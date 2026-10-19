Oriana Sabatini celebró su primer Día de la Madre con Gia: “Qué privilegio que me hayas elegido”

Oriana Sabatini celebró su primer Día de la Madre junto a su hija Gia de diez meses

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Oriana Sabatini vivió este domingo su primer Día de la Madre junto a su hija, Gia, fruto de su relación con el futbolista Paulo Dybala. La cantante compartió en sus redes sociales una serie de fotografías y videos que reflejan la jornada en familia, con mensajes cargados de emoción hacia la beba de diez meses.

En una publicación de Instagram, Sabatini subió una imagen en la que carga en brazos a su hija durante el backstage de una sesión de fotos. El posteo incluyó un texto en el que describe la experiencia de la maternidad. “Gia, qué aventura tremenda, loca, aterradora y hermosa que es ser tu mamá. Qué privilegio que me hayas elegido. Ya quiero conocer todo eso que todavía tenés escondido y descubrir la vida una vez más a través de tus ojitos brillosos”, escribió la actriz junto al emoji de unas estrellitas.

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La cantante definió la experiencia de la maternidad como una aventura en sus redes sociales

La celebración no se limitó a una sola imagen. A través de sus historias, Sabatini mostró distintos momentos del día junto a Gia y Dybala. En una de las capturas, la familia posa en la playa: la beba, sentada sobre los hombros del futbolista de la Roma, levanta los brazos mientras sus padres la sostienen de las manos, con el mar de fondo. De fondo sonaba el tema “Lucky Girl”, de Fazerdaze.

La familia compartió diferentes momentos de la celebración en la playa y en su hogar

Otra de las historias registra una escena más cotidiana, en la intimidad del hogar. Sabatini se fotografía frente a un espejo, con Gia apoyada sobre una mesada mientras la cantante sostiene el teléfono con una mano. En otra secuencia, la influencer aparece de espaldas, con la beba en brazos, observa a través de un ventanal el paisaje de un country con casas modernas y espacios verdes.

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La artista difundió postales y secuencias de la celebración familiar con Paulo Dybala

El cierre de la seguidilla de historias fue una foto en la que Sabatini y Dybala, sentados a cada lado de la trona de Gia, le dan un beso simultáneo en las mejillas mientras la beba come con las manos. La escena, capturada en la cocina de la casa familiar, muestra a la niña con restos de comida en la cara, en un clima distendido.

Paulo Dybala dedicó un homenaje a su pareja que superó el millón de adhesiones en Instagram

Paulo Dybala también le dedicó un mensaje a la cantante por su primer Día de la Madre. En una publicación con varias fotos, el delantero escribió: “Feliz día, mi amor. ¡Tu primer día de la madre! Gracias por todo lo q haces por nosotros y por tu paciencia. No podemos estar más orgullosos y felices de tenerte. Te amamos con el alma mamá”. El posteo acumuló más de 1 millón de “me gusta”, entre ellos el de Bizarrap.

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Sabatini le respondió en los comentarios: “No me entra tanto amor en el cuerpo!!! La suerte la tengo yo de tenerlos a ustedes”. Entre las reacciones también se destacó la de Tiziana Sabatini, hermana de la artista, quien compartió una imagen de Oriana con Gia en brazos y escribió: “Y feliz día a esta otra super mami. Gia tiene a la mejor”.

Tiziana Sabatini se sumó a las felicitaciones y destacó la faceta maternal de su hermana

La jornada también incluyó un gesto de Catherine Fulop, madre de Oriana, quien compartió una fotografía junto a su hija y su nieta en la cocina de su casa, con un plato de comida para bebés sobre la mesada. Fulop escribió: “Así como un día te tuve entre mis brazos mi Ori, hoy te veo abrazar a Gia y siento que el amor sigue su camino. Que Dios te bendiga siempre y te permita seguir siendo esa mamá maravillosa que ya eres. Te amo con toda mi alma”.

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Catherine Fulop publicó un mensaje emotivo para su hija con una fotografía junto a su nieta

Oriana Sabatini respondió también a su madre en esa publicación: “¡Te amo! ¡Gracias por la mamá que sos y la increíble abuela en la que te convertiste!”. Gia, nacida en diciembre del año pasado, es la primera hija de la pareja conformada por Sabatini y Dybala, quienes se casaron en junio de 2024 en una ceremonia realizada en Italia.