El comunicado oficial de la productora tras la cancelación del show de Tini Stoessel en Miami

Tini Stoessel canceló su concierto en el Kaseya Center de Miami pocas horas antes del inicio programado

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Tini Stoessel debió suspender este domingo 18 de octubre su presentación en el Kaseya Center de Miami, a pocas horas del horario previsto para el inicio del espectáculo. La noticia sorprendió a los cientos de fanáticos que ya se encontraban en las inmediaciones del estadio y a quienes estaban a punto de ingresar al recinto, cuando la organización del evento comunicó la cancelación a través de las pantallas del lugar.

El mensaje que se proyectó en el frente del Kaseya Center decía: “Debido a circunstancias no relacionadas con el artista y el Kaseya Center, la actuación de TINI esta noche ha sido cancelada. Los titulares de entradas recibirán reembolsos a través de su punto de compra original”. El cartel, escrito en inglés en el edificio, generó de inmediato confusión entre el público que hacía fila para entrar.

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La productora Ake Music atribuyó la suspensión al incumplimiento de requerimientos técnicos y de producción indispensables

Minutos más tarde, la productora a cargo del espectáculo, Ake Music, emitió un comunicado oficial más detallado a través de sus redes sociales, en el que explicó los motivos de la cancelación. “Lamentamos informar que el show de TINI, programado para esta noche, 18 de octubre, en el Kaseya Center de Miami, ha sido cancelado debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados, indispensables para la realización del espectáculo”, señaló el texto, dirigido a las cuentas de Kaseya Center y de la propia cantante.

El comunicado buscó despegar a la artista de cualquier responsabilidad en lo ocurrido. “Queremos aclarar expresamente que esta situación es completamente ajena a TINI, quien se encontraba lista para subir al escenario, así como a su equipo de producción, quienes no tienen responsabilidad alguna en las circunstancias que llevaron a esta cancelación”, precisó akemusic. La productora agregó que, “a pesar de todos los esfuerzos realizados, no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los tiempos requeridos”.

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Las pantallas exteriores del Kaseya Center notificaron la suspensión a los cientos de fanáticos que hacían fila para ingresar

El texto cerró con una disculpa a los asistentes. “Lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas a todos los fans por la decepción y los inconvenientes ocasionados”, indicó el comunicado, que remitió a los canales oficiales de venta para la información correspondiente a entradas y devoluciones. En paralelo, desde el punto de venta se confirmó que el reembolso del dinero de las entradas será automático y se realizará a través del mismo medio en que fueron adquiridas.

La cancelación en Miami se suma a otro inconveniente reciente en la gira de Stoessel. El 6 de octubre pasado, las productoras Zignia Live y Music Vibe, junto al recinto Arena CDMX, habían confirmado la cancelación definitiva del show programado para el 25 de octubre en la capital mexicana, también atribuida a “causas ajenas” a las empresas organizadoras.

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El comunicado oficial deslindó a Tini Stoessel de cualquier responsabilidad en las fallas que obligaron a suspender la función

El espectáculo suspendido en ambas ciudades forma parte de Futttura, la cuarta gira y festival retrospectivo de la artista, concebido como un repaso inmersivo por más de quince años de trayectoria, desde su etapa en Violetta hasta sus producciones más recientes. El show tiene una duración aproximada de tres horas, dividida en tres actos que representan distintas eras y géneros musicales de su carrera, con tres escenarios, una pantalla LED de 100 metros y un equipo de baile de 30 personas, además de banda en vivo.

Entre los momentos destacados del espectáculo se cuentan la apertura, en la que Tini simula descender de una nave espacial mediante un arnés mientras interpreta “El cielo”, y el repaso por éxitos como “Fresa”, “La loto” y “Muñecas”. El show incluye además un segmento dedicado a su etapa adolescente, en el que la cantante se viste de rosa pastel para cantar “En mi mundo”, tema asociado a su personaje en Violetta.

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El periodista Gustavo Méndez difundió un video en el que se ve cómo los miembros de seguridad informan a los espectadores que el show no iba a realizarse (Video: Instagram/mecomprendezmendez)

El episodio en Miami recordó la suspensión del primer show de Futttura en Buenos Aires, prevista para el 24 de octubre de 2025. Aquella fecha fue reprogramada para el 27 por condiciones meteorológicas adversas. Tras el anuncio de la productora en aquel momento, la cantante expresó su malestar en redes sociales: “Con el corazón partido y mucha frustración”, escribió, y explicó que la decisión se tomó por la seguridad del público, los artistas y el personal involucrado en la producción.