Entre ron, cigarrillos, pistolas y celulares: el doble operativo policial que sacudió dos zonas de República Dominicana

Policía incauta 1,400 cigarrillos y 186 unidades de ron de contrabando en San Juan de la Maguana (Foto cortesía Policía Nacional)

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La Policía Nacional de República Dominicana incautó 1.400 cigarrillos, 186 botellas de ron presuntamente de contrabando, una pistola sin documentación, 21 teléfonos celulares y dinero en efectivo durante dos procedimientos realizados este 18 de octubre en San Juan de la Maguana y el municipio de Villa Bisonó, conocido como Navarrete, en Santiago.

Los operativos dejaron cuatro detenidos: un hombre de 30 años que transportaba las bebidas y los cigarrillos en un autobús privado, y tres personas arrestadas durante un allanamiento en Navarrete, entre ellas un adolescente de 17 años. La Policía informó que los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público.

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Conductor detenido con 186 unidades de ron y 1.400 cigarrillos

El primer procedimiento tuvo lugar en el sector Punta Caña, en San Juan de la Maguana. Agentes del Departamento de Investigaciones de Falsificaciones, con apoyo de la Subdirección de Investigación (DICRIM), interceptaron un vehículo que trasladaba mercancías que habrían ingresado al país de manera irregular, según el reporte oficial.

Las autoridades identificaron al conductor como J. M. de los Santos, de 30 años. Morillo de los Santos conducía un autobús privado Toyota cuando fue detenido en flagrancia, de acuerdo con la versión policial.

Un conductor fue interceptado en flagrancia transportando mercancías de presunto contrabando. A kilómetros de distancia, un allanamiento con unidad SWAT dejó al descubierto un arsenal y un vehículo registrado a nombre de un tercero. (Foto cortesía Policía Nacional)

Dentro del vehículo, los agentes decomisaron ocho cajas de ron tipo chatica, con 186 unidades, además de seis paquetes con 1.200 cigarrillos y otro paquete con 200 unidades, para un total de 1.400 cigarrillos y 186 bebidas alcohólicas.

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La Policía sostuvo que los productos eran presuntamente de contrabando, aunque el comunicado no precisó su procedencia, su valor comercial ni la ruta que habría seguido el vehículo antes de ser interceptado. El conductor y la mercancía fueron remitidos al Ministerio Público, que deberá determinar si corresponde formular cargos por delitos vinculados con el comercio y transporte de productos introducidos de forma irregular.

Allanamiento en Navarrete con tres arrestos y secuestro de una Glock

En un procedimiento separado, la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron un allanamiento en Villa Bisonó, Navarrete, donde decomisaron una pistola Glock calibre 9 milímetros, 21 celulares y RD$ 9.350 en efectivo.

La intervención estuvo a cargo de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), con apoyo de una unidad SWAT. Los agentes actuaron bajo la orden judicial 2026-AJ0090722, según la información oficial difundida desde Santiago de los Caballeros.

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El operativo, realizado por Policía y Ministerio Público bajo una orden judicial, terminó con tres detenidos, incluido un adolescente de 17 años; el arma calibre 9 milímetros carecía de documentación, según el parte oficial (Foto cortesía Policía Nacional)

Entre los objetos incautados figura una pistola Glock modelo 17, con cargador y 15 cápsulas, que carecía de la documentación correspondiente, según indicó la institución. Las autoridades también hallaron dos porciones de una sustancia que identificaron como presunta marihuana.

El operativo permitió además el decomiso de nueve forros para celulares, un cargador portátil, un equipo mini UPS, una impresora y un dispositivo tipo vaper. La Policía no informó si los teléfonos serán sometidos a peritajes para establecer su posible relación con otros hechos bajo investigación.

Honda Accord registrado a nombre de una tercera persona

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron un automóvil Honda Accord EX gris. El vehículo figura registrado a nombre de una persona distinta de los detenidos, según el parte policial. Tres personas fueron arrestadas para fines de investigación, entre ellas un menor de 17 años. La identidad de los otros dos detenidos no fue divulgada.

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La Policía indicó que tanto los arrestados como las pruebas incautadas quedaron bajo custodia del Ministerio Público. La investigación continúa para establecer el origen de los objetos decomisados, la situación legal del arma y la eventual vinculación de los involucrados con otros delitos.