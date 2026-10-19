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El truco oficial de WhatsApp para saber qué dice un mensaje de voz sin escucharlo

La función no se limita a los audios nuevos, ya que también permite convertir a texto mensajes de voz recibidos con anterioridad a la activación de la herramienta

La opción se gestiona desde la configuración del teléfono. REUTERS/Dado Ruvic
La opción se gestiona desde la configuración del teléfono. REUTERS/Dado Ruvic
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WhatsApp tiene una función nativa que permite leer el contenido de un mensaje de voz sin necesidad de reproducirlo, gracias a una transcripción automática a texto que se genera dentro de la propia aplicación. La herramienta evita recurrir a programas o bots externos y resuelve una situación habitual: recibir un audio extenso en un momento en el que no es posible, o no resulta conveniente, escucharlo.

La opción se gestiona desde la configuración del teléfono, permite elegir el idioma de conversión y, una vez activada, muestra el texto correspondiente debajo del reproductor de cada nota de voz recibida.

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Cómo activar la transcripción de audios en WhatsApp

Para habilitar la función, el usuario debe ingresar al menú Ajustes, luego a Chats y finalmente a la sección Transcripciones de mensajes de voz, donde se selecciona el idioma preferido para la conversión del audio a texto. Con la opción habilitada, al llegar un nuevo mensaje de voz aparece una notificación debajo del reproductor que consulta si se desea transcribir el contenido.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
WhatsApp tiene una función nativa que permite leer el contenido de un mensaje de voz sin necesidad de reproducirlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera vez que se acepta esta opción, la aplicación descarga un pequeño paquete de datos que funciona como motor de procesamiento. A partir de ese momento, el texto se despliega de forma automática debajo de cada nota de voz recibida, sin que sea necesario repetir el proceso de descarga en los envíos posteriores.

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Transcribir mensajes de voz antiguos paso a paso

La función no se limita a los audios nuevos, ya que también permite convertir a texto mensajes de voz recibidos con anterioridad a la activación de la herramienta. Para hacerlo, hay que mantener presionado el mensaje de voz elegido y tocar el ícono de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Dentro de ese menú contextual se encuentra la opción Transcribir, que al seleccionarla despliega el texto correspondiente al audio original, de la misma manera en que ocurre con los mensajes de voz recibidos luego de habilitar la función de forma predeterminada.

FILE PHOTO: A teenager poses for a photo while holding a smartphone in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: A teenager poses for a photo while holding a smartphone in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Privacidad y cifrado de extremo a extremo en las transcripciones

Respecto a la seguridad del proceso, la compañía precisó que las transcripciones se procesan de manera íntegra dentro del propio dispositivo del usuario, sin que el contenido del audio salga del teléfono para ser interpretado en servidores externos. Esto significa que las notas de voz conservan el cifrado de extremo a extremo, una característica central de la aplicación.

De esta manera, ni terceros ni la propia plataforma pueden acceder al contenido de los mensajes transcritos, ya que todo el procesamiento ocurre de forma local y el texto generado permanece sujeto a las mismas condiciones de privacidad que el audio original.

Si el usuario decide en algún momento dejar de usar la herramienta, el proceso para desactivarla resulta igual de simple que el de activación inicial. Basta con volver al menú Ajustes, ingresar nuevamente a Chats y desmarcar la casilla correspondiente a las transcripciones de mensajes de voz para que la función deje de estar disponible en los próximos audios recibidos.

Cómo archivar chats en WhatsApp para tener la bandeja de entrada ordenada

WhatsApp ofrece una función que permite mantener la bandeja de entrada organizada sin recurrir a la eliminación de conversaciones, ya que archivar un chat individual o grupal lo retira de la pantalla principal y lo traslada a una sección específica llamada Archivados, ubicada en la parte superior de la aplicación.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre posa con un smartphone delante del logo de Whatsapp mostrado en esta ilustración el 14 de septiembre de 2017. REUTERS/Dado Ruvic
FOTO DE ARCHIVO. Un hombre posa con un smartphone delante del logo de Whatsapp mostrado en esta ilustración el 14 de septiembre de 2017. REUTERS/Dado Ruvic

De forma predeterminada, los chats permanecen en esa carpeta incluso cuando reciben nuevos mensajes, lo que impide que vuelvan a aparecer en la lista principal de manera automática y permite al usuario revisar esa información solo cuando lo considere necesario.

El procedimiento para archivar una conversación resulta sencillo y varía levemente según el sistema operativo del dispositivo. En Android, basta con mantener presionado el chat que se desea ocultar y tocar el ícono con forma de caja y una flecha hacia abajo, ubicado en la barra superior de la pantalla. En iOS, en cambio, el usuario debe deslizar el chat hacia la izquierda y seleccionar la opción Archivar que aparece a continuación.

Cuando resulta necesario recuperar una conversación archivada o consultar mensajes antiguos, el proceso es igual de directo. Solo hace falta ingresar a la carpeta Archivados, ubicar el chat correspondiente y realizar la acción inversa a la utilizada para archivarlo, de manera que la conversación regrese a la bandeja de entrada principal junto con el resto de los chats activos.

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