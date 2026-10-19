Tesla y SpaceX integrarían sus tecnologías de IA en una fusión que se anunciaría antes de diciembre de 2026

SpaceX ha comprado camionetas Tesla Cybertruck por un monto que supera los USD 100 millones. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

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Barclays anticipa que Tesla y SpaceX, ambas lideradas por Elon Musk, podrían anunciar una fusión antes de que se celebre la junta general anual del fabricante de vehículos eléctricos, prevista como fecha límite para el 6 de diciembre de 2026.

Según los analistas encabezados por Dan Levy, el valor real de la operación no estaría tanto en las sinergias financieras como en la integración vertical de las tecnologías de inteligencia artificial de ambas compañías.

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Por qué cobra fuerza la fusión entre Tesla y SpaceX

La posibilidad de que Tesla y SpaceX terminen fusionadas dejó de ser una especulación aislada para convertirse en un escenario que gana adeptos entre inversores y analistas.

Barclays anticipa que Tesla y SpaceX, ambas lideradas por Elon Musk, podrían anunciar una fusión. REUTERS/Yves Herman

“La posibilidad de una fusión entre Tesla y SpaceX se ha convertido cada vez más en la expectativa generalizada”, escribieron los analistas de Barclays en una nota dirigida a sus clientes.

El equipo liderado por Dan Levy planteó, sin embargo, un matiz sobre los tiempos del anuncio: “Aunque es posible que el momento del anuncio de la fusión entre TSLA y SPCX se retrase hasta finales de octubre o, tal vez, incluso hasta principios de noviembre, creemos que ese retraso podría complicar cada vez más la aprobación de la fusión en el marco de la junta general anual”.

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Esa expectativa se intensificó después de que SpaceX completara este año una oferta pública inicial récord, un hito que reavivó las conjeturas sobre el futuro corporativo conjunto de ambas firmas.

Bloomberg News había informado en enero que SpaceX contempló en su momento una fusión con Tesla antes de optar finalmente por adquirir xAI, la startup de inteligencia artificial fundada por Musk.

FILE PHOTO: SpaceX logo as an employe looks at his phone while making his way to work at the company’s facility on the day of the SpaceX IPO, in Hawthorne, California, U.S. June 12, 2026. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Los vínculos comerciales que ya unen a ambas compañías

Más allá de la especulación bursátil, Tesla y SpaceX sostienen desde hace tiempo una red de relaciones comerciales que se superponen, además de compartir a Musk como director ejecutivo.

SpaceX ha comprado camionetas Tesla Cybertruck por un monto que supera los USD 100 millones, mientras que xAI figura entre los principales clientes de las baterías a escala industrial que produce Tesla.

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A esa relación se suma Terafab, un proyecto conjunto de fabricación de chips orientado a producir semiconductores para los vehículos eléctricos de Tesla, sus robotaxis y los robots Optimus, además de un chip diseñado específicamente para los satélites orbitales de inteligencia artificial de SpaceX.

Musk se refirió públicamente a ese nivel de convergencia durante una conferencia de resultados reciente, en la que señaló que Tesla se solapa “en tantos frentes con SpaceX”.

FILE PHOTO: The silhouette of Elon Musk and Tesla logo are seen in this illustration taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En el plano bursátil, las acciones de Tesla se mantuvieron prácticamente sin cambios en las operaciones fuera de horario a las 17:00 horas en Nueva York tras conocerse el análisis de Barclays, mientras que los títulos de SpaceX registraron un ligero descenso.

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Qué obstáculos podrían frenar la aprobación de la fusión

El principal escollo para concretar el acuerdo, según Barclays, pasaría por los votos de los accionistas, ya que tanto los de Tesla como los de SpaceX tendrían que dar su visto bueno a la operación.

“Aproximadamente el 11% del total de votos en circulación en la Junta General Anual de Tesla de 2025 correspondían a ‘votos no emitidos por intermediarios’, que en la práctica se contabilizan como votos ‘en contra’, y sospechamos que Tesla intentará aumentar la participación de los accionistas en una posible votación sobre la fusión con SpaceX”, escribieron los analistas de la entidad.

Ese porcentaje de abstenciones técnicas explica, en parte, por qué Barclays considera que cualquier demora en el anuncio formal de la fusión jugaría en contra de sus posibilidades de aprobación dentro del plazo que marca la junta anual de diciembre.

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