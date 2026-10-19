Cómo proteger el número de teléfono y qué datos no compartir ante fraudes digitales en Centroamérica

Una mujer muestra preocupación al recibir numerosos mensajes de spam en su teléfono móvil, incluyendo intentos de fraude y promesas de premios falsos. La imagen ilustra el creciente problema de los ataques de phishing y estafas digitales que afectan a los usuarios de aplicaciones de mensajería instantánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un número de teléfono puede parecer un dato menor, pero suele estar vinculado a cuentas bancarias, correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones de mensajería. En Centroamérica, conocer los riesgos asociados a su exposición permite a los usuarios detectar maniobras de fraude antes de que los delincuentes obtengan información, dinero o acceso a servicios digitales.

La firma de ciberseguridad ESET Latinoamérica advirtió recientemente que un número telefónico puede convertirse en el punto de partida para fraudes, robos de cuentas y suplantaciones de identidad. El dato, por sí solo, no permite ingresar de forma directa a un celular, leer conversaciones de WhatsApp ni acceder a una cuenta bancaria. El riesgo aparece cuando los atacantes lo combinan con información disponible en internet o con engaños dirigidos a la víctima.

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Para los usuarios de países centroamericanos, donde los teléfonos son una herramienta habitual para recibir transferencias, coordinar entregas, comunicarse con familiares en el exterior y validar operaciones digitales, la advertencia plantea medidas concretas de prevención.

Una persona sostiene un teléfono móvil que muestra una solicitud de código de verificación de WhatsApp junto a otros dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número puede ayudar a construir un engaño personalizado

Un ciberdelincuente puede vincular un teléfono con perfiles de redes sociales, publicaciones, nombres, direcciones de correo electrónico o datos que hayan quedado expuestos tras una filtración. Con esa información, tiene más elementos para hacerse pasar por un banco, una empresa de mensajería, un servicio de entrega o incluso un conocido de la víctima.

El propósito suele ser obtener contraseñas, códigos de verificación, datos personales o información financiera. También puede consistir en inducir a la persona a abrir un enlace malicioso que imita una página oficial.

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La regla central es no entregar códigos de acceso ni datos personales ante llamadas o mensajes no solicitados. Si una entidad bancaria o una compañía pide información por WhatsApp, SMS o teléfono, el usuario debe cortar la comunicación y verificar el pedido mediante los canales oficiales de esa institución.

David González, investigador de seguridad informática de ESET, explicó que conocer un número no habilita por sí mismo el acceso al dispositivo. Sin embargo, puede servir para iniciar intentos de fraude que aprovechan la relación de ese dato con el resto de la vida digital de una persona.

La imagen muestra el logotipo de WhatsApp rodeado de iconos y mensajes relacionados con ciberseguridad, como 'phishing', 'fake' y candados, ilustrando el incremento de intentos de fraude y estafas a través de la popular aplicación de mensajería. El fondo oscuro y los elementos visuales refuerzan la preocupación por la protección de datos y la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los códigos de WhatsApp no se comparten

Uno de los métodos más frecuentes apunta a tomar el control de cuentas de mensajería. La víctima puede recibir un código de WhatsApp que no solicitó y, poco después, un desconocido afirma que el mensaje llegó “por error” y le pide que se lo reenvíe.

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Ese código puede ser la llave para registrar la cuenta en otro dispositivo. Si la persona lo comparte, el atacante podría apropiarse de su perfil y usarlo para pedir dinero a familiares, amigos o contactos laborales bajo una identidad conocida.

La recomendación también se aplica a códigos enviados por correo electrónico, plataformas de pago, redes sociales o aplicaciones bancarias. Son claves personales y temporales, por lo que ninguna empresa legítima debería solicitarlas por mensaje, llamada o chat.

Un ciberdelincuente inserta una tarjeta SIM maliciosa en un teléfono móvil mientras una laptop muestra código de programación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio fraudulento de SIM puede cortar el control del usuario

Otro riesgo es el SIM swapping, una modalidad en la que el delincuente intenta convencer a la empresa telefónica de que es el titular de la línea. Si logra transferir el número a otra tarjeta SIM, puede recibir llamadas y mensajes de texto que antes llegaban a la víctima.

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Esto resulta relevante porque muchos servicios aún envían códigos de recuperación y validación por SMS. Una pérdida repentina de señal, llamadas que dejan de entrar o mensajes que no llegan pueden ser señales de alerta. Frente a esa situación, el usuario debe contactar de inmediato a su operador telefónico y revisar las cuentas asociadas a ese número.

Autenticación en dos factores y revisión de datos expuestos

Proteger las aplicaciones con autenticación de dos factores, revisar la información personal expuesta en redes y desconfiar de pedidos urgentes reduce la posibilidad de que un número telefónico habilite un fraude digital.