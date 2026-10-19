Cuba

Dirigente del partido de la dictadura cubana admite apagones de más de 90 horas en circuitos de Pinar del Río

La primera secretaria provincial atribuyó la interrupción del servicio a la falta de combustible, las termoeléctricas averiadas y el escaso aporte solar, mientras la demanda nacional alcanzaba 2.800 megavatios ese día

Una mujer empuja un carro al cruzar la calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el viernes 18 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Una mujer empuja un carro al cruzar la calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el viernes 18 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
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Una dirigente del Partido Comunista admitió que Cuba atraviesa una emergencia energética y que algunos circuitos de Pinar del Río acumulan más de 90 horas sin electricidad, en medio de una brecha de más de 2.000 megavatios entre la demanda nacional y la generación disponible.

Yamile Ramos Cordero, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Pinar del Río, atribuyó la situación a la falta de combustible, a unidades termoeléctricas fuera de servicio —entre ellas la Antonio Guiteras— y al bajo aporte de los parques solares fotovoltaicos.

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La funcionaria afirmó en una publicación en Facebook que esta última crisis comenzó el jueves 15 de octubre. Según sus cifras, el país afrontaba una demanda de 2.800 megavatios (MW), pero solo disponía de 750 MW de generación, un nivel que dejó sin suministro a buena parte de los usuarios de la provincia occidental.

“Esta situación provoca la ausencia de energía de manera muy significativa en todos los circuitos de Pinar del Río, algunos con más de 90 horas sin corriente”, sostuvo Ramos Cordero.

Una dirigente del PCC admitió apagones de más de 90 horas en Pinar del Río.
Una dirigente del PCC admitió apagones de más de 90 horas en Pinar del Río.

Hospitales y parte del sistema de bombeo, con prioridad

La dirigente del PCC señaló que las autoridades solo pudieron sostener el servicio eléctrico para los hospitales Pediátrico, Abel Santamaría y León Cuervo Rubio. En algunos momentos, también recibieron energía los pozos que abastecen a la capital provincial.

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Los apagones afectaron además la distribución de agua. Ramos Cordero indicó que una falla eléctrica, reparada por brigadas de la Empresa Eléctrica, complicó el funcionamiento de la infraestructura de bombeo.

La dirigente añadió que 52 de las 177 fuentes de abasto de agua de Pinar del Río están fuera de servicio. Ante ese escenario, las autoridades distribuyeron combustible desde el jueves para organizar entregas de emergencia mediante camiones cisterna.

Cifras en disputa, déficit superior a 1.800 MW

El parte diario de la estatal Unión Eléctrica (UNE) consignó una disponibilidad cercana a 920 MW frente a una demanda de 2.800 MW, según Diario de Cuba, portal cubano independiente. Ramos Cordero, en cambio, situó la generación en 750 MW.

Las autoridades distribuyeron combustible desde el jueves para organizar entregas mediante camiones cisterna, después de que una avería complicara el bombeo y solo algunos pozos recibieran energía en determinados momentos. (Foto archivo, apagones en Cuba/ agencias de prensa)
Las autoridades distribuyeron combustible desde el jueves para organizar entregas mediante camiones cisterna, después de que una avería complicara el bombeo y solo algunos pozos recibieran energía en determinados momentos. (Foto archivo, apagones en Cuba/ agencias de prensa)

Ambas cifras reflejan un déficit superior a 1.800 MW y muestran la magnitud de la crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que depende de centrales termoeléctricas con frecuentes averías y de la disponibilidad de combustible para la generación distribuida.

La funcionaria sostuvo que Pinar del Río utiliza desde junio el aporte de sus parques solares cuando se agravan las dificultades del sistema nacional. Sin embargo, señaló que esa capacidad se incorpora al SEN para “buscar un equilibrio” y priorizar servicios esenciales en el país.

Crisis de agua que lleva meses, agravada por los apagones

La situación eléctrica agrava problemas previos en el suministro de agua de Pinar del Río. Según el reporte recogido por Diario de Cuba, residentes de la provincia denunciaron cortes de varias semanas e incluso de más de tres meses en algunas zonas.

Roberto Capote Amador, jefe de Operaciones de la Unidad Empresarial de Base de Acueducto y Alcantarillado del municipio Pinar del Río, había informado que siete equipos de bombeo estaban averiados y calificó como tensa la situación del servicio, detalla el medio local.

La admisión de Ramos Cordero expone el impacto territorial de la emergencia energética declarada por las propias autoridades cubanas, con apagones que superan los tres días consecutivos en algunos circuitos y restricciones para garantizar servicios básicos como la atención hospitalaria y el abastecimiento de agua.

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