán. La visita abrió el marcador recién sobre el cierre del primer tiempo, con un remate de Tomás Galván que impactó en el palo derecho tras varios rebotes dentro del área, convalidado luego de una revisión del VAR por una posible posición adelantada de Gonzalo Montiel.

El tiro de Almada y su festejo
El tiro de Almada y su festejo

Apenas comenzado el complemento, Ángel Correa amplió la ventaja a los 3 minutos tras una recuperación alta de Lucas Beltrán ante una salida errada del arquero Leonardo Morales. El exjugador de Rosario Central definió sin inconvenientes para el 2-0 parcial.

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El duelo tuvo un condimento adicional: fue el primer cruce entre ambos equipos desde la final del Torneo Apertura, en la que Belgrano se había impuesto por 3-2 con un gol agónico para quedarse con el título.

Con el triunfo por 3-0, River llegó a 20 puntos en la Zona B del Torneo Clausura 2026 y escaló posiciones de cara a las últimas fechas de la fase regular. El equipo de Leonardo Ponzio había llegado al partido en el noveno lugar de su zona, con 17 unidades en 12 encuentros y fuera de los ocho cupos que otorgan el acceso a los octavos de final.

La zona quedó encabezada por Rosario Central y Argentinos Juniors, ambos con 25 puntos, seguidos por Belgrano y Gimnasia La Plata, con 22 unidades cada uno. River se ubicó inmediatamente detrás de ese grupo, a dos puntos de la zona de punteros, y por delante de Sarmiento (20), Huracán (19), Independiente Rivadavia (19) y Barracas Central (18).

River volverá a jugar el próximo domingo 25 de octubre, a las 19.15, cuando reciba a Racing Club por la fecha 14 del Torneo Clausura. Una semana después, el 1° de noviembre, el Millonario visitará a Boca Juniors en La Bombonera por el Superclásico correspondiente a la fecha 15, con horario previsto a las 15.30. El cierre de la fase regular llegará en la fecha 16, cuando el equipo de Núñez enfrente a Aldosivi como visitante en Mar del Plata, con día y horario aún por confirmar.

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