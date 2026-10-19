Deportes

Tras la goleada de River ante Belgrano, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la clasificación a las copas internacionales

El Millonario venció al Pirata y se metió en zona de playoffs en el Grupo A. Boca comparte con Argentinos la cima de la tabla anual

Fotografía de archivo de los trofeos de la Copa Libertadores (i) y la Copa Sudamericana. EFE/ Nathalia Aguilar POOL
El Torneo Clausura 2026 determinará las clasificaciones a copas internacionales del próximo año (EFE/ Nathalia Aguilar POOL)
Guardar

La fecha 13 del Torneo Clausura entra en su tramo final con efectos directos sobre la lucha por la permanencia, el acceso a los playoffs y la clasificación a las copas internacionales de 2027. El primer resultado de la jornada llegó el jueves en Parque Patricios, donde Gimnasia y Esgrima La Plata venció 2-1 a Huracán.

La jornada alteró la parte alta de las tablas. Instituto de Córdoba derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, se afirmó como líder de la Zona A y confirmó su lugar en los playoffs. La Gloria, además, sostuvo su presencia en los puestos de Copa Sudamericana 2027, mientras que el Halcón cedió terreno en esa disputa. Boca Juniors, a su vez, ganó 2-1 ante Talleres en La Bombonera y alcanzó la cima de la tabla Anual, con una ubicación que también lo mantiene en zona de Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

El equipo de la Ribera quedó acompañado en lo más alto por Argentinos Juniors, que superó a Banfield como visitante. Ambos sacaron provecho del empate 2-2 entre Independiente Rivadavia y Tigre en Mendoza, un resultado que dejó a la Lepra mendocina en el cuarto puesto de la acumulada. El sábado, Rosario Central se impuso 3-2 sobre Atlético Tucumán y pasó a ocupar el tercer escalón de la tabla Anual. Vélez también celebró ante Gimnasia de Mendoza y quedó quinto, por detrás de la Lepra cuyana.

El clásico de Avellaneda terminó 1-1 entre Racing e Independiente, dos equipos que atraviesan rachas adversas. El Rojo conserva el séptimo lugar en la zona de playoffs, aunque necesita sumar para no perder posiciones. En Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, derrotó 2-1 a Aldosivi, que continúa comprometido en la parte baja. La jornada del domingo se cerró con la goleada 3-0 de River frente a Belgrano: el Millonario quedó séptimo en la Anual, apenas un punto por encima del Pirata. Y surge quinto en la Zona A, en posición de luchar por el título en el Reducido.

PUBLICIDAD

*Las primeras dos tablas son de los Grupos A y B del Torneo Clausura

*La tercera es la Tabla Anual: los tres primeros se clasificarán a la Libertadores y del cuarto al noveno a la Sudamericana

AGENDA DE LA FECHA 13 - TORNEO CLAUSURA

Huracán 1-2 Gimnasia La Plata

  • Viernes 16 de octubre

Defensa y Justicia 0-1 Instituto de Córdoba

Boca Juniors 2-1 Talleres de Córdoba

  • Sábado 17 de octubre

Banfield 0-1 Argentinos Juniors

Platense 0-1 Lanús

Independiente Rivadavia 2-2 Tigre

Atlético Tucumán 2-3 Rosario Central

Vélez 1-0 Gimnasia de Mendoza

  • Domingo 18 de octubre

Racing 1-1 Independiente

Estudiantes de Río Cuarto 2-1 Aldosivi

Estudiantes de La Plata 1-2 San Lorenzo

Belgrano de Córdoba 0-3 River

  • Lunes 19 de octubre

19:00 Sarmiento de Junín-Barracas Central

19:00 Newell’s-Central Córdoba de Santiago del Estero

21:15 Deportivo Riestra-Unión de Santa Fe

Temas Relacionados

Boca JuniorsTorneo ClausuraLiga ProfesionalDefensa y JusticiaInstituto de CórdobaTalleres de Córdobadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Enganche hacia adentro y remate inatajable: el golazo de Thiago Almada que cerró el triunfo de River Plate frente a Belgrano

El Guayo definió con categoría para decretar el 3-0 en el Mario Alberto Kempes

Enganche hacia adentro y remate inatajable: el golazo de Thiago Almada que cerró el triunfo de River Plate frente a Belgrano

La lupa sobre las polémicas en River-Belgrano: de la roja anulada a Lisandro López a la posición de Montiel en el gol de Galván

El juez Pablo Dóvalo debió revisar en la cabina del VAR ambas jugadas

La lupa sobre las polémicas en River-Belgrano: de la roja anulada a Lisandro López a la posición de Montiel en el gol de Galván

“¡Dios mío!“: el golazo desde 51 metros que sufrió un ex arquero de la selección argentina y revolucionó a la Premier League

El mediocampista paraguayo Diego Gómez del Brighton sorprendió al arquero Walter Benítez, del Crystal Palace, con un disparo descomunal que ya es candidato al Premio Puskas. Su equipo goleó 5-0 y trepó a la tercera posición de la tabla

“¡Dios mío!“: el golazo desde 51 metros que sufrió un ex arquero de la selección argentina y revolucionó a la Premier League

Choque, despiste y lluvia de neumáticos: el violento accidente que protagonizó un piloto de Turismo Pista en Entre Ríos

Matías Cantarini perdió el control de su Volkswagen Up y el incidente obligó a neutralizar la competencia en el circuito entrerriano. El piloto pudo dejar el habitáculo por sus propios medios

Choque, despiste y lluvia de neumáticos: el violento accidente que protagonizó un piloto de Turismo Pista en Entre Ríos

San Lorenzo le ganó 2-1 sobre el final a Estudiantes y se acerca a la zona de playoffs del Clausura

Antes del duelo contra Flamengo por la Libertadores, el Pincha no pudo con el Ciclón en La Plata. Al mismo tiempo, Estudiantes de Río Cuarto venció 2-1 a Aldosivi

San Lorenzo le ganó 2-1 sobre el final a Estudiantes y se acerca a la zona de playoffs del Clausura

MALDITOS NERDS

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Riot Games retirará ‘League of Legends Classic’ en enero de 2027

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

ENTRETENIMIENTO

Kaia Gerber se pronuncia por primera vez tras la muerte de su hermano Presley: “Nací amándote”

Kaia Gerber se pronuncia por primera vez tras la muerte de su hermano Presley: “Nací amándote”

Eric Dane reveló el momento en que se derrumbó luego de que su hija menor evitó que se ahogara por sus indicios de ELA

Una fuente cercana a Halle Berry habla de sus cambios de humor drásticos en medio de su disputa legal

Cindy Crawford despide a su hijo Presley Gerber con un emotivo mensaje: “Hasta que volvamos a encontrarnos”

Alyanni T. Gómez: La cubana que devolvió la gloria a la isla en Miss Grand International

INFOBAE AMÉRICA

Un nuevo cadáver envuelto en bolsas plásticas fue hallado a la orilla de una carretera en Guatemala

Un nuevo cadáver envuelto en bolsas plásticas fue hallado a la orilla de una carretera en Guatemala

Dos centavos de esperanza: Los jóvenes padres que recorren Cuba vendiendo turrones para sobrevivir

Lluvias en Costa Rica dejan 76 incidentes, rescates en ríos crecidos y evacuaciones en Heredia

Arroceros confían en el Gobierno dominicano para proteger la producción nacional tras la derogación del decreto sobre importaciones

Costa Rica realizó el primer implante de un electrodo diseñado para aprovechar las vías naturales del corazón