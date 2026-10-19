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Tini Stoessel debió cancelar su show en Miami a último momento

La presentación estaba prevista para el domingo por la noche en el Kaseya Center y fue suspendida minutos antes de su inicio. Los detalles

El periodista Gustavo Méndez difundió un video en el que se ve cómo los miembros de seguridad informan a los espectadores que el show no iba a realizarse (Video: Instagram/mecomprendezmendez)

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La presentación de Tini Stoessel prevista para la noche de este domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami fue suspendida pocos minutos antes de su comienzo. La decisión afectó a miles de personas que ya estaban dentro o aguardaban el ingreso al recinto.

El show formaba parte de la gira internacional de la artista argentina y su cancelación fue comunicada cuando el público se encontraba en los accesos del estadio.

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Tini Stoessel frenó su show y volvió a hablar sobre la salud mental
Tini Stoessel frenó su show y volvió a hablar sobre la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización informó que la medida respondió a “circunstancias ajenas a la artista y al Kaseya Center”, aunque no dio precisiones sobre los motivos técnicos o logísticos que llevaron a cancelar el espectáculo.

“La presentación de TINI de esta noche ha sido cancelada”, indicó el aviso difundido en el lugar. El comunicado tampoco informó una eventual reprogramación de la fecha.

tini stoessel
El mensaje en las pantalla del lugar que anunció la cancelación (X)

La suspensión se produjo cuando Tini Stoessel ultimaba los preparativos para subir al escenario. Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo brindaron detalles adicionales sobre la cancelación del recital en Miami.

Ake Music, la productora a cargo del espectáculo, unos minutos después de la cancelación difundió un comunicado en redes sociales con una explicación más detallada. La empresa afirmó que la presentación fue cancelada por “el incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados”, que consideró indispensables para realizar el show.

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El comunicado de la productora a cargo del show de Tini Stoessel en Miami (Instagram)
El comunicado de la productora a cargo del show de Tini Stoessel en Miami (Instagram)

El mensaje, dirigido a las cuentas del Kaseya Center y de la artista, sostuvo que la situación fue ajena a Tini Stoessel y a su equipo. “TINI se encontraba lista para subir al escenario”, indicó la productora, que aseguró que no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad dentro de los plazos previstos.

Ake Music pidió disculpas a los asistentes y remitió a los canales oficiales de venta para consultar por las entradas y sus devoluciones. El reembolso será automático a través del mismo medio por el que se realizó la compra.

La cancelación en Miami se produjo después de otro contratiempo en la gira. El 6 de octubre, las productoras Zignia Live y Music Vibe, junto con el Arena CDMX, habían confirmado la suspensión definitiva de la fecha prevista para el 25 de octubre en la Ciudad de México, también por causas ajenas a las empresas organizadoras.

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El anuncio oficial de la gira Futttura de Tini Stoessel en Miami

Ambas fechas formaban parte de Futttura, la cuarta gira y festival retrospectivo de Stoessel. El espectáculo propone un recorrido por más de quince años de carrera, desde su etapa en Violetta hasta sus producciones más recientes. Tiene una duración aproximada de tres horas, se divide en tres actos y cuenta con tres escenarios, una pantalla LED de 100 metros, una banda en vivo y 30 bailarines.

Entre los pasajes del show figuran la interpretación de “El cielo”, con la cantante suspendida mediante un arnés, y canciones como “Fresa”, “La loto” y “Muñecas”. También incluye un segmento dedicado a Violetta, en el que interpreta “En mi mundo”.

Hasta el momento, ni la producción ni el Kaseya Center informaron si la fecha de Miami será reprogramada.

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