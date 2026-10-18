Anthropic redujo a la mitad la contratación de empleados jóvenes por el avance de sus IA

La proporción de empleados junior en las áreas técnicas de Anthropic cayó del 21% al 14% desde comienzos de 2025. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Anthropic publicó un informe interno que muestra cómo sus propios asistentes de inteligencia artificial, los programas que ejecutan tareas por su cuenta, ya reemplazaron buena parte del trabajo que antes hacían empleados jóvenes.

La proporción de empleados junior en las áreas técnicas de la compañía cayó del 21% al 14% desde comienzos de 2025. Entre las nuevas contrataciones técnicas, la caída fue más brusca: del 27% al 9%, según el documento, firmado por los investigadores Nathan Wilmers, Regina Catipon, Maxim Massenkoff y Peter McCrory.

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El estudio también midió el uso interno de Claude, el chatbot de la empresa. En agosto de 2026, las horas de trabajo de los agentes de IA activados por empleados superaron seis veces las horas trabajadas por el personal humano en tareas comparables.

La presión de la IA sobre la atención humana

Ese salto no liberó tiempo a los empleados. Según el informe, el tiempo que pasan en reuniones subió 20% respecto de hace un año, y 16% entre quienes ocupan puestos técnicos individuales.

La empresa registró un incremento en la producción de código por persona y en la cantidad de contratos procesados tras la adopción de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

La compañía atribuyó el aumento a la necesidad de “coordinación cara a cara” para validar decisiones que antes tomaba una sola persona. El documento describe la atención humana como el nuevo “cuello de botella” de la productividad.

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Incluso entre el personal no técnico, leer todo lo que producen sus agentes de Claude llevaría más de medio día laboral por semana, de acuerdo con los datos del propio informe.

Un ingeniero citado en el documento comparó la supervisión de los agentes con el cuidado de varios niños a la vez: “cada uno trae inquietudes con una demanda igual de atención”, señaló, sin que se difundiera su nombre completo.

Más productividad de la IA, menos puestos de entrada

Anthropic sostiene que la adopción de IA mejoró su productividad: más código por persona, más ventas cerradas por vendedor y más contratos procesados en el mismo lapso.

Un tercio de los gerentes de aprendizaje automático redujo la contratación de perfiles iniciales tras delegar tareas en asistentes virtuales. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La empresa aclaró que un mayor volumen de código no garantiza mejor calidad ni más impacto en el negocio, aunque afirmó no haber detectado señales de que la calidad esté cayendo.

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En una encuesta interna de abril de 2026, el 27% de los empleados dijo haberse vuelto más productivo gracias a Claude. Otro 20% afirmó que su trabajo pasó de “hacer tareas” a “gestionar Claudes”, la forma en que el personal llama a los agentes que supervisa.

Cuándo empezó la transformación en Anthropic

El informe ubica el origen del fenómeno en enero de 2026, cuando los equipos que más usaban Claude en su trabajo diario notaron que podían delegarle la escritura de código y la búsqueda de errores.

Para abril, los equipos de ingeniería e investigación ya habían dejado de priorizar la contratación de puestos técnicos de nivel inicial. Un tercio de los gerentes de aprendizaje automático y una quinta parte de los de ingeniería de software dijeron ese mes que contrataban menos por el impacto de la IA.

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Anthropic implementó un sistema de alerta temprana para identificar puestos en riesgo de automatización y reasignar a los trabajadores en otras áreas. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

El peso de las áreas técnicas sobre el total del plantel de Anthropic bajó del 61% al 56% en el último año, una caída que la empresa explicó por la expansión natural de funciones de negocio a medida que crece y porque las herramientas de programación permiten que empleados sin perfil técnico desarrollen software propio.

Anthropic dijo haber creado un sistema de alerta temprana para identificar qué puestos están en riesgo de verse afectados por la automatización, y que prioriza reasignar empleados dentro de la empresa antes que despedirlos cuando una función cambia.

Los gerentes de contratación, según el documento, ahora ponderan más la autonomía y el criterio de los candidatos que su experiencia técnica específica en un área puntual.

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