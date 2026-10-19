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7 frases de Ponzio tras el triunfo de River ante Belgrano: por qué no fue un partido perfecto y su futuro en medio de los rumores

Leo analizó el funcionamiento del equipo tras la goleada en Córdoba, justificó los cambios en la formación y respondió, sin esquivar el tema, a los trascendidos sobre su posible salida del cargo

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Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa tras la victoria de River Plate por 3-0 ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El entrenador repasó el funcionamiento del equipo, las decisiones tácticas que tomó para el partido y, en medio de los rumores sobre su continuidad en el cargo, se refirió a su futuro al frente del plantel.

El resultado, con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, le permitió al Millonario escalar al quinto puesto de su zona y meterse en puestos de clasificación a los playoffs, en un contexto marcado por los rumores de una posible llegada de Ramón Díaz al banco de suplentes.

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Consultado sobre su lectura del partido, Ponzio trasladó el mérito del triunfo a los futbolistas. “El protagonismo es de los chicos, los jugadores, hicieron todo lo que intentamos”, expresó el entrenador en conferencia de prensa. El DT agregó una reflexión personal sobre su manera de procesar los resultados: “Siempre soy de tomarme un par de horas para ver si puedo disfrutar, pero si disfruta otro, yo soy feliz”.

Al ser consultado sobre si consideraba que el equipo había jugado un partido redondo, el entrenador relativizó la idea de perfección. “Perfecto en la vida no hay nada, sí creo que era lo que fuimos a buscar”, afirmó Ponzio. El DT sostuvo que el plan de juego se cumplió de acuerdo con lo previsto: “Es lo que interpretamos que podía pasar. Cuando convertís se abren los partidos, como hemos hecho en los juegos pasados. Sobre todo con estos jugadores que pueden dar mucho”.

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Ponzio explicó los motivos detrás de las modificaciones que realizó respecto al empate ante Sarmiento en Junín, disputado días antes. “Veníamos de jugar seguido y necesitaba frescura, les dije que todos van a tener oportunidades”, relató. El entrenador reconoció que uno de los cambios tuvo un costo inesperado: “Hoy esperaron y jugaron, justo nos pasó con Fausto que entró y se lesionó. Podés tirar con los chicos que son frescos, que era lo que necesitábamos para este partido”, en referencia al mediocampista Fausto Vera, reemplazado en el segundo tiempo por una molestia en el isquiotibial.

El entrenador se refirió también a la decisión táctica de reforzar el mediocampo. “Mantener el arco en cero le da seguridad a todos. El doble cinco puede ser una opción, he jugado así en este club y me sentí cómodo”, señaló Ponzio, quien fue jugador de River durante más de una década. Sobre el objetivo de ese planteo, agregó: “Queríamos ser superiores por dentro, pero es una variante sí sí”.

Ante las preguntas sobre su continuidad y el rendimiento reciente del equipo, el DT explicó el parámetro que utiliza para medir el proceso. “Balance lo hago con los partidos y la suma de puntos”, afirmó. Ponzio remarcó la importancia de dos factores en particular: “Insisto, no tenemos que perder la pelota y el arco en cero siempre nos da oportunidad. Hoy tuvimos que hacer casi cinco goles para afirmar un resultado positivo. Hay que darle valor a todo eso. Generar, hacer goles y mantener el arco en cero”.

El entrenador se refirió también al nivel individual de Ángel Correa, autor de uno de los tres goles del partido y figura de la noche en Córdoba. “Ángel Correa es un jugador de selección. Es lo que hizo en casi todos sus clubes”, sostuvo Ponzio. El DT consideró que el delantero todavía está en proceso de adaptación al club: “De a poco va entendiendo el mundo River, que no es fácil. Tiene la calidad para hacerlo, esperemos que nos pueda dar más alegrías”.

Consultado directamente sobre los trascendidos que indican que Ramón Díaz podría asumir en su lugar, Ponzio se refirió a la incertidumbre sobre su continuidad en el cargo. Ante la consulta si le dolió que se pusiera en duda su continuidad, respondió: “No, sé el lugar en el que estoy, nunca le voy a hacer daño a River, eso me deja tranquilo a mí”.

Con este resultado, River acumuló 20 puntos en la Zona B del Clausura y 49 en la tabla anual, mientras que Ponzio continuará al frente del plantel, al menos hasta el próximo compromiso del equipo como local ante Racing en el estadio Monumental.

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