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Tini Stoessel lanzó un duro descargo tras la cancelación de su show en Miami: “No se cumplieron condiciones fundamentales”

La cantante publicó en Instagran un comunicado lamentando que el Kaseya Center donde tenía que dar su show fue entregado tarde y que el montaje, el sonido y los vuelos escénicos no pudieron verificarse antes

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Tini Stoessel publicó un extenso descargo en sus redes sociales tras la cancelación de su concierto en el Kaseya Center de Miami
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Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en el Kaseya Center de Miami y publicó un extenso descargo a través de sus historias de Instagram, en el que detalló las razones técnicas que llevaron a la suspensión del espectáculo y expresó su malestar por lo sucedido. El mensaje, difundido horas después del anuncio oficial, llevó la firma de la cantante y estuvo dirigido principalmente a los fanáticos que habían viajado para asistir a la presentación.

Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, escribió la artista al inicio de su publicación, en la que buscó despegar cualquier responsabilidad propia o de su equipo de la decisión.

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Stoessel explicó que, en los días previos al show, su producción trabajó para adaptar el despliegue de Futttura, su gira actual, a las condiciones del recinto. “Durante los últimos días, mi equipo hizo todo lo posible para adaptar la producción de FUTTTURA y llevar adelante el show”, señaló. Sin embargo, aseguró que al llegar al predio se encontraron con una situación muy distinta a la acordada. “Cuando llegamos al venue nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad que se nos habían garantizado NO estaban dadas”, afirmó.

La artista dirigió su mensaje a los fanáticos que compraron entradas y viajaron a Miami para asistir a la presentación
La artista dirigió su mensaje a los fanáticos que compraron entradas y viajaron a Miami para asistir a la presentación

La cantante detalló los inconvenientes puntuales que, según su versión, impidieron la realización del espectáculo. “El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”, precisó. A esto sumó un dato relevante sobre los aspectos de seguridad: “Tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las de los vuelos escénicos”, en referencia a los dispositivos aéreos que forman parte de la puesta en escena de la gira.

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Pese al escenario adverso, Stoessel remarcó que su equipo intentó revertir la situación hasta último momento. “Mi equipo trabajó hasta último momento intentando resolver cada uno de estos problemas, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles. Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, relató.

La artista insistió en diferenciar lo ocurrido de un simple contratiempo logístico. “Quiero ser muy clara, esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron”, sostuvo. En ese sentido, aclaró que tanto ella como el resto del equipo artístico estaban en condiciones de subir al escenario. “Todos estábamos listos para salir al escenario, los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura”, escribió.

Un miembro del personal informa a través de un megáfono sobre la cancelación del concierto de Tini Stoessel en Miami (Video: Instagram/mecomprendezmendez)

Stoessel adelantó además que la información completa sobre lo sucedido se dará a conocer próximamente por otra vía. “Más adelante se compartirá un comunicado formal con el detalle de las numerosas deficiencias técnicas y operativas que no estoy mencionando en este comunicado”, indicó, sin precisar si esa publicación partirá de ella misma o de la productora del espectáculo.

La cantante optó por no profundizar en otros aspectos vinculados al episodio. “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”, escribió, y remarcó su compromiso con la continuidad del tour: “Mi prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo, y a mí”.

Hacia el final del descargo, Stoessel expuso el impacto personal que le generó la cancelación. “Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. No se imaginan cuánto lamento todo esto”, expresó. La artista cerró su mensaje con una reflexión sobre los límites que, según remarcó, no está dispuesta a negociar: “Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”.

El comunicado concluyó con un agradecimiento a sus seguidores. “Lamento profundamente lo sucedido, gracias por acompañarme y seguir confiando en mí”, escribió, y despidió el mensaje con la frase “Lxs amo” acompañada de un corazón.

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