Cuba

Cantante Melanie Santiler sobre vivir en Cuba: “En Cuba no existen los cisnes, ni la libertad. Es complicado hablar de eso”

La artista cubana de 25 años presentó su primer álbum visual en la Quinta de los Molinos, en La Habana. El disco reúne diez composiciones propias que abordan la distancia, la soledad y la emigración

LA HABANA (CUBA), 17/10/2026.- La artista Melanie Santiler habla sobre su primer álbum visual 'Los Cisnes', el miércoles durante una entrevista con EFE, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
LA HABANA (CUBA), 17/10/2026.- La artista Melanie Santiler habla sobre su primer álbum visual 'Los Cisnes', el miércoles durante una entrevista con EFE, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
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Sentada en el Parque Cristo de La Habana Vieja, la cantante cubana Melanie Santiler habló con la agencia EFE sobre “Los Cisnes”, un disco que aborda la distancia, la soledad y las restricciones que percibe en Cuba. La artista, de 25 años, presentó su primer álbum visual en un concierto previsto en la Quinta de los Molinos, en la capital cubana.

El tema que da nombre al trabajo, interpretado junto al cantautor cubano Carlos Varela, expone la separación de quienes viven dentro y fuera de la isla. Santiler interrumpió la entrevista para cantar algunos versos y luego explicó el sentido de la canción.

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“En Cuba no existen los cisnes, ni la libertad. Es complicado hablar de eso y es complicado ser cubano, vivir aquí”, afirmó la cantante.

La compositora sostuvo que la canción recoge “el dolor” de tener familiares, amigos y afectos lejos. “Habla muchísimo desde el dolor, la tristeza que hay en tener a muchas personas a la distancia”, señaló. Para Santiler, el tema tiene un valor especial dentro del álbum y está dedicado “a todos los cubanos en el mundo entero”.

LA HABANA (CUBA), 17/10/2026.- La artista Melanie Santiler habla sobre su primer álbum visual 'Los Cisnes', el miércoles durante una entrevista con EFE, en La Habana (Cuba). El álbum con sus 10 canciones transita por la música alternativa, el pop latino y el "reparto", un género cubano derivado de la música urbana que combina elementos como el guaguancó y la timba con influencia del reguetón. EFE/ Ernesto Mastrascusa
LA HABANA (CUBA), 17/10/2026.- La artista Melanie Santiler habla sobre su primer álbum visual 'Los Cisnes', el miércoles durante una entrevista con EFE, en La Habana (Cuba). El álbum con sus 10 canciones transita por la música alternativa, el pop latino y el "reparto", un género cubano derivado de la música urbana que combina elementos como el guaguancó y la timba con influencia del reguetón. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Un disco escrito desde las experiencias de una joven cubana

“Los Cisnes” se estrenó el 25 de septiembre y reúne 10 canciones escritas por Santiler. La propuesta combina música alternativa, pop latino y reparto, un género urbano cubano que incorpora elementos del guaguancó y la timba, con influencias del reguetón.

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La artista definió el proyecto como un trabajo realizado “en Cuba, desde Cuba, y por cubanos”. Las composiciones abordan asuntos que considera personales, como la ansiedad, la soledad, el amor, las relaciones de pareja y la vida cotidiana.

Hablo de cómo soy yo como persona, como cubana, como mujer”, explicó. En esa exposición personal, la cantante incluye referencias a las limitaciones de la isla y a las consecuencias de la emigración, dos asuntos presentes en el relato de la canción principal.

Santiler debutó en 2023 y acumula unos 167,000 oyentes mensuales en Spotify, además de más de 300,000 seguidores en Instagram. En 2024, Rolling Stone en español la incluyó en una lista de artistas de una nueva generación vinculada con Puerto Rico y el Caribe. En junio de 2025, Billboard Latin la ubicó entre 31 artistas cubanos emergentes del reparto.

LA HABANA (CUBA), 17/10/2026.- La cantautora Melanie Santiler (c) posa junto a seguidores el miércoles, en La Habana (Cuba). Santiler confía en que su trabajo "sirva para inspirar" a otras mujeres y otros artistas que "quieran hacer su música en Cuba y para el mundo". EFE/ Ernesto Mastrascusa
LA HABANA (CUBA), 17/10/2026.- La cantautora Melanie Santiler (c) posa junto a seguidores el miércoles, en La Habana (Cuba). Santiler confía en que su trabajo "sirva para inspirar" a otras mujeres y otros artistas que "quieran hacer su música en Cuba y para el mundo". EFE/ Ernesto Mastrascusa

Las barreras para producir música en la isla

La cantante también cuestionó las condiciones de trabajo para los músicos independientes en Cuba. Según dijo, la ausencia de una industria consolidada y de sellos que financien grabaciones o producciones dificulta el desarrollo de carreras artísticas.

Es un proceso súper complicado que tienes que hacer a pulso”, afirmó. Añadió que, en las primeras etapas, los proyectos casi no generan ingresos y dependen de la voluntad de artistas, productores y equipos de trabajo.

Tras una gira por Huesca, Burgos, Valencia, Las Palmas, Tenerife, Barcelona y Madrid, Santiler regresó a la isla para presentar el álbum ante el público local. El concierto contará con Pe Gardez y Jeila Maviola como teloneras.

03/07/2026 Melanie Santiler confiesa sentirse "muy preocupada y muy triste" por la situación que se vive en Cuba. Foto de archivo
03/07/2026 Melanie Santiler confiesa sentirse "muy preocupada y muy triste" por la situación que se vive en Cuba. Foto de archivo

La autora espera que los asistentes canten las canciones y compartan la experiencia en directo. “Necesito el calor humano ese de estar en concierto”, expresó.

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